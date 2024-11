booost technologies¡¢CSuO¼ÆÅÄ¤¬E&E¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥°¥êー¥ó¿Íºà³«È¯¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¡Ö¥°¥êー¥ó¿Íºà¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó -ºÆ¥¨¥Í»ö¶È³«È¯¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡×¤ËÅÐÃÅ

booost technologies株式会社

統合型SXプラットフォーム「サステナビリティERP*」の提供により企業のSXの加速を支援するbooost technologies株式会社(東京都品川区、以下 当社)のCSuO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)柴田 学は 、2024年11月19日(火)にE&Eコミュニティ・グリーン人材開発協議会主催のイベント「グリーン人材のキャリアデザイン -再エネ事業開発・サステナビリティマネージャー」に登壇いたします。

当社CSuO柴田学は、「18:50~19:00 サステナビリティマネージャーに求められるスキルセット」において、自身の経験を踏まえながら、サステナビリティマネージャーの業務内容および必要なスキルセットについてお話します。また、パネルディスカッション「19:00~19:40 グリーン人材のキャリアデザイン」にも登壇します。是非ご参加ください。

なお、当社は採用を強化しており、GX・SX(サステナビリティ トランスフォーメーション)の推進を共に加速させるboooster(ブーズター)を募集しております。

採用ページ :https://booost-tech.com/recruit

当社は、SXプロジェクトの推進パートナーとして、サステナビリティに先進的に取り組むグローバル企業へ貢献し、日本のサステナビリティ実現を加速させるべく邁進してまいります。

■イベント概要

タイトル:【E&Eコミュニティ × グリーン人材開発協議会コラボ企画】

グリーン人材のキャリアデザイン - 再エネ事業開発・サステナビリティマネージャー

日 時:2024年11月19日(火)18:30~20:30(18:00受付開始、20:00受付終了)

会 場:CIC Tokyo Nijiセミナールーム

(東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階)& オンライン

参加費:無料

お申し込み/詳細 :https://peatix.com/event/4163857

推 奨:・サステナビリティ対応など脱炭素関連業務に取り組むご担当者

・脱炭素領域のキャリアに関心を持つ個人 など

内 容:

「再エネ事業開発」と「サステナビリティ対応」に精通したプロによる、実務・スキルセット・キャリアパスを紐解く

2024年5月に経済産業省のGXリーグが「GXスキル標準」を公表し、また政府も官民合わせて150兆円のGX投資を実現する目標を掲げるなど、日本国内でGXが加速しています。GXを推進するためには、エネルギー供給事業者、需要家企業ともに推進担当者のみならず、再生可能エネルギーや蓄電池、電力市場、水素などに精通し、カーボンニュートラル実現を担う「グリーン人材」の拡充が不可欠です。

本イベントでは脱炭素領域に異業種から参画したゲストをお迎えし、「再エネ事業開発」及び「サステナビリティマネージャー」の業務遂行に求められるスキルセットや、異業種からの参入で活かせた知見・アンラーニングしたこと、キャリアデザインの描き方や人材面の課題などについてご意見を伺います。

プログラムおよび登壇者:

18:30~18:35 Opening Remarks: E&Eコミュニティのご紹介

谷口 理沙 氏 /

Project Associate of CIC Institute & 環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局

[司会進行] 井口 和宏 氏 /

グリーンタレントハブ株式会社 代表取締役&グリーン人材開発協議会 発起人

18:35~18:40 Opening Remarks: グリーン人材開発協議会の発足について

小嶋 祐輔 氏 / 東京大学大学院 工学系研究科 学術専門職員&グリーン人材開発協議会 発起人

18:40~18:50 Input Session: 再エネ事業開発に求められるスキルセット

大濱 康広 氏 / NTTアノードエナジー株式会社 GXビジネス部 部長

18:50~19:00 Input Session: サステナビリティマネージャーに求められるスキルセット

柴田 学 / booost technologies株式会社 CSuO(Chief Sustainability Officer)

19:00~19:40 Panel Discussion: グリーン人材のキャリアデザイン

大濱 康広 氏 / NTTアノードエナジー株式会社 GXビジネス部 部長

柴田 学 / booost technologies CSuO(Chief Sustainability Officer)

[司会進行] 柳田 晃輔 氏 /

株式会社アイデミー 法人事業本部 GX/SXグループリーダー&グリーン人材開発協議会 発起人

19:40~20:30 Networking: クロージング&ネットワーキング ※現地参加者限定

booost technologies株式会社

より持続可能でNET-ZEROな未来の実現を目指し、企業のSXの推進パートナーとして日本のサステナビリティの変革に貢献します。



サステナビリティERP*「booost Sustainability Cloud」とコンサルティングサービスを提供しています。自社およびサプライヤーのサステナビリティ情報を管理する「booost Sustainability Cloud」は、グローバル80カ国、18万拠点で利用されており、CSRDやISSB、グローバルでの第三者保証等に対応しています。プライム上場企業への支援実績を多数持つ「コンサルティングサービス」は、「Scope1, 2, 3算定支援」「ESGデータ・ESG開示作成」等、各種メニューを自走化を見据えながら実施します。企業価値向上が求められるエンタープライズ企業のSX(サステナビリティ トランスフォーメーション),GX(グリーン トランスフォーメーション)の加速に貢献します。



<会社概要>

会社名: booost technologies株式会社

所在地: 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階

設 立: 2015年4月15日

代表者: 代表取締役 青井 宏憲

資本金: 1億円(2023年6月30日時点)

