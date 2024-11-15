ÃÏ°è¤Î²»³Ú²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ë²»³Ú±éÁÕ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2024Ç¯11·î～2025Ç¯1·îÊ¬¡Ë
Ä¹ºê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢º£½©³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î²»³Ú²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´½Ð±é¤Ë¤è¤ë²»³Ú±éÁÕ²ñ¤Î
¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î～2025Ç¯1·î¤Ë¤â¡¢Á´9 ²ó¤Î²»³Ú±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê
¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤²»³Ú¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ª²á¤´¤·Äº¤¯¤Ò¤È¤È¤¤¬¹¹¤ËË
¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÄ¹ºê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ØÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
- ÆüÄø
2024 Ç¯ 11 ·î 22 Æü(¶â)¡¢29 Æü(¶â)
2024 Ç¯ 12 ·î 06 Æü(¶â)¡¢25 Æü(¿å)¡¢27 Æü(¶â)
2025 Ç¯ 01 ·î 17 Æü(¶â)¡¢24 Æü(¶â)¡¢25 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31 Æü(¶â)
- ±éÁÕ»þ´Ö
19 »þ / 20 »þ / 21 »þ¤è¤ê³Æ²óÌó 20 Ê¬¡ÊÆþÂØ¤Ê¤·¡Ë
¢¨ 1 ·î 31 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¤ß¡¢20 »þÈ¾ / 21 »þÈ¾¤è¤ê³Æ²óÌó 30 Ê¬±éÁÕÍ½Äê¡£
- ½Ð±é¼Ô
Ä¹ºê¸©²»³ÚÏ¢ÌÁ/Ä¹ºêOMURA ¼¼Æâ¹çÁÕÃÄ/¾®Ô¢ ²í¹á /Ã°±© È¥ /±º¡¡·É¾ÎÎ¬
°ÂÉô¤Þ¤ê¤¢ÍÍ
¾®Ô¢²í¹áÍÍ
Ã°±©È¥ÍÍ
Èõ¸ýË§ÈþÍÍ
Ä¹ºê¸©²»³ÚÏ¢ÌÁ ÌÚ´É¥È¥ê¥ª -Åß¤Î¥½¥Í¥Ã¥È-
- ¾ì½ê
Ä¹ºê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë 7 ³¬¡ÖTHE ¥¸ AZURITE ¥¢ ¥º ¥é ¥¤ ¥È / HARBELLA ¥Ï ー ¥Ù ¥é ¡×
- ÎÁ¶â
ÄÌ¾ï¤Î¤ª¿©»ö¡¦¤ª°û¤ßÊª¤Î¤´ÍøÍÑÂå¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢18 »þ°Ê¹ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï Âç¿Í¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¢¤¿¤ê 1,500±ß
¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ãー¥¸¤ò²Ã»»¤µ¤» ¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍµÚ¤ÓÁ´¤Æ¤Î±éÁÕ»þ´Ö½ª
Î»¸å¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë
- Í½Ìó¿½¹þ
¤ª¿©»ö¤Î¤´Í½Ìó¤ÏÅÅÏÃ 095-895-8884¡Ê¼õÉÕ 10 »þ～22 »þ¡Ë Ëô¤Ï¡¢±¦µ£Ñ£Ò¥³ー¥É¤è¤ê Web Í½Ìó¤Ç¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¶õÀÊ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤ÎÅöÆü¤Î¤´ÍèÅ¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Wonderful Nagasaki Hospitality, Always. Ä¹ºê¤é¤·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò¾ï¤Ë¡£
- Ä¹ºê¸©²»³ÚÏ¢ÌÁ
Ä¹ºê¸©Æâ¤Î²»³Ú²È¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢È¯É½¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²»³Ú¿¶¶½¤ÈË¤«¤ÊÃÏ °è¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜÅª¤Ë 1997 Ç¯¤ËÀßÎ©¡£±éÁÕ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥È¥ê¥ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢3 Ì¾¤Î±éÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ëË¤«¤Ê²»¿§¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¿´Ìö¤ëÅß¤È¿·¤·¤¤Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Í¥ ¤·¤µ°î¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£