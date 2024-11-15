¹­Åç¸©½é½ÐÅ¹¡ª ¡Ø¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±à¡Ù£±£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë£Á£Í£¹¡§£°£°¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò


¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£µ×À¿¡Ë¤Ï¡¢£±£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¹­Åç¸©¹­Åç»Ôº´Çì¶è¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±à¡×¡Ê°Ê²¼¡§Åö£Ó£Ã¡Ë¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


Åö£Ó£Ã¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊýºÇÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¹­Åç»Ô¤ÎÀ¾Éô¡¢º´Çì¶è¤Ë½êºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹­ÅçÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤¬½êÍ­¤¹¤ë³Ú¡¹±à¤Î¾¦¶È»ÜÀßÍÑÃÏ¤Î¤¦¤Á¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥­¥Æ¥Ã¥¯¥é¥ó¥Éº´ÇìÅ¹¡¢¤â¤ß¤¸¶ä¹Ô¸ÞÆü»Ô»ÙÅ¹¤ò½ü¤¯¡¢ÀìÌçÅ¹Åï¤ª¤è¤Ó¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ーÅïÀ×ÃÏ¤ò£±´ü¤È¤·¤Æ£±£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å³Ú¡¹±àÅ¹¤ÎÀ×ÃÏ¤ò£²´ü¤È¤·¤ÆÁý¾²¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹­ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¡Ö³Ú¡¹±à±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¡¢¹ñÆ»£²¹æÀþ¤ª¤è¤Ó»ÔÆ»¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¤ª¼Ö¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤âÂçÊÑÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Åö£Ó£Ã¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Êµ±¤¯¥³¥³¥í¤¬½¸¤Þ¤ë¸òÎ®µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê°û¿©¡¦¿©ÊªÈÎ¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤ÈÈ¯¸«¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú£Ô£Ï£Ð£É£Ã£Ó¡Û


- Ãæ»Í¹ñÃÏÊý½é¡¢¹­Åç¸©½é½ÐÅ¹Å¹ÊÞÂ¿¿ô¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¿©¡×¤ÎÀìÌçÅ¹
Æü¾ï¤â¥Ï¥ì¤ÎÆü¤â¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õー¥É¥³ー¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾ー¥ó¤òÈ÷¤¨¤ëÂ¾¡¢¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀìÌçÅ¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¡£Æü¡¹¤ÎÍøÊØÀ­¤ò¸þ¾å¤·¡¢¤¯¤é¤·¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊªÈÎ¡¦¥µー¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£

- ¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±àÅ¹¡×
¡Ö£³£¶£µÆü¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¦²÷Å¬¡¦ÊØÍø¤Ê¡Ø¥³¥È¡ÊÂÎ¸³¡Ë¡¢¥È¥­¡Ê»þ´Ö¡Ë¡¢¥â¥Î¡Ê¾¦ÉÊ¡Ë¡Ù¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤ªÅ¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µûÁÚºÚ¤äÆùÁÚºÚ¡¢¾Æ¤­Î©¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤Ç¤­¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

- ³Ú¡¹±à¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡¢ÎÐË­¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð
ÊÉÌÌÎÐ²½¤ä´ÛÆâ¤Ë¿¢ºÏ¤òÂ¿¤¯Àß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Ú¡¹±àÍ·±àÃÏ¡×¤Î»þÂå¤«¤é»Ä¤ë¥ä¥·¤ÎÌÚ¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢
ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ­²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡ã¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±à¡¡»ÜÀß³µÍ×¡ä


£Ó£ÃÌ¾¾Î¡§¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±à¡Ê¤é¤¯¤é¤¯¤¨¤ó¡Ë


½êºßÃÏ¡§ ¹­Åç¸©¹­Åç»Ôº´Çì¶è³Ú¡¹±à£´ÃúÌÜ£±£´ÈÖ£²£µ¹æ


Ï¢ÍíÀè¡§£°£¸£²-£¹£¶£²-£±£²£µ£¹


ÀÕÇ¤¼Ô¡§£Ó£ÃÁ´ÂÎ¡¡¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±à¡¡¥âー¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡¶ÌÄÅÅç¡¡Í¥¼ù¡Ê¤¿¤Þ¤Ä¤·¤Þ¡¡¤æ¤¦¤­¡Ë


¡¡ ¡¡¡¡¡¡³ËÅ¹ÊÞ¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±àÅ¹¡¡Å¹Ä¹¡¡Ë­ÅÄ¡¡¹ä»Î¡Ê¤È¤è¤¿¡¡¤Ä¤è¤·¡Ë


ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó£²£°,£²£·£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡


±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó£²£±,£²£¸£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë


ÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¡§Ìó£±£³,£¶£±£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë


Ãó¼ÖÂæ¿ô¡§£´£³£±Âæ¡¡


ÃóÎØÂæ¿ô¡§£³£±£±Âæ


Å¹ÊÞ¿ô¡§£·£±Å¹ÊÞ


¹½Â¤:¡§Å´¹üÂ¤£²³¬·ú¤Æ


³«Å¹¡§£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡§ÀìÌçÅ¹¡¡£±£°»þ～£²£±»þ¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³Ú¡¹±àÅ¹¡¡£¹»þ～£²£³»þ


½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó£±,£²£°£°¿Í


´ðËÜ¾¦·÷¡§¼Ö£±£°Ê¬·÷Æâ¡¢À¤ÂÓ¿ôÌó£µËü£¶ÀéÀ¤ÂÓ¡¢¿Í¸ýÌó£±£²£²,£³£°£°¿Í


¢¨£±´ü¤Î·×²èÃÏÆâ¡¢£±£±·î£±£µÆü»þÅÀ¤Î³µÍ×¡£



¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼£Õ£Ò£Ì¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://www.aeontown.co.jp/press/detail/?id=000206