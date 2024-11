Nulbarich³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª

株式会社WOWOW

2016年の結成以降、洗練された音楽性で人気を集めてきたNulbarichが、2024年内をもって活動休止を発表。WOWOWでは、休止前最後のライブとなる12月5日の日本武道館公演を生中継するとともに、4カ月連続で彼らを特集する。翌2025年1月にお届けするのは彼らの軌跡を集めたミュージックビデオコレクションと、Nulbarichが2018年に行なった初の日本武道館公演の模様。2月は日本武道館での休止前ラスト公演をJQのインタビューも交えた再編集版で、そして3月はNulbarich史上最大規模となった2019年のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を放送・配信する。ライブはすべてWOWOWオリジナル編集版なので、こちらも注目いただきたい。

4カ月連続!Nulbarich WOWOW special

生中継!Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05

12月5日(木)午後6:30 WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送終了後~1週間アーカイブ配信あり

Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.

2025年2月放送・配信予定

※放送終了後~1週間アーカイブ配信あり

2024年内をもって活動休止することを発表したNulbarich。約6年ぶり2回目となる日本武道館での活動休止前の最後のワンマンライブを独占生中継!

2024年2月、全国ツアーの東京公演で年内での活動休止を発表したNulbarich。「バンドとして万全の体制で次の目標に向かうため、またNulbarichとしてのクオリティーを維持していくため」という前向きな理由による決断だったが、ミュージックシーンに大きな衝撃を与えることとなった。彼らが活動休止前最後に行なう日本武道館公演を独占生中継する。

ボーカルのJQが「今までNulbarichに触れてくれた皆と全力で音楽を楽しめる過去最高の1日を作りたい」と明かすように、この公演では2016年の結成から約8年半にわたる歴史を詰め込んだ内容が期待される。ジャンルにとらわれることなく、音楽という海原を自在に突き進んできたNulbarichの「CLOSE A CHAPTER」(章の区切り)を見届けていただきたい。なお、2025年2月のリピート放送では、JQのインタビューを交えたスペシャルエディションをお届けする。

収録日:2024年12月5日

収録会場:東京 日本武道館

Nulbarich Music Video Collection

2025年1月放送・配信予定

Nulbarichの歴代ミュージックビデオを一挙放送!

2016年に結成し、2024年内をもって活動を休止するNulbarichのミュージックビデオ(MV)を一挙にお送りする。デビューイヤーである2016年にリリースした1stアルバム『Guess Who?』の収録曲「NEW ERA」のMVは、アニメーションと実写を融合。Nulbarichの実体が見えない中、独自のサウンド構築、そして柔軟な姿勢でレンジの広い映像を生み出し多くの音楽ファンを魅了してきた。ライブパフォーマンスはもちろんだが、MVの世界でも彼らの音楽を堪能してほしい。

Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02 WOWOW edit ver.

2025年1月放送・配信予定

※放送終了後~1週間アーカイブ配信あり

2018年に行なわれたNulbarich初の日本武道館公演の模様を、当時のJQのインタビューを交えたWOWOWオリジナル編集版でお届け。

2016年の結成から約2年で開催されたNulbarich初の日本武道館ワンマン公演の模様を放送・配信。当時の貴重なJQのインタビューを加えたWOWOWオリジナル編集版でお届けする。軽やかで洗練された音楽性が世代を問わずファンからの支持を集める彼らのステージをお見逃しなく。

収録日:2018年11月2日

収録会場:東京 日本武道館

Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01 WOWOW edit ver.

2025年3月放送・配信予定

※放送配信終了後~1週間アーカイブ配信あり

Nulbarich史上最大規模となったさいたまスーパーアリーナ公演の模様をWOWOWオリジナル編集版でお届け。

2018年の初日本武道館公演を成功させた翌年、2019年12月に開催したNulbarich史上最大規模となる埼玉・さいたまスーパーアリーナでのライブの模様を放送・配信。

Nulbarichの洗練された音楽がアリーナを支配した圧巻のステージ。会場でしか見られなかったオープニングのドキュメンタリー映像とともに、彼らの歴史に残るであろう感動的な一夜をWOWOWオリジナル編集版でお楽しみいただきたい。

収録日:2019年12月1日

収録会場:埼玉 さいたまスーパーアリーナ

https://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/