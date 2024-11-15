¥¨¥¤¥Áー¥à¤¬¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¤È¤·¤ÆÃÎÂ¿»ÔÎ©¤Ä¤Ä¤¸¤¬µÖ¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¡Ê51Ì¾¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡õ¥ª¥Õ¥£¥¹¸«³Ø¤ò¼Â»Ü

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³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-7cff401d42009d626451-0.jpg ]¢¨ËÜµ»ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³Ø¹»¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾®³Ø6Ç¯À¸ 51Ì¾¤Î»ùÆ¸¤¬Íè¼ÒÄ«10»þ¡¢ÃÎÂ¿»ÔÎ©¤Ä¤Ä¤¸¤¬µÖ¾®³Ø¹» 6Ç¯À¸¤Î51Ì¾¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ë°úÎ¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÍè¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¼Ò°÷¿©Æ²¤Î¡ÖLaPyuta¡×¡¢6¥Áー¥à¤ËÊ¬¤±¤ÆÃåÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-b0b0b11f927845b0f94e-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ò°÷¿©Æ²¡ÖLaPyuta¡×¤Ë¾®³Ø6Ç¯À¸ 51Ì¾¤¬½¸·ë¥¨¥¤¥Áー¥à¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡©¥¨¥¤¥Áー¥à¤Ï¡¢¥²ー¥à¡¢¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¡¢D2C¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥¤¥Áー¥à¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-9f90db244472290b4429-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁÀ¤³¦Ãæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÉáÃÊ¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤ª»Å»ö¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ê¹â¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï°ì¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Zam_YueLGo8 ]¼ÒÄ¹¤¬¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ë»Ï¤á¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¨¥¤¥Áー¥à¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸½ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÎÓ¹âÀ¸¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³è¤«¤·¤Æ1997Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¤Ï´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤È¤¤¤¦Æ«·Ý¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤ÇÆ«·Ý²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤ê¡¢Ç´ÅÚºÙ¹©¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¹©ºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£ÎÓ¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£11ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ßー¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ô¤å¤¦ÂÀ¡×¤È¤¤¤¦16¥Ó¥Ã¥È¥²ー¥à¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÊì¿Æ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ô¤å¤¦ÂÀ¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥²ー¥à¤¬ºî¤ì¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥²ー¥à¤ÏÂç¿Í¤¬ºî¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¼«Ê¬¤âºî¤ì¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿ÎÓ¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËË×Æ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎÓ¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥¨¥¤¥Áー¥à¤òÁÏ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë6Ç¯À¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤¤¤ÞÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿Í»ö¤Î¹Ö»Õ¤Ï»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-531a576dd68909c71caa-0.png ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¤¥Áー¥à¤ÎËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ô¤å¤¦ÂÀ¡×¼ÒÄ¹¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ëºî¤Ã¤¿¥²ー¥à¡ÊºÆ¸½¡Ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥ì¥¤¡Ö¤Ô¤å¤¦ÂÀ¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËË×Æ¬¤·¤¿ÎÓ¤¬ºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¥²ー¥à¤Ï¡¢¾å¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë´äÀÐ¤ò¤è¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÈô¹Ôµ¡¤Î¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¥²ー¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¥²ー¥à¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ò¤È¡ª¡×¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤òÊç¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤è¤¯»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¼ê¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£5Ì¾¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¥²ー¥à¼Â¶·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤¿¤Á¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë´äÀÐ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡×¡ÖÀË¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥²ー¥à¡§2024Ç¯¿·Â´¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¼«ºî¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÎÓ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºîÀ®¤·¡¢¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-c33bf7819e904ca0767c-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»ùÆ¸¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤âWEB¥µー¥Ó¥¹¤â¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò»ý¤ÄÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬¥¨¥¤¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤â½Ð¿È¤â¡¢¹ñÀÒ¤âÀÊÌ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥Áー¥à¤Î¼ÒÌ¾¤ËÍ³Íè¤Ï¡¢ÎÓ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆÃ¹¶ÌîÏºA¥Áー¥à¡Ù¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ïº¤Æñ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ç²ò·è¤·¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-901676c4009076d28c9e-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ³Ú¤·¤¤¡ª¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¸«³Ø¥Ä¥¢ーº£²ó¤Î²ñ¼Ò¸«³Ø¤ÇºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤êÂæ¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤¬¤¢¤ë¥¨¥¤¥Áー¥à¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¾®³Ø6Ç¯À¸ 51Ì¾¤Î¸µµ¤¥Ñ¥ïー¤¬¥¨¥¤¥Áー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-239631361f39bacd953f-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Ë¾å¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/1348/2515/resize/d1348-2515-fb0d344d059dfad384cf-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìó10¥áー¥È¥ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ï°ìÈÖ¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¤ò½ª¤¨¤ÆÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ø¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡¢»ùÆ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¡¢¤¹¤Ù¤êÂæ¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¨¥¤¥Áー¥à³Ú¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤²ñ¼Ò¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2515_1_0f477fc35930d2b613d474df3bfe8fcf.jpg ]º£²ó¤Î¿¦¶È¹ÖÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤ä¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¤¥Áー¥à¤Î»ö¶È¤äÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥àºî¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IT´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ø¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥Áー¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿¦¶È¹ÖÏÃÅù¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢£²ñ¼Ò³µÍ×²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¡ÊAteam Inc.¡Ë½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø»°ÃúÌÜ28ÈÖ12¹æ ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°32FÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ 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