事業内容:

・「booost Sustainability Cloud」の開発運営

・サステナビリティコンサルティングサービスの提供

コーポレートサイト:https://booost-tech.com/



booost及びBOOOSTは、booost technologies株式会社の登録商標です。

*サステナビリティERP: グローバル企業におけるサステナビリティ情報管理のあり方を最適化する「統合型SXプラットフォーム」。CSRDやISSB等、国内外のサステナビリティ開示基準や規制への対応をはじめ、企業価値向上が求められるエンタープライズ企業のSX(サステナビリティ トランスフォーメーション),GX(グリーン トランスフォーメーション)の加速に貢献。

※ERPとは:Enterprise Resource Planning(企業資源計画)の略語で、企業活動におけるあらゆる情報を連携・集約した統合基幹業務システムのこと。販売、財務、人事・給与、在庫購買、生産等の領域でデータを管理し、企業の基幹情報を、統合的かつリアルタイムに処理し、経営の最適化を図る経営概念のこと。

booost technologies' CSuO Shibata participates in the E&E Community Green Talent Development Council

Discussion about “Career Paths for Green Talent: Renewable Energy Development and Sustainability Management”

An Overview of the Skill Set Required for Sustainability Managers

booost technologies Inc.(https://booost-tech.com/) (Shinagawa, Tokyo), which supports the acceleration of corporate SX through the provision of the integrated SX platform "Sustainability ERP*", will have its CSuO (Chief Sustainability Officer), Manabu Shibata, participate as a speaker at the E&E Community Green Talent Development Council event titled" Career Paths for Green Talent: Renewable Energy Development and Sustainability Management " on Thursday, November 19, 2024.

Our CSuO, Manabu Shibata, will speak from 18:50 to 19:00 on "The Skill Set Required for Sustainability Managers," sharing insights based on his own experience about the roles and necessary skills for sustainability managers. He will also participate in the panel discussion "Career Paths for Green Talent" from 19:00 to 19:40. We encourage you to join us.

Additionally, we are strengthening our recruitment efforts and are looking for booosters to accelerate the promotion of GX and SX (Sustainability Transformation) alongside us.

Recruitment Page(https://booost-tech.com/recruit)

We are committed to contributing as a driving partner for SX projects, supporting global companies that are at the forefront of sustainability, and accelerating the realization of sustainability in Japan.

■Event Overview

Title:[E&E Community × Green Talent Development Council Collaboration]

Career Paths for Green Talent:Renewable Energy Development and Sustainability Management

Date & Time: Thursday, November 19th, 2024, 18:30-20:30

(Registration starts at 18:00, ends at 20:00)

Location: CIC Tokyo Niji Seminar Room

(15th Floor, Toranomon Hills Business Tower, 1-17-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo) & Online

Participation Fee: Free

Registration/Details: https://peatix.com/event/4163857

Recommended for:

- Individuals involved in sustainability and decarbonization efforts- Those interested in pursuing a career in the decarbonization field

Event Content:

This event will unravel the practical skills, skill sets, and career paths required for professionals specializing in "Renewable Energy Business Development" and "Sustainability Management."

In May 2024, Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) released the "GX Skill Standards," and the government set a goal to achieve \150 trillion in GX investments, accelerating the GX (Green Transformation) within Japan. To drive GX, it is essential to expand the pool of "green talent"-professionals well-versed in renewable energy, storage batteries, electricity markets, hydrogen, and those responsible for achieving carbon neutrality.

This event will host guests from various industries who have joined the decarbonization field, discussing the skills needed for "renewable energy business development" and "sustainability managers." They will discuss how they applied knowledge from their previous industries, what they had to unlearn, how they designed their careers, and the human resources challenges they encountered in this space.

Program and Speakers:

18:30-18:35 Opening Remarks: Introduction to the E&E Community

Risa Taniguchi / Project Associate, CIC Institute & Environmental Energy Innovation

Community Secretariat

[Moderator] Kazuhiro Iguchi / CEO, Green Talent Hub Inc. & Founder,

Green Talent Development Council

18:35-18:40 Opening Remarks: Establishment of the Green Talent Development Council

Yusuke Kojima / Academic Professional Staff, Graduate School of Engineering,

The University of Tokyo & Founder, Green Talent Development Council

18:40-18:50 Input Session: Skills Required for Renewable Energy Business Development

Yasuhiro Ohama / General Manager, GX Business Department, NTT Anode Energy Corporation

18:50-19:00 Input Session: Skills Required for Sustainability Managers

Manabu Shibata / CSuO (Chief Sustainability Officer), Booost Technologies Inc.

19:00-19:40 Panel Discussion: Career Design for Green Talent

Yasuhiro Ohama / General Manager, GX Business Department, NTT Anode Energy Corporation

Manabu Shibata / CSuO (Chief Sustainability Officer), Booost Technologies Inc.

[Moderator] Kosuke Yanagida / Group Leader, GX/SX Group, Corporate Business Division,

i-demy Inc. & Founder, Green Talent Development Council

19:40-20:30 Networking: Closing & Networking (On-site participants only)

booost technologies inc. : https://booost-tech.com/

booost and BOOOST are registered trademarks of booost technologies inc.

* Sustainability ERP: An “integrated SX platform” that optimizes sustainability information management for global enterprises. It supports compliance with domestic and international sustainability disclosure standards such as CSRD and ISSB and contributes to accelerating SX and GX for companies aiming to enhance corporate value.