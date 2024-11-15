¡Ú¡È¤«¤Ë¤ÇËþÊ¢ ¤â¤¦ÃÏ¹ö¡É¤¬ÂçÉýÁý¾²¡ª¡Û¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö ¿·¶¶¡×11·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËÄÉ²Ã¥Õ¥í¥¢¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒDD¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾Â¼ ¸üµ×¡¢°Ê²¼¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë2³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ø¿·¶¶¥·¥ã¥â¥í¥Ã¥¯¼ò¾ì Âè2·Ü¼Ë¡Ù¤ò¶ÈÂÖÊÑ¹¹¡¢Æ±¥Ó¥ëÃÏ²¼°ì³¬¤Î´ûÂ¸Å¹¡Ø¤«¤ËÃÏ¹ö ¡Ù¤ÎÁý¾²¥Õ¥í¥¢¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤«¤Ë¤ÇËþÊ¢ ¤â¤¦ÃÏ¹ö¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¤ª¹¥¤¤Ê³ª¤ò¡¢¡Ö¾Æ¤¡×¤«¡Öè§¤Ç¡×¤Î¤ª¹¥¤¤ÊÄ´ÍýË¡¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»ºÃÏÄ¾Á÷¤æ¤¨¤Î¤ªÆÀ²Á³Ê¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³ª¼ò¾ì¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¡£
¡È¼òÆÝ¤ß¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤ÇÄ¹Ç¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤âÁý¤¨¡¢¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¤è¤ê¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë2³¬¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¡¢ÂçÉýÁýÀÊ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÈþÌ£¤·¤¤³ª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ëÅß¤³¤½¤¬³ª¤Îµ¨Àá¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡È¤«¤Ë¤ÇËþÊ¢ ¤â¤¦ÃÏ¹ö¡É
¤½¤Î¡ÖÃÏ¹ö¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÅ·¹ñ¡×¤ò¡¢¤È¤³¤È¤ó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡È¤«¤Ë¤ÇËþÊ¢¤â¤¦ÃÏ¹ö¡É¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤ÎÂé¸ïÌ£
¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò»×¤ï¤ºÂ»ß¤á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢Á¯µûÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎäÂ¢¥·¥çー¥±ー¥¹¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¾ï»þ¡¢³ª¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëº¬¼¼¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥À¥¤¿å»º¡×¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë2～3¼ïÎà¤Î½Ü¤Î³ª¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³ª¤ÎÃæ¤«¤é¥á¥¤¥óÎÁÍý¤È¤Ê¤ë¤ª¹¥¤¤Ê³ª¤È¡¢¡Ö¾Æ¤¡×¤«¡Öè§¤Ç¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ª¹¥¤¤ÊÄ´ÍýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡ÖÎÌ¤êÇä¤ê¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
±ü¤Î¿åÁå¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿µù¾ì¤«¤é¡ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡É³è¤¤Î¤¤¤¤³ª¤¿¤Á¤¬¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¡¢ËÜ¾ì¡¦º¬¼¼¤Î»Ô¾ì¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ªー¥ÀーÊýË¡¤â¡¢¤³¤³¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¤è¤¯Ê¹¤¯¡Ö³ª¤ÏÇí¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¡ÖÇí¤¯¤Î¤ËÌ´Ãæ¤ÇÌµ¸À¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤â¡¢¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¸Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¾Æ¤¡×¤Ç¤â¡Öè§¤Ç¡×¤Ç¤â¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ì¤òÇí¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿È¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¤´µ¡·ù¤Ê²ñÏÃ¤¬°î¤ì¡¢Å¹ÊÞÁ´ÂÎ¤¬ÁáÄ«¤Î»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê³èµ¤¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¾ï»þ¿ô¼ïÎà¤Î³ª¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¥·¥çー¥±ー¥¹Æâ¤Î³ª¤Ï¥°¥é¥à¤Ç²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤ëÎÌ¤êÇä¤ê
