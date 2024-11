¡ÖSUITS OF THE YEAR 2024¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

2024年11月13日(水)、日本経済新聞社 メディアビジネス THE NIKKEI MAGAZINEが主催するアワード「SUITS OF THE YEAR 2024」が開催されました。毎年、その時代にあったコンセプトをもとに、ビジネス、イノベーション、スポーツ、芸術・文化、エンターテインメントなど、それぞれの分野で輝かしい功績をあげられた話題の5名を選出し、表彰。2024年のテーマは『五感を刺激する』。

表彰された分野は、「ビジネス」、「イノベーション」、「スポーツ」、「アート&カルチャー」の4部門で、スポーツ部門から受賞が決定したプロフィギュアスケーターの高橋大輔さんがブルックス ブラザーズを着用して登壇しました。

高橋大輔さんは、上質な光沢としなやかな手触りが特徴のネイビーのウールピンストライプ2釦スーツに同系色のマイクロストライプのシャツを合わせ、上品なダークパープルのレップタイで登場。

■高橋さん着用アイテム

スーツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100216180) \198,000、シャツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100211473) \31,900、ネクタイ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100189565) \17,600 、チーフ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100191307) \6,600、タイバー(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100206611) \14,300 (全て税込み価格)

授賞式については下記のリンクより動画をご覧頂けます。

https://www.youtube.com/watch?v=GKtOVz98KWI

THE NIKKEI MAGAZINEが提案するお仕事スタイルを格上げするスーツが会場内に展示されました。

ブルックス ブラザーズの代表作であるサックスーツを現代的にアップデート。英国生地を使用し、日本のファクトリーで仕立てた。ビームス F ディレクターの西口修平氏監修の「JAPAN TRAD.」コレクションの一着。スーツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330000265) \220,000、シャツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330000213) \24,200、ネクタイ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330000366) \20,900、チーフ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100206337) \5,500(全て税込み価格)

【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

オフィシャルサイト: http://www.brooksbrothers.co.jp

公式Instagram: http://www.instagram.com/brooksbrothersjapan

公式X: http://twitter.com/brooksbrothersj

公式Facebook: http://www.facebook.com/BrooksBrothersJapan

公式LINE: https://lin.ee/c6fHGsm