¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¸å¥ì¥Ýー¥È¡ä¡Ö¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°50²óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¥Ð¥¤¥¯²¦À¤ÅÄÃ«ËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¯²¦&¥«¥ó¥Ñ¥Ëー[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-8f8455197b6ca6a3d763-1.jpg ]¥Ð¥¤¥¯Ì¤ÍèÁí¸¦½êÄ¹¤ÎµÜ¾ë¸÷¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÄ«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡¡¥Ð¥¤¥¯Ì¤ÍèÁí¸¦½êÄ¹¤ÎµÜ¾ë¸÷¤µ¤ó¤È¥Ð¥¤¥¯²¦¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÄ«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Âè50²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-a0b4e19fd993b3434f95-1.jpg ]º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥Û¥ó¥À¡¦X-ADV¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿Íµ¤¥Ð¥¤¥¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤«¤Ê¤¨ADV¤µ¤ó¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¡¡º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¥Û¥ó¥À¡¦X-ADV¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢YouTube¤äInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤«¤Ê¤¨ADV¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆ±¥â¥Ç¥ë¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-e1fc01e772599c0316d7-1.jpg ]¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¡¢Z900RS¤Î¥«¥¹¥¿¥à¼ÖÎ¾¤òÅ¸¼¨¡¡¡Ö¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP10¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¡¢¥«¥ï¥µ¥¡¦Z900RS¤Î¿Íµ¤¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤ÎÀß·×ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥áー¥«ー3¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ì¥ß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¨¥à¥·ー¡¢MOTO CORSE¡Ë¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¼ÖÎ¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-88f6f142d3071e37dd61-1.jpg ]¡ãÅöÆüÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¼ÖÎ¾¡ä[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-273866077a6d7059cd55-1.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-5f5dec4b406d7500424a-1.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-bfb9f8f9dd076c3f2d2a-1.jpg ]¢¨¡Ö¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØBike Life Lab¡ÙÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ð¥¤¥¯Ì¤ÍèÁí¸¦¤Îµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.8190.jp/bikelifelab/bikefuture/resale-ranking/newest/¡Ø¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¡¥Ð¥¤¥¯¤òºÆ¤ÓÇäµÑ(¡á¥ê¥»ー¥ë)¤¹¤ë¤È¤¤Î²Á³Ê(¡á¥×¥é¥¤¥¹)¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î¸½ºß¡¢¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¶È¼Ô´Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍî»¥¶â³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤È¿·¼ÖÈÎÇä²Á³Ê¤ò´ð¤Ë¡Ø¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡Ù¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¡Ø¥ê¥»ー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡Ù¤¬¹â¤¤¤ÈÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ»ØÉ¸¤Ï¡¢Ãæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¤ÎÇ¯´Ö¼è°·Âæ¿ô10ËüÂæ°Ê¾å¤Î¡Ø¥Ð¥¤¥¯²¦¡Ù¤¬¼è¤ê°·¤¦¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯Ì¤ÍèÁí¸¦¤¬ÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¥æー¥¶ー¤¬¿·¼Ö¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»»Äê´ð½à¡¦¹ñÆâ¼çÍ×4¥áー¥«ー¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯(2024Ç¯11·î¸½ºß¡¦µÕÍ¢Æþ¼Ö¤ò½ü¤¯)¡¦¿·¼ÖÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2024Ç¯11·î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ò´ð½à¡£¥«¥éーÅù¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤ò´ð½à¤Ë»»Äê¡¦¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡¦´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯Ì¤ÍèÁí¸¦ÆÈ¼«¤Îµ¬ÄêÂæ¿ô¤ËÃ£¤¹¤ëÎ®ÄÌ¤¬¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯Ì¤ÍèÁí¸¦ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/103319/71/resize/d103319-71-3f0025d461bbf345a278-0.jpg ]¡¡2022Ç¯3·î¤Ë¥Ð¥¤¥¯¶È³¦¤Î¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄ´ºº¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¹ñÆâ³°¤Î¥ìー¥¹¤Çµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤òµó¤²¸½ºß¤Ï¥âー¥¿ー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤«Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÜ¾ë¸÷»á¤ò½êÄ¹¤Ë¸þ¤«¤¨¡¢¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¥Ð¥¤¥¯²¦¤¬»ý¤Ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Àー¤ä¥Ð¥¤¥¯¶È³¦¤¬¤³¤ì¤«¤éÉÁ¤¯¡ÖÌ¤Íè¡×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£