¡Ú´Ú¹ñÀ¸³è·ò¹¯¥Ö¥é¥ó¥ÉPrumwellness¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¿Ê½ÐËÜ³Ê²½¡ª¡Û
Prumwellness¤Ï2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊ¡¢±ÉÍÜºÞ¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤òÈäÏª¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÀ¸³è·ò¹¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥×¥¢Åç¤À¤±¤Ç¼«À¸¤¹¤ë²Ì¼Â¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥¢¥á¥é¤Î¸ø¼°Í¢Æþ¸»¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢GMP´ð½à¡¢°ÂÁ´¤ÇÀìÌçÅª¤Ê»ÜÀß¤Ç¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÇÀ¸»º¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î·ò¹¯µ¡Ç½¿©ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏQoo10¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤áÀä»¿ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[ S¥³ー¥Òー(salpelacano) 5gX30Êñ ]
²Á³Ê : 3,090±ß
¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Òー¤À¤±ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
1ÆüÌó50±ß¤Ç³Ú¤·¤à¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î
¸½ºßºÇ¤â¹â¤¤¥é¥ó¥¯¤òÀê¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È S ¥³ー¥Òー ¤Ç¤¹¡£
ÅüÎà0g¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý20%¤Þ¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î´Ö¤Ç¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈS¥³ー¥Òー¤ÏÂÎ»éËÃ¸º¾¯¤ÈÇÓÊØ³èÆ°¤ò²þÁ±¤·¡¢¿©¸å·ìÅü¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¿©ÉÊ°åÌôÉÊ°ÂÁ´½è¤¬Ç§¾Ú¤·¤¿µ¡Ç½ÀÆó½Å¼ç¸¶ÎÁ¤¬´ÞÍ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÍÏÀÊ´Ëö¤ÇÎä¿å¤Ç¤â¸Ç¤Þ¤êÆñ¤¯¤¹¤Ð¤ä¤¯ÍÏ¤±¤ÆÉÔÊØ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈS¥³ー¥Òー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤â¤Ã¤È¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦³Ú¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦Ãº¿å²½Êª¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ëÊý
¡¦Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ªÊ¢¤ÎÆù¤ÈÂÎ»éËÃ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦²¼Ê¢Éô¤¬½Å¤¿¤¤Êý¤äÊØÈëµ¤Ì£¤ÎÊý
¡¦Ä¹´üÀÝ¼è¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦·ò¹¯µ¡Ç½¿©ÉÊ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
[ ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È ¥×¥ë¥à¹ÚÁÇ ]
²Á³Ê : 3,090±ß
¥ì¥â¥óÌ£/ ¥ß¥¹¥«¥ëÌ£/ ¥ß¥ó¥ÈÌ£ /¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÌ£
²÷Å¬¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Î¹ÚÁÇ
Prumwellness¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ë¥à¹ÚÁÇ¤Ç¤¹¡£
¿®¤¸¤Æ°ÂÁ´¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë13¹òÈ¯¹Ú¹ÚÁÇ¤Ç¡¢¥ì¥â¥óÌ£¡¢¥ß¥¹¥«¥ëÌ£¡¢¥ß¥ó¥ÈÌ£¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½ê»ý¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢¿©¸å¤Î¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤»þ¡¢¹ÚÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ë1Æü1²ó¡¢¥×¥ëー¥à¹ÚÁÇ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥ëー¥à¹ÚÁÇ¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä¿©½¬´·¤¬ÉÔµ¬Â§¤ÊÊý
¡¦ÂÎ¤¬½Å¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý
¡¦ÊØÈë¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¤è¤¯¹Ô¤±¤Ê¤¤Êý
¤ª¹¥¤ß¤Î¤ªÌ£¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤!
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÌ£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¡¢19¼ïº®¹çÆý»À¶Ý¡¢¥Ö¥í¥á¥é¥¤¥ó¡¢¥«¥àー¥ÈÊ´Ëö¡¢Æñ¾Ã²½À¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¤òÇÛ¹ç
¥ß¥¹¥«¥ëÌ£
¹á¤Ð¤·¤¤¤¤ÊÊ´É÷Ì£¡¢19¼ïº®¹çÆý»À¶Ý¡¢Æñ¾Ã²½À¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÇÛ¹ç
¥ì¥â¥óÌ£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¡¢19¼ïº®¹çÆý»À¶Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÇÛ¹ç
¥ß¥ó¥ÈÌ£
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡¢Æñ¾Ã²½À¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÇÛ¹ç
¼«Á³¤È·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉPrumwellness¤Ï11·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëQoo10¥á¥¬³ä¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ò±Û¤¨¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤òÃÎ¤é¤»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ê¾ÃÈñ¤Ë·ò¹¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´ü´ÖÆâ¤Ë¤¼¤Ò²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ Qoo10 ¥×¥ëー¥à¥¦¥§¥ë¥Í¥¹(prumwellness) ¸ø¼° ¥¹¥È¥¢ ]
https://www.qoo10.jp/shop/drviuum
[ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Âå¹Ô ]
³ô¼°²ñ¼ÒBARUDA
[ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ]
³ô¼°²ñ¼ÒBARUDA ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
b.marketing@baruda-inc.com
[ ³ô¼°²ñ¼ÒBARUDA¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷ ]
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/115426