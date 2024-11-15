ÃÏ¿Ì»þ¤ÎÁê¸ß»Ù±ç¡¦Ï¢·È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¹çÆ±·±Îý¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÂôÅÄ Áï¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥¬¥¹NW¡×¡Ë¡¢Âçºå¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ Ì¡¢°Ê²¼¡ÖÂçºå¥¬¥¹NW¡×¡Ë¡¢ÅìË®¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ ´î½¼¡¢°Ê²¼¡ÖÅìË®¥¬¥¹NW¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢ÃÏ¿Ì»þ¤ÎÁê¸ß»Ù±ç¡¦Ï¢·È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¹çÆ±·±Îý¤òÂçºå¥¬¥¹NW»ÜÀßÆâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³¼Ò¤¬ÃÏ¿Ì»þ¤ÎÁê¸ß»Ù±ç¡¦Ï¢·È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹çÆ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ·±Îý¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤Ë3¼Ò¤ÇÄù·ë¤·¤¿Ï¢·È¶¨Äê(¢¨1)¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢£³¼Ò¤Î½¾¶È°÷Ìó180Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢È¯ºÒ¸å¤ÎÁá´üÉüµì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¾¥¬¥¹»ö¶È¼Ô¤Î±þ±ç¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢Éüµìºî¶È·×²è¤ÎºöÄê¡¢Éüµìºî¶È¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëµ»Ç½¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µ°é¡¦¼Âµ»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â3¼Ò¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ°ÂÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¡¦µ»Ç½ÅÁ¾µ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÊÝ°Â¡¦°ÂÄê¶¡µë¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã·±Îý¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¡1.¡¡Â¾¥¬¥¹»ö¶È¼Ô¤Î±þ±ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¬Í×¾ðÊó¡¦¥Õ¥íー¤ÎÁê¸ß³ÎÇ§·±Îý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤äºî¶È¤Î»ÅÍÍÅù¤òÁê¸ß¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¡¡2.¡¡Éüµì¼Â»Ü·×²è¡¢³«ÊÄÀò·×²è¤ÎºöÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÁàºî¤Î·±Îý¤ÈÉüµìÂÎÀ©¡¦Í×°÷·×²è¡¢³«ÊÄÀò·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¡¡3.¡¡ÇÛ´ÉÀÜ¹ç¡¢¥¬¥Ð¥ÊÁàºîÅù¤Î¶µ°é¡¦¼Âµ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜ»Ù´É¤ÎÇÛ´ÉÀÜ¹ç¤È¡¢¥¬¥Ð¥Ê¡Ê¥¬¥¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°µÎÏ¤Ç¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¬¥¹¤Î°µÎÏ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÀßÈ÷¤äÁõÃÖ¡ËÁàºîÅù¤Î¶µ°é¡¦¼Âµ»¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¡¡4.¡¡³Æ¼Ò¤Î¥¬¥¹¥áー¥¿ーÉüµ¢ºî¶È¡¦³«ÊÄÀòºî¶ÈÅù¤Î¶µ°é¡¦¼Âµ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼Ò¤´¤È¤Ë»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¥¬¥¹¥áー¥¿ー¤ÎÉüµ¢ºî¶È¡¦³«ÊÄÀòºî¶ÈÅù¤Î¶µ°é¡¦¼Âµ»¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¡¡5.¡¡°ÜÆ°¼°¥¬¥¹È¯À¸ÀßÈ÷¤Ë¤è¤ëÎ×»þ¶¡µë¤Î¶µ°é¡¦ÁÈÎ©¼Âµ»¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¬¥¹¤Î¶¡µë¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÁáµÞ¤ÊÉüµì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×»ÜÀßÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¶¡µë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¬Éüµì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡Ê13A¡Ë»ÅÍÍ¤Î¥¬¥¹µ¡´ï¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÂåÂØ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê¥×¥í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤È¶õµ¤¤òº®¹ç¤µ¤»¤¿¥×¥í¥Ñ¥ó¥¨¥¢ー¥¬¥¹¡Ë¤òÀ½Â¤¤·¡¢Î×»þ¤Ç¶¡µë¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Î¶µ°é¡¦ÁÈÎ©¼Âµ»¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¡£
±þ±ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¬Í×¾ðÊó¡¦¥Õ¥íー¤ÎÁê¸ß³ÎÇ§·±Îý
¥¬¥¹¥áー¥¿ー¶µ°é¥Ç¥âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿Éüµ¢ºî¶È·±Îý
ÇÛ´É¤ÎÀÜ¹ç·±Îý
°ÜÆ°¼°¥¬¥¹È¯À¸ÀßÈ÷¤ÎÁÈÎ©·±Îý
¢¨1¡§2022Ç¯4·î20Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÊÝ°Â¡¦°ÂÄê¶¡µë¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È
¡¡¡¡¡¡¶¨Äê¤òÄù·ë¡×
¡¡¡¡¡¡ÊÝ°Â¡¦°ÂÄê¶¡µë¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë | ¥Ë¥åー¥¹ | Åìµþ¥¬¥¹
¡¡¡¡¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ (tokyo-gas.co.jp)
»²¹Í¡§ÅÔ»Ô¥¬¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¡ÊÅÔ»Ô¥¬¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö | ÆüËÜ¥¬¥¹¶¨²ñ (gas.or.jp)¡Ë
¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì»þ¤Ë¤â¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê¥¬¥¹¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷ÂÐºö¡¢¶ÛµÞÂÐºö¡¢ÉüµìÂÐºö¤Î3ËÜÃì¤Ë¤è¤ëÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1174_1_144109422d314be99ac4b53c4b98519c.jpg ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å