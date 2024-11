¡ÖCAPCOM BLACK FRIDAY SALE¡×³«ºÅÃæ¡ª¡¡Xbox Games Store¤ËÂ¿¿ô¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª

株式会社カプコン[画像1: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-f2b25488adcfc4fd8f3b-0.jpg ]現在、各デジタルストアで「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」開催中!Xbox Games Storeでは、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ストリートファイター」「ロックマン」「デビル メイ クライ」「逆転裁判」「ドラゴンズドグマ」など人気シリーズのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格でセール中!注目は、「バイオハザード」のリメイクタイトル3作品と追加コンテンツがまとめて体験できるお得パック『バイオハザード リメイクトリロジー』がセール初登場!各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」特設ページでチェック!数々のラインアップからお気に入りを見つけて、新しいゲーム体験をお得に手に入れよう!セール名称:CAPCOM BLACK FRIDAY SALE特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale10-mf3xp/ja-jp/※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。Xbox Games Storeセール期間:2024年12月3日(火)18:59までXbox One『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)[画像2: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-bdac4ea29f64cc550e91-1.jpg ]通常価格:1,990円(税込)セール価格【50%OFF!!】:995円(税込)Xbox One『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)[画像3: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-9330baaef2921cb73756-2.jpg ]通常価格:3,990円(税込)セール価格【60%OFF!!】:1,596円(税込)Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)[画像4: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-828922c1a6fc9f87ff55-3.jpg ]通常価格:3,990円(税込)セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)[画像5: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-4920f487d564a0351d48-4.jpg ]通常価格:5,990円(税込)セール価格【67%OFF!!】:1,976円(税込)Xbox Series X|S『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』(ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS)[画像6: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-766189214e1ae77f8866-5.jpg ]通常価格:5,990円(税込)セール価格【40%OFF!!】:3,594円(税込)Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード リメイクトリロジー』(ゲーム本編+追加コンテンツ パック)[画像7: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-e978be4a22c0ceed67e9-19.jpg ]通常価格:9,990円(税込)セール価格【45%OFF!!】:5,494円(税込)<収録内容>- BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション- BIOHAZARD RE:3 Z Version- BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック- BIOHAZARD RESISTANCE- BIOHAZARD RE:4 Gold Edition ※- BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES ※※『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』のゲームプレイにはXbox Series X|Sが必要となります。Xbox Oneではプレイいただけません。Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)[画像8: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-a1c42bc7960b46682bd0-7.jpg ]通常価格:4,990円(税込)セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)Xbox Series X|S『ストリートファイター6』(ゲーム本編)[画像9: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-5f2cd2fc5ac4d64509b5-8.jpg ]通常価格:7,990円(税込)セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)Xbox One『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)[画像10: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-1b7e26b4f6e9044d1b17-9.jpg ]通常価格:4,990円(税込)セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)Xbox One『カプコン ベルトアクション コレクション』(ゲーム本編)[画像11: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-d708276c97c17461c72c-10.jpg ]通常価格:3,326円(税込)セール価格【50%OFF!!】:1,663円(税込)Xbox One『逆転裁判456 王泥喜セレクション』(ゲーム本編)[画像12: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-b0058ae8bc777cdad560-11.jpg ]通常価格:5,990円(税込)セール価格【40%OFF!!】:3,594円(税込)Xbox One『逆転裁判123+456 コレクション』(ゲーム本編:逆転123+逆転456)[画像13: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-08578233d7df354df72b-12.jpg ]通常価格:6,990円(税込)セール価格【40%OFF!!】:4,194円(税込)Xbox One『ゴースト トリック』(ゲーム本編)[画像14: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-fbde243c88bbc8a7b2f4-13.jpg ]通常価格:3,990円(税込)セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)Xbox One『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)[画像15: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-bd117806e7a0ad3e1384-14.jpg ]通常価格:2,617円(税込)セール価格【60%OFF!!】:1,046円(税込)Xbox One『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)[画像16: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-f3b05746b2986fdfca21-15.jpg ]通常価格:3,387円(税込)セール価格【60%OFF!!】:1,354円(税込)Xbox One『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)[画像17: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-cc5a1a7efa5c9672ad90-16.jpg ]通常価格:3,996円(税込)セール価格【60%OFF!!】:1,598円(税込)Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)[画像18: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-0eb5013cfaafa18d70bb-17.jpg ]通常価格:3,990円(税込)セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)Xbox One『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)[画像19: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-9cd47d3c87b45e4e0a19-18.jpg ]通常価格:2,990円(税込)セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『エグゾプライマル』(ゲーム本編)[画像20: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-95430f2bfd32e1bb921d-19.jpg ]通常価格:7,990円(税込)セール価格【75%OFF!!】:1,997円(税込)(C)CAPCOM本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。