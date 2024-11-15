ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¾®Ìø¤æ¤­¡¢¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¢°ìÀÄãØ¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢Ì¤Í£mie½Ð±é¡ãÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶ÈÆÃÊÌ¶¨»¿¡äbillboard classics festival 2025³«ºÅ·èÄê¡ª

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]1984Ç¯¡¢ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç±ü¿¼¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡£1988Ç¯¡ÖRunner¡×¤ÎÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Æ±Ç¯¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£1999Ç¯4·î¤ËÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Ï³èÆ°µÙ»ßÀë¸À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¡×¤È¤·¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¡Ö¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡×¤Ë²þÌ¾¡£º£Ç¯2024Ç¯¤ËÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºÆ½¸·ë¡£8·î¤Ë¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖIKIGAI¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£°ìÀÄãØ¡ÊÊ¼¸Ë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/5179/2265/resize/d5179-2265-233c4b532101ac5fe57d-0.jpg ]ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÂæÏÑ¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÂæËÌ¤Ç²á¤´¤¹¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø 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https://prtimes.jp/i/5179/2265/resize/d5179-2265-76f20c853feddf817ba6-0.jpg ]¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¶È¸å¡¢»Ø´ø¤ò¹õ´ä±Ñ¿Ã¡¢¹â´Ø·ò¡¢ÇßÅÄ½ÓÌÀ¤Î³Æ»á¤Ë»Õ»ö¡£¾®ß·À¬¼¤¤«¤é»Ø´ø¸¦½¤À¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥È¥¦¡¦¥¥Í¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¾¾ËÜ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¥ª¥Ú¥é¡Ô¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ìー¥Æ¥ë¡Õ¤Ç¥ª¥Ú¥é¥Ç¥Ó¥åー¡£2013Ç¯¤«¤é¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó¤ÇG.C.¥¶¥ó¥É¥Þ¥ó¶µ¼ø¤Ë»Õ»ö¡£¤Þ¤¿¥âー¥ê¥Ã¥Ä¥Ö¥ë¥°²»³Úº×¤ÇH.¥·¥Õ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£2015Ç¯¡¢¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÄ°½°¾Þ¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¾Þ¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¥êー¥ë¹ñÎ©´É¤ò»Ø´ø¤·²¤½£¥Ç¥Ó¥åー¡¢¥¦¥£ー¥ó¤Î¥Èー¥ó¥¥å¥ó¥¹¥È¥éー´É¤â»Ø´ø¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£Î©²Î·à¾ì¤Î¥ïー¥°¥Êー¡Ô¥Ñ¥ë¥¸¥Õ¥¡¥ë¡Õ¤Ç¡¢²»³Ú´ÆÆÄK.¥Ú¥È¥ì¥ó¥³¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆÉÇäÆü¶Á¡¢Åìµþ¶Á¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¡¢¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢»³¶Á¡¢·²ÇÏ¶Á¡¢µþ¶Á¡¢Âçºå¥Õ¥£¥ë¡¢ÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¶Á¡¢Âçºå¶ÁÅù¤ò»Ø´ø¡£Åìµþ¸ò¶Á³ÚÃÄ1946Ç¯ÅìÊõ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¤Ê²»³Ú¾Þ¤ÎËØ¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Àîºê»Ô¡¢¿·³ã»Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂ¾¡Ö¤³¤É¤âÄê´ü±éÁÕ²ñ¡×Åù¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤·¤ÆËèÇ¯¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¤òÃ´Åö¡£¥¦¥£ー¥ó³ÚÍ§¶¨²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°¸ø±é¤â¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤¦¡£IT¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤â²»³Ú³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿Ìµ´ÑµÒ±éÁÕ²ñ¤ÏÌó20Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿45¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¡ÔÂè¶å¡Õ¸ø±é¤òÇÛ¿®¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£²»³Ú´ÆÆÄ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Î¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ô¥µ¥í¥á¡Ê±éÁÕ²ñ·Á¼°¡Ë¡Õ¤Ï²»³Ú¤ÎÍ§»ï¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó2022¡×¤ÇÆüËÜ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤·¤ÆºÇ¹â°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Âçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ1980Ç¯¡ÖÂçºå¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥«ー¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢±Êµ×Ì¾ÍÀ³ÚÃÄÂåÉ½¡¦ÉßÅçÇî»Ò¤¬¡ØÄ°¤¯¤â¤Î¤â¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤âËþÂ¤Ç¤¤ë²»³Ú¤ò¡ª¡Ù¤òÄó¾§¡£¤¤¤Ä¤âÄ°½°¤ò¡ÈÇ®¤¯¡É´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤½¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢¡Öº²¤Î¶«¤Ó¡×¡Ö¾ðÇ®¤Î²»¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2001Ç¯1·î¤Ë¡¢³ÚÃÄÌ¾¤ò¡ÖÂçºå¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥«ー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡×¤Ë¡¢2010Ç¯4·î¡ÖÂçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ¡×¤Ë²þ¾Î¤·¤¿¡£2022Ç¯4·î¡¢¿·»Ø´ø¼ÔÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢»³²¼°ì»Ë¡Ê¾ïÇ¤»Ø´ø¼Ô¡Ë¡¢¼ÆÅÄ¿¿°ê¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡¢¹â¶¶Ä¾»Ë¡Ê¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤Î3Ì¾¤¬½¢Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÚÃÄ¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯4·î¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò 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