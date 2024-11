¡Ø¥¹¥È6¡Ù¸ø¼°À¤³¦Âç²ñ¡ÖCAPCOM CUP 11¡×/¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2024¡×²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä³«»Ï¡ª

株式会社カプコン[画像1: https://prtimes.jp/i/13450/4720/resize/d13450-4720-ed9974c4e82da3e83d89-2.jpg ]「CAPCOM CUP 11」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2024」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強の称号と優勝賞金100万ドルをかけて激闘を繰り広げます。また、期間最終日には同会場で「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」を開催いたします。「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」は、『ストリートファイター6』で行われるカプコン公式チームリーグ戦の集大成となる世界大会であり、「JP」、「US」、「EUROPE」の世界3地域で行われる「ストリートファイターリーグ」の各優勝チームが集結し、世界最強チームを懸けて日本で激突します!両大会の開催地は日本。「ストリートファイターII」シリーズの全国大会から30年の時を経て、大相撲の聖地「両国国技館」に世界中から代表選手が集結し、個人とチームそれぞれの『ストリートファイター6』世界最強を決定します。「CAPCOM CUP 11」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」会場観戦チケットは「イープラス」、「イーカプコン」で全席指定・先着販売開始![画像2: https://prtimes.jp/i/13450/4720/resize/d13450-4720-6e3e2305bafe510b887a-3.jpg ]「CAPCOM CUP 11」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」を現地で観戦可能な全席指定の会場観戦チケットが「イープラス」、「イーカプコン」にて先着販売が開始されました。両国国技館で開催される初の『ストリートファイター6』公式世界決勝大会の行く末を、会場でその熱気を生で感じながらお楽しみください。[画像3: https://prtimes.jp/i/13450/4720/resize/d13450-4720-f96dc1e33c714e979ff0-0.jpg ]■「イープラス」販売チケット一覧〇平日チケット2025年3月5日(水)、6日(木)、7日(金)※単日チケットのみの販売となります。通常チケット・SSアリーナ席『CAPCOM CUP 11 at 両国国技館 パスポート』付きチケット:8,000円(税込)+手数料・Sアリーナ席:6,000円(税込)+手数料・A席 2Fスタンド席:5,000円(税込)+手数料・升席(2~3人用):10,000円(税込)+手数料平日学生割引・A席 2Fスタンド席 学割:2,500円(税込)+手数料・升席(2~3人用)学割:5,000円(税込)+手数料平日ナイト割引(16時より入場可能)・A席 2Fスタンド席 ナイト割:2,500円(税込)+手数料・升席(2~3人用)ナイト割:5,000円(税込)+手数料〇休日チケット2025年3月8日(土)、9日(日)※単日チケットのみの販売となります。通常チケット・SSアリーナ席『CAPCOM CUP 11 at 両国国技館 パスポート』付きチケット:12,000円(税込)+手数料・Sアリーナ席:10,000円(税込)+手数料・A席 2Fスタンド席:8,000円(税込)+手数料・升席(2~3人用):16,000円(税込)+手数料・B席 3Fスタンド席:4,000円(税込)+手数料休日学生割引・A席 2Fスタンド席 学割:4,000円(税込)+手数料・升席(2~3人用)学割:8,000円(税込)+手数料■「イーカプコン」販売チケット一覧〇平日チケット2025年3月5日(水)、6日(木)、7日(金)※単日チケットのみの販売となります。・SSアリーナ席『CAPCOM CUP 11 at 両国国技館 パスポート』付き + オリジナルグッズセット:14,000円(税込)+手数料〇休日チケット2025年3月8日(土)、9日(日)※単日チケットのみの販売となります。・SSアリーナ席『CAPCOM CUP 11 at 両国国技館 パスポート』付き + オリジナルグッズセット:18,000円(税込)+手数料チケットの購入および注意事項につきましては公式サイトをご確認ください。https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc11/jp/■CAPCOM CUP 11 at 両国国技館 パスポート[画像4: https://prtimes.jp/i/13450/4720/resize/d13450-4720-91a9afb68904c8a29851-5.jpg ]■CAPCOM CUP 11 at 両国国技館 メインビジュアル プルオーバーパーカー[画像5: https://prtimes.jp/i/13450/4720/resize/d13450-4720-809181af9115fa6b6088-5.jpg ]■開催スケジュール・3月5日(水)CAPCOM CUP 11 グループ予選 Day1・3月6日(木)CAPCOM CUP 11 グループ予選 Day2・3月7日(金)CAPCOM CUP 11 グループ予選 Day3・3月8日(土)CAPCOM CUP 11 Top16~決勝・3月9日(日)ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024「CAPCOM CUP 11」描き下ろし! 大会特別イラストを公開![画像6: https://prtimes.jp/i/13450/4720/resize/d13450-4720-e3e0ba98575c7717256f-3.jpg ]「CAPCOM CUP 11」開催に際して、今大会の為に描き下ろされた大会特別イラストが公開されました。大迫力の豪鬼が印象的な本イラストが今大会を彩ります。株式会社カプコンについて1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。https://www.capcom.co.jp/