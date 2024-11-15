Nulbarich³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª

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Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02¡¡WOWOW edit ver.(https://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/)
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Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01¡¡WOWOW edit ver.(https://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/)
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