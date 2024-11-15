Ê¿¾¾ ½¡ Áª¼ê ·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Ê¿¾¾ ½¡Áª¼ê¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2024¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
No.23Ê¿¾¾ ½¡¡¡Shu¡¡HIRAMATSU
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
FW
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1992Ç¯11·î20Æü¡Ê31ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
¿·³ã¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
184cm/83kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
ÂÀÉ×ÉÍ¥À¥Ã¥·¥ãー¥º ¢Í ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ ¢Í ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥æー¥¹ ¢Í ¹ñ»Î´ÜÂç ¢Í ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ¢Í ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯ (´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ) ¢Í V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê (´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ) ¢Í ¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¢Í´°Á´°ÜÀÒ¡Ë ¢Í SCÁêÌÏ¸¶ ¢Í ¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¡Ê2022～¡Ë
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J1¡§35»î¹ç/1ÆÀÅÀ
J2¡§182»î¹ç/24ÆÀÅÀ
J3¡§44»î¹ç/16ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï¡§21»î¹ç/1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§12»î¹ç/2ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§261»î¹ç/41ÆÀÅÀ
J¥êー¥°½é½Ð¾ì¡§2015/03/07¡¡2015ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥êー¥°¡¡1st¥¹¥Æー¥¸ Âè1Àá ¿·³ã¡ÊvsÄ»À´@¥Ù¥¢¥¹¥¿¡Ë
J¥êー¥°½éÆÀÅÀ¡§2016/07/31¡¡2016ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥êー¥° Âè26Àá ¿å¸Í¡Êvs¶âÂô@Ks¥¹¥¿¡Ë
¡ÚÊ¿¾¾Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£¥·ー¥º¥ó¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»ö¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤¿»ö¤ä½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÌö¿Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×