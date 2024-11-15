°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTBA¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô
¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ß·ÅÄ ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡ÖFVC¡×¡Ë¤Ï¡¢ FVC Tohoku ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À¹²¬»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ä¼ê¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÌÆüËÜ¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìËÌ¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¬¥ä·úÀß¡¢´ä¼ê¸©¿®ÍÑÊÝ¾Ú¶¨²ñ¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿Tohoku¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡ÖTohoku¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤è¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¡¦°Â²Á¡¦´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒTBA¡ÊÅìËÌÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢ËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÀ¥ »°Íº¡¢°Ê²¼¡ÖTBA¡×¡Ë¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Åê»ñÀè´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¹³¸¶¸¡ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë´Ê°×Åª¤ÊÁàºî¡¦·ë²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¹âÀºÅÙ¡¦¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢£²¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊ»¤»»ý¤Ä²è´üÅª¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ(STH-PASË¡)¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ìÅÙ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´¶À÷¾É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢´ÊÃ±³î¤Ä°Â²Á¤Ë¸¡ºº¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¸¡ºº¥¥Ã¥È¥Äー¥ë(³Ë»À¥¯¥í¥Þ¥È)¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¹ñÆâÂç¼ê¿ÇÃÇ¥¥Ã¥È¥áー¥«ー¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¤Ç¤Î»ö¶È²½¤ò¿Ê¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤ÎÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤âÅöµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢°åÎÅ¤ÎÃÏ°è³Êº¹¤òÌµ¤¯¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§TBA¤¬³«È¯¤·¤¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¼êË¡
¾¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹æ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò TBA
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÀ¥ »°Íº
ËÜ ¼Ò ½ê ºß ÃÏ¡¡µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¹Ó´¬»úÀÄÍÕ 6-6-40
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡T-Biz 307¹æ¼¼
Àß¡¡¡¡Î©¡¡¡¡Æü¡¡2013Ç¯ 7·î
U¡¡¡¡ R¡¡¡¡ L ¡¡https://www.t-bioarray.com/
¢¡Tohoku¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
Àµ¡¡¼°¡¡Ì¾¡¡¾Î¡§Tohoku¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
±¿¡¡±Ä¡¡´ü¡¡´Ö¡§2024Ç¯5·î15Æü～2034Ç¯12·î31Æü
ÁÈ ¹ç °÷ ¹½ À®¡§
¡ãÌµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡äFVC Tohoku³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡äÀ¹²¬»Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò´ä¼ê¶ä¹Ô¡¡³ô¼°²ñ¼ÒËÌÆüËÜ¶ä¹Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìËÌ¶ä¹Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¬¥ä·úÀß¡¡´ä¼ê¸©¿®ÍÑÊÝ¾Ú¶¨²ñ
¢§¥Õ¥¡¥ó¥É¥¹¥ー¥à¿Þ
¢¡FVC Tohoku³ô¼°²ñ¼Ò(FVCT)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¹²¬»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÅìËÌ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î±¿±Ä¤È¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß(À¹²¬»Ô»º¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー)¤Î¼õÂ÷±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¼Â¹Ô¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹´ü·ÑÂ³Åª¤Ê·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<²ñ¼Ò¾ðÊó>
²ñ¼ÒÌ¾¡§FVC Tohoku³ô¼°²ñ¼Ò
W E B¡§https://fvctohoku.co.jp/
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯8·î3Æü¡ÊFVC Tohoku±¿±Ä³«»ÏÆü¡¡2018Ç¯10·î1Æü¡Ë
½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÂçÄÌ3ÃúÌÜ6ÈÖ12¹æ ³«±¿¶¶¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Àî¡¡½ß
¤½¤ÎÂ¾¡§¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡100%»Ò²ñ¼Ò