VALORANT¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¡ÖRiot Games ONE VALORANT¥³¥ó¥½ー¥ë ¥ªー¥×¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È with 2BRO.¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª

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https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-f3e396da5c10c28e5ffb-2.jpg ]¡¦ÀèÃåÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¼õÉÕ³«»Ï¡¡ 2024Ç¯10·î26Æü(ÅÚ) 18:00¢¨Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»¼¡Âè¡¢È¯Çä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎàS»ØÄêÀÊ \9,000 (ÀÇ¹þ)A»ØÄêÀÊ \7,000 (ÀÇ¹þ)¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/riotgamesone/For Overseas(Ticket PIA)¡§https://w.pia.jp/a/riotgamesone24eng/[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-b7f187ef3cc4f38ff056-3.png ]¡ÖPlayStation¡×¡¢¡ÖDualSense¡×µÚ¤Ó¡ÖDualSense Edge¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Riot Games¡Ê¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/24470/679/resize/d24470-679-4f8892ca6e6cb132962a-4.png 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