¥»¥ë¥·¥¹¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î&DC3¤òµÛ¼ý¹çÊ»¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ»ö¶È¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¡Ê°Ê²¼¡Ö¥»¥ë¥·¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò&DC3¡Ê°Ê²¼¡Ö&DC3¡×¡Ë¤òµÛ¼ý¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò¤Î&DC3¤¬Ã´¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥ê¥½ー¥¹ÇÛÊ¬¤äÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤È&DC3¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖDC3¡×¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Î¹¹¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢·Ð±Ä¤Î¹çÍý²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢&DC3¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2025Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤±¤ÇµÛ¼ý¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
&DC3¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Web3»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ´ðÈ×¡ÖDC3¡×¤Î³«È¯Â¥¿Ê¤ò¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤Î¤¢¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¸¦µæ³«È¯¤¬´°Î»¤·¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖDC3¡×¤Ï¡¢º£¸å¡¢Åö¼Ò¤Î²¼¤Ç°ÂÄêÀµÚ¤Ó¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿²þÁ±¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢³«È¯Åê»ñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤È¡ÖDC3¡×¤ÎÏ¢·È¡¦³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¼ÒÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤Ø¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹çÊ»¸å¤â¡¢&DC3¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒµÚ¤ÓDC3¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡Êý¿Ë¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤ÏÌµ¤¯¡¢µ»½ÑÌÌ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³èÆ°¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢À©ºî¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢º£¸å¤âÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖDC3¡×¤È¤Ï
¡ÖDC3¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò&DC3¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤òÍ£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥â¥Î¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ´ðÈ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£DC3¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¥â¥Î¡×¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DC3¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¦¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ºßÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
DC3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.dc3solution.net/
³ô¼°²ñ¼Ò&DC3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò&DC3¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ç¥£ー¥·ー¥¹¥êー¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤òÍ£°ìÌµÆó¤Î¡È¥â¥Î¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ðÈ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖDC3¡Ê¥Ç¥£ー¥·ー¥¹¥êー¡Ë¡×¤ä¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«Âó¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡õDC3¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.and-dc3.com/
¡ÖDC3¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È: https://www.dc3solution.net/
¡ÖDC3¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È: https://twitter.com/dc3_solution
DC3¥Þ¥¤¥ëー¥à: https://my.dc3solution.com/home
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ë¥·¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÇÌ´Ãæ¤ò¹¤²¤è¤¦¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖCLIP STUDIO¡×¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCLIP STUDIO READER¡×¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖDC3¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥·¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.celsys.com/
IR¡¦Åê»ñ²È¾ðÊó¡§https://www.celsys.com/irinfo/
IR¥¢¥ó¥±ー¥È¡§https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/
IR¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://www.celsys.com/irinfo_magazine/