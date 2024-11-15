¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¡2024Ç¯ÅÙÂè4»ÍÈ¾´ü¤ª¤è¤ÓÄÌÇ¯¤Î·è»»¤òÈ¯É½
- »ÍÈ¾´ü1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡§GAAP¥Ùー¥¹¤Ç 2.09¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12%¸º¡Ë¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç2.32¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9%Áý¡Ë
- ÄÌÇ¯Çä¾å¹â¡§271²¯8,000 Ëü¥É¥ë¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ2%Áý
- ÄÌÇ¯1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡§GAAP¥Ùー¥¹¤Ç8.61¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ6%Áý¡Ë¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç8.65¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ7%Áý¡Ë
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ÊApplied Materials, Inc., Nasdaq¡§AMAT¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¡¢¼ÒÄ¹·óCEO¥²¥¤¥êー¡¦E¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«ー¥½¥ó¡Ë¤Ï11·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢2024Ç¯ÅÙÂè4»ÍÈ¾´ü¤ª¤è¤ÓÄÌÇ¯¡Ê´üËö¡§2024Ç¯10·î27Æü¡Ë¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ
Âè4»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î70²¯5,000Ëü¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£GAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨47.3%¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î20²¯5,000Ëü¥É¥ë¡ÊÇä¾å¹â¤Î29.0%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×2.09¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨47.5%¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î20²¯6,000Ëü¥É¥ë¡ÊÇä¾å¹â¤Î29.3%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î2.32¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ï25²¯8,000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢17²¯7,000Ëü¥É¥ë¤ò³ô¼ç¤Ø´Ô¸µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï³ô¼°Çã¤¤Ìá¤·14²¯4,000Ëü¥É¥ë¤ÈÇÛÅö¶â3²¯2,900Ëü¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
ÄÌÇ¯¤Î¶ÈÀÓ
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î271²¯8,000Ëü¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£GAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤¬²áµîºÇ¹â¤Î47.5%¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î78²¯7,000Ëü¥É¥ë¡ÊÇä¾å¹â¤Î28.9%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î8.61¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨47.6%¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î79²¯2,000Ëü¥É¥ë¡ÊÇä¾å¹â¤Î29.2%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î8.65¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ï86²¯8,000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢50²¯1,000Ëü¥É¥ë¤ò³ô¼ç¤Ø´Ô¸µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï³ô¼°Çã¤¤Ìá¤·38²¯2,000Ëü¥É¥ë¤ÈÇÛÅö¶â11²¯9,000Ëü¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥²¥¤¥êー¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«ー¥½¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È³Î¼Â¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï»ÍÈ¾´ü¡¢ÄÌÇ¯¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤Î¶ÈÀÓ¤òÃ£À®¤·¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢AI¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄÉµá¤òÌÜ»Ø¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×À¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¶ÈÀÓ³µÍ×
»ö¶ÈÅ¸Ë¾
2025Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¤ª¤è¤½71²¯5,000Ëü¥É¥ë¡Þ4²¯¥É¥ë¤Ç¤¹¡£ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î´õÇö²½¸å1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2.29¥É¥ë¡Þ0.18 ¥É¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î´õÇö²½¸å1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢´°Î»¤·¤¿Çã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë´ûÃÎ¤ÎÈñÍÑ1³ôÅö¤¿¤ê0.01¥É¥ë¤ò½ü³°¤·¡¢Ìµ·Á»ñ»º¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò´Ö°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¹µ½ü³Û1³ôÅö¤¿¤ê0.09¥É¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤ÃÎ¤Î¹àÌÜ¡ÊÇã¼ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄÉ²ÃÈñÍÑ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±Ä¶È³°¹àÌÜ¤Þ¤¿¤ÏÆÃ¼ì¹àÌÜ¤Ê¤É¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÇ´ØÏ¢¹àÌÜ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÍèÅª¤ËÉÔ³ÎÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢²áÂç¤ÊÅØÎÏ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¸Â¤êÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤áÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âè4»ÍÈ¾´ü¤ª¤è¤ÓÄÌÇ¯¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ
2024Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤è¤ê¡¢Åö¼Ò·Ð±Ä¿Ø¤Ï¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ¤ÎÉ¾²Á¤Ë³ô¼°¥Ùー¥¹Êó½·»Ù½Ð¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áÇ¯ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÉ½¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤ÀµºÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¥³¥¹¥È¡¢·ÐÈñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ»±×¹àÌÜ¤Î±Æ¶Á¤òÄ´À°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅý¹ç¡¦Çã¼ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÉô¤Î¹àÌÜ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÂà¿¦¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Ä´À°¡¢»ñ»º¸ºÂ»¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ÎÇäµÑÂ»±×¤Ê¤é¤Ó¤ËÇÛÅö¤È¸ºÂ»¡¢°ìÉô¤ÎË¡¿ÍÀÇ¹àÌÜ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÄÊÌÄ´À°¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¥Ùー¥¹Êó½·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀÇ¸ú²Ì¤ò¡¢²ñ·×Ç¯ÅÙ¤òÄÌ¤·¤Æ°ÄÊ¬·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î¿ôÃÍ¤È¡¢GAAP¡Ê°ìÈÌ²ñ·×¸¶Â§¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¡¦É½¼¨¤µ¤ì¤¿ºÇ¤âÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤·ÆÀ¤ëºâÌ³¿ôÃÍ¤È¤Îº¹°ÛÄ´À°ÊýË¡¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎºâÌ³½ôÉ½Ãæ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤äºâÌ³À®ÀÓ¤ÎÉ¾²Á¤È·×²èÎ©°Æ¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÌò°÷Êó½·¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºâÌ³»ØÉ¸¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò½õ¤±¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬·Ð±Ä¿Ø¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤Î»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®²Ì¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¹àÌÜ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î²ñ·×´ü¤ÈÅö´ü¤Î¶ÈÀÓ¤ò°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë·Á¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëGAAP¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Â¾¼Ò¤ÎÍÑ¤¤¤ëÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î²ñ·×¼êË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¤Î²ñ·×Êó¹ð¤Ë¤ª¤±¤ëºâÌ³¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·ÆÀ¤ë°ìÉô¹àÌÜ¤¬½ü³°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤Ï¸ÂÄêÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÄó¼¨¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÈæ³Ó²ÄÇ½¤ÊGAAP¤Ë´ð¤Å¤¯¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ä»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬¤È¥È¥ì¥ó¥É¡¢¶È³¦¸«ÄÌ¤·¤È¼ûÍ×³ÈÂçÍ×°ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÁ«°Ü¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¡¦ºâÌ³À®ÀÓ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢»ñËÜÇÛÊ¬¤È»ñ¶â±¿ÍÑÀïÎ¬¡¢Åê»ñ¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¿·À½ÉÊ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¡¢2025Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Î»ö¶ÈÅ¸Ë¾¤Ê¤É¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ä¡¢²áµî¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤½¤ÎÂ¾¤Îµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤ä¤½¤ÎÁ°Äó¤ò¤Ê¤¹²¾Äê¤Ï¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¡¢¾Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤¬ÌÀ¼¨¤Ê¤¤¤·ÌÛ¼¨¤¹¤ëµ¢·ë¤È¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¿å½à¡¨¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê·ÐºÑ¡¦À¯¼£¡¦¶È³¦Æ°¸þ¡Ê¶âÍø¤äºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ò´Þ¤à¡Ë¡¨ÄÉ²Ã¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Èµö²ÄÍ×·ï¤ÎÍú¹Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ò¼á¤È¡¢¤³¤ì¤é¤¬Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊÍ¢½ÐÇ½ÎÏ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Ç½ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¨¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊËÇ°×ÌäÂê¤ª¤è¤ÓËÇ°×¡¦Í¢½Ðµö²ÄÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö¼Ò¤¬µöÇ§²Ä¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÊ¶Áè¤ä¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡¨ È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¡¨µ»½Ñ¤äÀ¸»ºÀßÈ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è°úÀè´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¡¨¿·¤¿¤Ê³×¿·Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー°Ü¹Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¨Åö¼Ò¤¬¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í ¥¸ー¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨Åö¼Ò¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬Åö¼Ò¤Î¼ûÍ×Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¡¨Åö¼Ò¸ÜµÒ¥Ùー¥¹¤Î½¸Ìó·¹¸þ¡¨Åö¼Ò¤¬´ûÂ¸»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¿·µ¬»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨´ûÂ¸¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·³«È¯¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¼õÍÆÀ¡¨Åö¼Ò¤¬¼çÍ×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò¼èÆÀ¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÝ¸î¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸Î¤¬Åö¼Ò¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¤³¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅö¼Ò¶ÈÌ³¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¥Ù¥ó¥Àー¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¨Åö¼Ò¤¬¶ÈÌ³¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬Åª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¥½ー¥¹¤È¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò»ö¶È´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¡¢¼çÍ×¼Ò°÷¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¹â¤áÄêÃå¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¡¨ÃÏ°èÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ê¼ÀÉÂ¤ÎÎ®¹Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡¨Çã¼ý¡¢Åê»ñ¡¢²ñ¼ÒÊ¬³ä¡¨½êÆÀÀÇË¡¤Î²þÀµ¡¨À½ÉÊ¤ä¥»¥°¥á¥ó¥È´Ö¤Ç¤Î±Ä¶ÈÈñÍÑ¤ä¶ÈÀÓ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬¾Íè¤Î¶ÈÀÓ¡¦»Ô¶·¡¦¼è°úÀè¤ÎÍ×µá¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Î§¡¢µ¬Â§¡¢µ¬À©¤Î½å¼é¤òÅö¼Ò¤¬³ÎÊÝ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ËÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¡ÊºÇ¿·¤Î Form 10-Q¤ª¤è¤Ó8-KÊó¹ð½ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯É½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î¿äÄê¡¢Í½Â¬¡¢²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥é¥¤¥É¥Þ ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ÊNasdaq: AMAT¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤äÀè¿Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀ½Â¤¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÀ©¸æ¤ò»º¶Èµ¬ÌÏ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬²ÄÇ½À¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸www.appliedmaterials.com ¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*************************************************************************
¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï11·î14Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤¬¹Ô¤Ã¤¿±ÑÊ¸¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ËÝÌõ¤Î¾å¡¢È¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÈø ¶Ñ¡Ë¤Ï1979Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¡£Âçºå»ÙÅ¹¡¢Àîºê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Û¤«Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤òÃÖ¤¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Ø¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó°¸¥áー¥ë Applied_Materials_Japan@amat.com
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ www.appliedmaterials.com/ja