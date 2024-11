¡ÚTEPPEN¡Û¡ÖTEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È³«ºÅ¡ª

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2024」ファイナルトーナメント組み合わせ表

スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、プロプレイヤーたちが参戦した賞金総額500万円のeスポーツ大会「TEPPEN CHAMPIONS LEAGUE 2024」(以下「TCL 2024」)のファイナルトーナメントを2024年11月16日(土)に開催いたします。

ファイナルトーナメントに出場できるのは、「TCL 2024」で最上位の成績を収めた8名の選手たち。リーグ戦の順位が影響する特殊トーナメント戦を舞台に、2024年「最強」の座を巡り激突します。試合の模様は「第一部 Left Side」「第一部 Right Side」「第二部」の3つの番組として、公式YouTubeにて生放送いたします。ぜひリアルタイムで選手たちに応援の声を届けましょう。

<ファイナルトーナメント概要>

◆「第一部 Left Side」13:00~

◆「第一部 Right Side」13:00~

◆「第二部」17:00~

特設サイト内では、「TEPPEN SPECIAL PACK 35」のパックチケット×1枚を、2024年12月2日(月)8:59までプレゼント中です。期間限定のパックチケットをこの機会にぜひゲットしましょう。

今年、長期間に渡る リーグ戦を勝ち抜いてきたプロプレイヤーたちによる最後の戦いがついに始まります。画面の前で世界トップレベルの戦いをどうぞお楽しみください。

▶▶『TEPPEN』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20241115tpnpt01(http://goe.bz/20241115tpnpt01)

『TEPPEN』基本情報

タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 10.0以降/Android6.0以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

コピーライト表記 :

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

