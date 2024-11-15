uka¹ÈøÅ¹¤Î¥¨¥¹¥Æ¤Ë¿·¤·¤¤µ¡³£¡¢URFAGE(¥¦¥ë¥Õ¥¡ー¥¸¥å)¤òÆ³Æþ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëーuka(@instauka,@ukacojp)¤Ï¡¢uka¹ÈøÅ¹¤ËURFAGE¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥¡ー¥¸¥å¡Ë¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥Õ¥¡ー¥¸¥å¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É(Ä¶²»ÇÈ)¤ÎU¡¢radio frequenc(¥é¥¸¥ªÇÈ.¹â¼þÇÈ)¤ÎRF¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎAGE¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢Ä¶²»ÇÈ(LDM)¤È¥é¥¸¥ªÇÈ¤ÎÊ£¹çµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ(LDM)¤ÇÈ©¤Ë¹âÌ©ÅÙ¤Î¿¶Æ°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¡¢¥é¥¸¥ªÇÈ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼þÇÈ¿ô30～300MHz¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¡¢È©¤Î¿¼Éô¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£
»Ü½Ñ¸å¤¹¤°¤«¤éÈ©¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤Î¥±¥¢¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¿å¶Ì¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
È©¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖÌÓ·ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤¬ÌÜÅª¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¤â¡ý¡£
¼êµ»¤Ë¤³¤À¤ï¤ëuka¤Î¥¨¥¹¥Æ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êµ»¤Èµ¡³£¤Î¥À¥Ö¥ë¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º»Ü½Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ¡Û
¡¦¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥ê¥Õ¥È60Ê¬¡¡24,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Ü¥é¥¸¥ªÇÈ¡õÄ¶²»ÇÈ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ü¥Ñ¥Ã¥¯(¼ó¸ª¥Þ¥Ã¥µー¥¸ÉÕ¤)¡Û
¡¦¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥ê¥Õ¥È²ó¿ô·ô¡¡64,350±ß(ÀÇ¹þ)
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー(¥é¥¸¥ªÇÈ¤Î¤ß»ÈÍÑ¡Ë
¡¦RF¥Õ¥§¥¤¥¹¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È15Ê¬¡¡5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦RF¥Ü¥Ç¥£¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È20Ê¬¡¡7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¥¯¥í¥¹¥á¥Ë¥åー
¡¦¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥ê¥Õ¥È¡¡21,450±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Í¥¤¥ëor¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
uka ¹ÈøÅ¹
¢©106-0047
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ4-1-29¡¡¹Èø¥¬ー¥Ç¥ó 2F
TEL¡§03-3449-0421
-------------------------------------------------------
¡üuka ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ukakau
https://ukakau.com/
¡üuka HP
https://uka.co.jp/
¡üInstagram
uka Official Brand Account¡Ê@instauka¡Ë
https://www.instagram.com/instauka/
uka Salon & Store Info¡Ê@ukacojp¡Ë
https://www.instagram.com/ukacojp/
ukafe(@ukafe.info)
https://www.instagram.com/ukafe.info/
¡üTwitter
¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@uka_official)
https://twitter.com/uka_official