¡ÖCAPCOM BLACK FRIDAY SALE¡×³«ºÅÃæ¡ª¡¡Xbox Games Store¤ËÂ¿¿ô¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-f2b25488adcfc4fd8f3b-0.jpg ]¸½ºß¡¢³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖCAPCOM BLACK FRIDAY SALE¡×³«ºÅÃæ¡ªXbox Games Store¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤¡×¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¥É¥°¥Þ¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥àËÜÊÔ¡¢ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ç¥»ー¥ëÃæ¡ªÃíÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥¿¥¤¥È¥ë£³ºîÉÊ¤ÈÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ê¥á¥¤¥¯¥È¥ê¥í¥¸ー¡Ù¤¬¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¡ª³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¥»ー¥ë¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡ÖCAPCOM BLACK FRIDAY SALE¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¿ô¡¹¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª¥»ー¥ëÌ¾¾Î¡§CAPCOM BLACK FRIDAY SALEÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.capcom-games.com/sale/sale10-mf3xp/ja-jp/¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¥Ïー¥ÉµÚ¤Ó¥»ー¥ë´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥ë´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¥²ー¥àËÜÊÔ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤äÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÊ£¹ØÆþ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥»ー¥ë¾ÜºÙµÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¤ä²Á³Ê¡¢·ÇºÜ³°¤Î¤½¤ÎÂ¾¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥«¥×¥³¥ó¥»ー¥ë¥Úー¥¸¤â¤·¤¯¤Ï³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Xbox Games Store¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë18:59¤Þ¤ÇXbox One¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡§¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-bdac4ea29f64cc550e91-1.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§995±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ïー¥ë¥É¡§¥¢¥¤¥¹¥Üー¥ó ¥Þ¥¹¥¿ー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡ÜÄ¶Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-9330baaef2921cb73756-2.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,596±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S / Xbox One / Windows¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-828922c1a6fc9f87ff55-3.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú75%OFF!!¡Û¡§997±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S / Xbox One / Windows¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º ¡Ü ¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡ÜÄ¶Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-4920f487d564a0351d48-4.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú67%OFF!!¡Û¡§1,976±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É RE:4 ¥´ー¥ë¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ü¥¨¥¯¥¹¥È¥éDLC¥Ñ¥Ã¥¯¡ÜSEPARATE WAYS¡Ë[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-766189214e1ae77f8866-5.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF!!¡Û¡§3,594±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S / Xbox One¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ê¥á¥¤¥¯¥È¥ê¥í¥¸ー¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡ÜÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-e978be4a22c0ceed67e9-19.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§9,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú45%OFF!!¡Û¡§5,494±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä- BIOHAZARD RE:2 Z Version ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó- BIOHAZARD RE:3 Z Version- BIOHAZARD RE:3 - ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥Ñ¥Ã¥¯- BIOHAZARD RESISTANCE- BIOHAZARD RE:4 Gold Edition ¢¨- BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES ¢¨¢¨¡ØBIOHAZARD RE:4 Gold Edition¡Ù¡ØBIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES¡Ù¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏXbox Series X|S¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Xbox One¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Xbox Series X|S / Xbox One¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-a1c42bc7960b46682bd0-7.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,996±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-5f2cd2fc5ac4d64509b5-8.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§7,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§3,995±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥«¥×¥³¥ó ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥° ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-1b7e26b4f6e9044d1b17-9.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,996±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥«¥×¥³¥ó ¥Ù¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-d708276c97c17461c72c-10.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,326±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§1,663±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡ØµÕÅ¾ºÛÈ½456 ²¦Å¥´î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-b0058ae8bc777cdad560-11.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF!!¡Û¡§3,594±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡ØµÕÅ¾ºÛÈ½123+456 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡§µÕÅ¾123¡ÜµÕÅ¾456¡Ë[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-08578233d7df354df72b-12.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF!!¡Û¡§4,194±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥´ー¥¹¥È ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-fbde243c88bbc8a7b2f4-13.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§1,995±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-bd117806e7a0ad3e1384-14.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,617±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,046±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óX ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-f3b05746b2986fdfca21-15.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,387±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,354±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¥¼¥í&¥¼¥¯¥¹ ¥À¥Ö¥ë¥Òー¥íー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-cc5a1a7efa5c9672ad90-16.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,996±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú60%OFF!!¡Û¡§1,598±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S¡Ø¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤ 5 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-0eb5013cfaafa18d70bb-17.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú50%OFF!!¡Û¡§1,995±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox One¡Ø¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤ 5 ¥×¥ì¥¤¥äー¥Ðー¥¸¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ü¥×¥ì¥¤¥äー¥Ðー¥¸¥ë¡Ë[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-9cd47d3c87b45e4e0a19-18.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú67%OFF!!¡Û¡§986±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËXbox Series X|S / Xbox One / Windows¡Ø¥¨¥°¥¾¥×¥é¥¤¥Þ¥ë¡Ù¡Ê¥²ー¥àËÜÊÔ¡Ë[²èÁü20: https://prtimes.jp/i/13450/4716/resize/d13450-4716-95430f2bfd32e1bb921d-19.jpg ]ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§7,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ú75%OFF!!¡Û¡§1,997±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë(C)CAPCOMËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£