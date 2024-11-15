¡Ø¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤è¤ê¡¢A2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤È¥ª¥ë¥´ー¥ë¤¬¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤ÎÃËÀVTuber¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÄÀ¤äÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿Æ°²èÅê¹Æ¤äÇÛ¿®¤òYouTube¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢È¯Çä·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î15Æü(¶â)～2024Ç¯12·î18Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯ÄÌ¿®ÈÎÇäÅù¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¤´Í½Ìó¡§https://www.movic.jp/shop/r/r103039_hy/
¢£¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡Ë
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëA2¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¡¡A2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡A2¥µ¥¤¥º
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¡2025Ç¯2·î14Æüº¢Í½Äê
¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥«¥ì¥¤¥É¥Ñ¥ìー¥É¡×¤¬Í¥¤·¤¤²»¿§¤Ç¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÌÚÀ½¤Î¸«³«¤¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à·¿¤Ç¡¢Ãæ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥«ー¥É¤ä¼Ì¿¿¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¡¡¥ª¥ë¥´ー¥ë
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡¥ªー¥×¥ó¥µ¥¤¥º¡§Ìó19.3¡ß8.5cm
¡¡¼ýÇ¼²ÄÇ½¼Ì¿¿¥µ¥¤¥º¡§Ìó²£7.8¡ß½Ä6.8cm°ÊÆâ
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¡¡ÌÚÀ½¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡Ü»æÀ½¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþÂæ»æ2ÊÁÉÕ¤
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¡2025Ç¯3·î7Æüº¢Í½Äê
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û
¡¡2024Ç¯11·î15Æü(¶â)～2024Ç¯12·î18Æü(¿å)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§(C) 2016 COVER Corp.
¢£¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://holostars.hololivepro.com/
¡¡¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¸ø¼°X¡§https://x.com/holostarstv
¡¡¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@HOLOSTARS/
¢£¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡§https://www.movic.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ö¶È¡Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÈÌÎÌÈÎ¸þ¤±¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡ÒÎÌÈÎ»ö¶È¡Ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£