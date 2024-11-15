¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD¡ìS¡Ù¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡Ö¿À°è¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÔ¡¡Âè£³¾Ï¡× ³«Ëë¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±ËÜ³Ê3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÇòÇ¡Ù¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡Ö¿À°è¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÔ¡¡Âè£³¾Ï CLOSESKY:DESTRUCTION -Á°¾Ï-¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/frontier/ep03/(https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/frontier/ep03/)
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÂè£²¾Ï BLOODSKY:DYSTOPIA¡×¤ËÂ³¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ææ¤Î¸÷¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ó¡ÊCV¡§Åçºê¿®Ä¹¡Ë¡×¡Ö¥·¥§¥ò¥ë¡ÊCV¡§ÏÂµ×°æÍ¥¡Ë¡×¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¡ã»Í²õ½°¡ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ãÇË²õ¤Î¿À¡ä¤Î¸¢Ç½¤ò·Ñ¤°¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ÎµÏ¿¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ÎµÏ¿¡×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤ä¡ã»Í²õ½°¡ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ó¡ÊCV¡§Åçºê¿®Ä¹¡Ë¡×¡Ö¥·¥§¥ò¥ë¡ÊCV¡§ÏÂµ×°æÍ¥¡Ë¡×¤òÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã¤Ï´ü´ÖÃæ1Æü1²óÆ°²è¹¹ð¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö1²ó¡×ÌµÎÁ¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï3¾Ï¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¡¢¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ïº£¸å¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿À°è¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÔ¡¡Âè£³¾Ï CLOSESKY:DESTRUCTION -Á°¾Ï-¡×³«ºÅ¡ª
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ðPV
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SdEhN8BJIzY ]
¡ü¤¢¤é¤¹¤¸
Ææ¤Î¸÷¤Ë°û¤Þ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤Ø¤È
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ó¡¢¥·¥§¥ò¥ë¤¿¤Á¡£
ÊÄºÉ¤·¤¿³¬ÁØÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï
¡ãÇË²õ¤Î¿À¡ä¤Î¸¢Ç½¤ò·Ñ¤°¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡£
¸òºø¤·¡¢¾×ÆÍ¤¹¤ë°ì¹Ô¤Î±¿Ì¿¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ï――
¡ü³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00～¡¡¢¨°Ê¹ß¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡×¤ËÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤Î¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ó¡ÊCV¡§Åçºê¿®Ä¹¡Ë¡×¡Ö¥·¥§¥ò¥ë¡ÊCV¡§ÏÂµ×°æÍ¥¡Ë¡×¤òÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ï´ü´ÖÃæ1Æü1²ó¡¢Æ°²è¹¹ð¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¡Ö1²ó¡×¥¬¥Á¥ã¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ó¡ÊCV¡§Åçºê¿®Ä¹¡Ë
¡ãÇË²õ¡ä¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾¯Ç¯¡£ÊÒ³ä¤ì¤Ç¤¢¤ëËå¤Î¥µ¥ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡ãÇË²õ¡ä¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£
¥·¥§¥ò¥ë¡ÊCV¡§ÏÂµ×°æÍ¥¡Ë
¡ãÇË²õ¡ä¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤¹¤Ù¤¯Â¤¤é¤ì¤¿¼«Î§Ê¼´ï¡£¾×Æ°¤È³ëÆ£¤ÎÍæÝÓ¤Î²Ì¤Æ¤ËÂÔ¤ÄÌ¤Íè¤Ï――
¡ü³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00～2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59
¢¨¤³¤ì¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡ú4¤È¡ú5¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ú¤Ï¥ì¥¢ÅÙ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Îµ²±
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÆÃÄê¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¥ê¥¢»þ¤Ë¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Îµ²±¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ÎµÏ¿¡×¤Ï¡¢¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÀÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ËÁ¸±¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤ä¡ã»Í²õ½°¡ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥å¥¨¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈ¯ÇäÃæ¡ª
¡»¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥å¥¨¥ë¥Ñ¥Ã¥¯(1²óÌÜ)
²Á³Ê¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÊª¡§¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡×675¸Ä¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×1Ëç¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉð´ï¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×1Ëç¡¢¡Ö¥¥ã¥é1ÂÎorÉð´ï2¸ÄÃêÁª·ô¡×1Ëç¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥¤¥êー¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×14Æü´Ö¡¢¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥¹¥Èー¥ó2ÇÜ¡×14Æü´Ö¡¢¡Ö¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¥¥ã¥éÊÝ¾Ú¡×
¢¨2～4²óÌÜ¹ØÆþ»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»ÃÍ°ú·ôÉÕ¤¥¸¥å¥¨¥ë¥Ñ¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÊª¡§¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡×54¸Ä¡¢¡Ö¡ØCLOSESKY:DESTRUCTION -Á°¾Ï-¡Ù¡Ö10²ó+1¡×¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã ¥¸¥å¥¨¥ë50¸Ä ÃÍ°ú·ô¡×1Ëç¡¢¡ÖEX¥ëー¥ó¡×1¸Ä
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÈÎÇä´ü´Ö¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00～2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï3¾Ï¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¡¢¡ã°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡ä¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/frontier/ep03/
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¤Î»þ·ÏÎó¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·¾Ï Í¦µ¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼Ô¤¿¤Á¡×¡¢¡ÖÂè£±¾Ï OVERSKY:FRONTIER¡×¡¢¡ÖÂè£²¾Ï¡¡BLOODSKY:DYSTOPIA¡×¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¡ÖËÁ¸±¤Ø¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡×¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù ´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡¡¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEW WORLD'S¡Ù¤Ï¡¢´ÊÃ±Áàºî¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÜ³Ê3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£¥Ð¥È¥ë¤ä³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÂç4¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌ¿®¥Ð¥È¥ë¤òÅëºÜ¡£¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¥ë¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÃæ¿´¤Ë¥²ー¥à¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²¦Æ»RPG¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼Â¸½¡£2024Ç¯7·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§ÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
¢¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡§https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1izpzori/
¢¡Amazon Android¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE
¢¨Kindle Fire¥·¥êー¥º°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¾åµURL¤è¤êAmazon Android¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤òAndroid(TM)Ã¼Ëö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://colopl.co.jp/shironekoproject/
¢¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¡§https://x.com/wcat_project¡¡
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢GPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ø°ìËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡¢Í·¤ó¤Ç²Ô¤²¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¡ØBrilliantcrypto¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¡¢¤¤¤ï¤Ð"ÁÄ"¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¡Ö"Entertainment in Real Life" ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÆü¾ï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F
ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/
¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/colopl_pr
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/coloplinc/
¸ø¼°Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
(C)COLOPL, Inc.
¢¨¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTube¡¢Android¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¡¢Fire¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÍÎÁ¤Î¥é¥ó¥À¥à·¿¥¢¥¤¥Æ¥àÄó¶¡Êý¼°¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÆ±°Õ¤ò¤â¤é¤¦¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£