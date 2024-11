VALORANT¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¡ÖRiot Games ONE VALORANT¥³¥ó¥½ー¥ë ¥ªー¥×¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È with 2BRO.¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª

合同会社ライアットゲームズ[画像1: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-5aa87c5059685569836f-0.jpg ]エントリーフォーム:https://x.gd/mUhsv本大会は、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々と共に、今年の集大成を披露するオンライン・オフライン統合イベント「Riot Games ONE」の中のオンラインイベントとして開催します。予選の3回戦から準決勝と決勝の模様を公式で配信します。さらに大会サポーターの「2BRO.」と、ゲストとして参加する「三人称」が決勝をウォッチパーティして大会を盛り上げていただきます。配信チャンネルやスケジュールなどの詳細は後日お知らせいたします。決勝進出チームには、VALORANTのプロ経験を持つストリーマーによるコーチング機会を提供するほか、「Riot Games ONE」オフラインイベント招待チケット、VALORANTオリジナルグッズ4点セット、さらに優勝チームには、2BRO.サイン入り大会ポスターやDualSense Edge(R) ワイヤレスコントローラーを進呈します。開催概要大会名:Riot Games ONE VALORANTコンソール オープントーナメント with 2BRO.開催日程:予選DAY1 2024年11月30日(土) 12:00 ~ 21:30 予選DAY2 2024年12月1日(日) 12:00 ~ 21:30 決勝 2024年12月8日(日) 18:00 ~ 21:30タイトル:VALORANTプラットフォーム:PlayStation(R)5参加チーム数:32チーム (抽選)大会形式:シングルエリミネーショントーナメント・予選 BO1 / 決勝 BO3賞品: 優勝チーム ・2BRO.サイン入り大会ポスター (5名様分) ・DualSense Edge(R) ワイヤレスコントローラー (5名様分) 決勝進出チーム ・VALORANTのプロ経験を持つストリーマーによるコーチング (予選終了から決勝戦当日までの6日間) ・『Riot Games ONE 2024』オフラインイベント招待チケット (5名様分) ・VALORANTオリジナルグッズ4点セット (5名様分) レインコート / ルームシューズ / メガネケース / ソックス[画像2: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-08c279ae3dafa235d6ad-1.png ]公式配信チャンネル:後日発表主催:Riot Games協力:ソニー・インタラクティブエンタテインメント大会サポーター:2BRO.<大会エントリーについて>エントリー期間:2024年11月15日(金) ~ 11月25日(月) 13:00まで参加方法:エントリーフォームより申し込みエントリーフォーム:https://x.gd/mUhsv※大会ルール、規約についてはエントリーフォーム内よりご確認ください。Riot Games ONEとは『Riot Games ONE』は、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々と共に、今年の集大成を披露するオンライン・オフライン統合イベントです。ファンやコミュニティ、パートナーと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施していきます。『Riot Games ONE 2024』オフラインイベントについて・『Riot Games ONE 2024』概要開催日程:2024年12月14日(土) / 15日(日)開催時間:DAY1 : 10:00開場 / 11:30開演 / 21:00閉演予定 DAY2 : 10:00開場 / 11:30開演 / 21:00閉演予定主催:Riot Games、株式会社テレビ東京、株式会社電通制作:ぴあ株式会社/Q-nine株式会社運営:ぴあ株式会社会場:Kアリーナ横浜公式サイト:https://fistbump-news.jp/riotgamesone2024/・チケット販売情報[画像3: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-f3e396da5c10c28e5ffb-2.jpg ]・先着先行チケット受付受付開始 2024年10月26日(土) 18:00※予定枚数終了次第、発売終了となります。・チケットの種類S指定席 \9,000 (税込)A指定席 \7,000 (税込)・チケット購入ページチケットぴあ:https://w.pia.jp/t/riotgamesone/For Overseas(Ticket PIA):https://w.pia.jp/a/riotgamesone24eng/[画像4: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-b7f187ef3cc4f38ff056-3.png ]「PlayStation」、「DualSense」及び「DualSense Edge」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。Riot Games(ライアットゲームズ)について[画像5: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-4f8892ca6e6cb132962a-4.png ]ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。LoLが誕生から10年が過ぎ、私たちは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルの開発を行っています。また、Riot Forge(ライアットフォージ)は様々なデベロッパーがライアットのIPを用いて『Ruined King』などのゲームを制作したり、ルーンテラを舞台にした新たな冒険を生み出したりすることを可能にしました。また、音楽やコミック、ボードゲーム、さらにはエミー賞を受賞したアニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じ、ルーンテラの世界をさらに深く掘り下げています。毎年開催されるリーグ・オブ・レジェンド World Championship(Worlds)には世界12の国際リーグのEsportsトップチームが参加します。Worldsは世界中で最も広く視聴されているEsportsトーナメント大会であり、名実ともに世界最大のゲーミング&スポーツイベントとなっています。 ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、CEOのディラン・ジャデジャが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで4,500人を超えるライアター(従業員)が働いています。ライアットは3年連続でGreat Place to Work(働くのに最高の職場)の認定を受けており、これまでにもFortune誌の“働きたい企業ベスト100”や“テクノロジー分野の企業ベスト25”、“ミレニアル世代が選ぶ職場ベスト100”、“フレキシブルな職場ベスト50”など、数多くの企業ランキングリストに選出された実績があります。関連リンク:ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja公式X(旧Twitter):https://twitter.com/riotgamesjapan