ÌÓ³ª¤ä²Öºé³ª¤Ê¤É½Ü¤Î³è³ª¤Ï¿åÁå¤«¤é¤ªÆÏ¤±
¿©¤Ùº¢¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»«¤¯¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー
¢¨¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï»þ²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈþÌ£¤·¤¤½Ü¤Î³ª¤òÄ¾Á÷¤Ç¡¦¡¦¡¦
¢ã¥·¥çー¥±ー¥¹³ª¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¢ä
¢£À¸¥¿¥é¥Ð³ª
¡¡Æù¸ü¤ÇÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë³ª¤Î²¦ÍÍ¡£
¡¡¾Æ¤¯¤È¤Õ¤Ã¤¯¤éËÄ¤é¤ó¤Ç¤¯¤ë¿È¤¬¡¢¿©Íß¤ÈÆÝ¤ß¡¡
¡¡Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸¥º¥ï¥¤³ª
¡¡³ªËÜÍè¤Î´Å¤ß¤ä»Ý¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë§¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤â³Ú
¡¡¤·¤á¤ë¡Ö¾Æ¤¡×¤Ï¡Ö¥«¥ËÌ£Á¹¹ÃÍå¾Æ¤¡Ê860¡¡
¡¡±ß¡Ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¢£¤æ¤Ç¥º¥ï¥¤³ª
¡¡»ºÃÏ¤Ç³Í¤ì¤¿¤Æ¤ò¤æ¤Ç¤ÆÎäÅà¤µ¤ì¤¿¿È¤Ï»Ý¤µ¡¡
¡¡¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¡£½À¤é¤«¤¯Á¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¡¡
¡¡¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¹È¥º¥ï¥¤³ª
¡¡è§¤Ç¤ëÁ°¤«¤é¹È¤¤¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿³ª¡£
¡¡µÓ¤ÏºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¿È¤¬µÍ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Èæ³ÓÅª¤ªÃÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡ÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸¥¿¥é¥Ð³ª¡Ê¾Æ¤¡Ë
À¸¥º¥ï¥¤³ª¡Êè§¤Ç¡Ë
- ¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤ÎÌ¾ÊªÆé
¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¾Æ¤¡×¤ä¡Öè§¤Ç¡×¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¤«¤ËÃÏ¹ö¡×¤ÎÌ¾Êª¡Ö³ªµù»ÕÆé¡×¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢Áý¾²¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¿È¡¢¿È¤«¤é½Ð¤¿½Ð½Á¤¬¤·¤ß¤³¤ó¤ÀÌîºÚ¤È¥¹ー¥×¤¬º®Á³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ê¶Ë¤Î»Ý¤µ¡£
Äù¤á¤Ï»¨¿æ¤«¡¢¥éー¥á¥ó¤«¡¦¡¦¡¦ÀäÂÐ¤Ë¥¦¥Þ¤¤¤«¤éÌÂ¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤È¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö³ª¡×¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ªµù»ÕÆé¡¡2～3¿ÍÁ° 5,980±ß¡¡¡ÚÄÉ²Ã¡ÛÌîºÚ 600±ß¡¡»¨¿æ 600±ß¡¡¡º¥éー¥á¥ó 600±ß
- Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëËÜ³Ê³ª¼ò¾ì¡×¡£
º¬¼¼¤Î»Ô¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï³«ÊüÅª¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤·Ú¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¡Ö¼ò¾ì¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°û¤ßÊüÂê¤â30Ê¬/330±ß～¤È¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡ª
Ê¿Æü¤Ï²ñ¼Ò¤Î¤ªÃç´ÖÆ±»Î¡¢µÙÆü¤Ï¤´²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¤´Í§¿Í¤È¡£
ÈþÌ£¤·¤¤³ªÎÁÍý¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò°Ï¤ß¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÆø¤ä¤«¤ÊÌû¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤«¤ËÃÏ¹ö ¿·¶¶¡Ê¥«¥Ë¥¸¥´¥¯ ¥·¥ó¥Ð¥·¡Ë
¢£½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1 ¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ëB1F¡¦2F
¢£ºÇ´ó¤ê±Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR¿·¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¢££Ô£Å£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡03-3502-6101
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·î～¶â 17:00～23:30 ¡¿ ÅÚÆü½Ë 15:00～23:30
¢£ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ñ¿ô·îÂè2ÆüÍËÆü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡B1F¡§68ÀÊ¡¡2F¡§40ÀÊ
¢£¸ø¼°URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.dd-holdings.jp/shops/kanijigoku