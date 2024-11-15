¥Õ¥é¥ó¥¹Ì¡²è»Ô¾ì¤ÎºÇÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤¬¡ÚMangas.io¡Û¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡ª
Mangas.io¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ëGlenat¼ÒºîÉÊ¤ÎÂè°ìÃÆ
Mangas.io¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ëGlenat¼ÒºîÉÊ¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ØBLEACH¡Ù¡¢¡Ø°¡¿Í¡Ù¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¡Ù¡¢¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Mangas.io ÁÏÀß¼Ô/CEO ¥í¥Þ¥ó¡¦¥ì¥Ë¥¨¡ÊRomain Regnier¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓGlenat¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëGlenat¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»ä¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢»ä¤¬¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿25Ç¯Á°¤ËÌ¡²è¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü¤ÎÈ¯É½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Glenat¼Ò ¼èÄùÌò ¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ý¥ì¡ÊBenoît Pollet¡Ë
¡ÖÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¡²è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÏºîÉÊ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇMangas.io¤Ï¡¢Ì¡²è¤Î»æ½ñÀÒ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Mangas.io¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹ ¡£¡×
Glenat¼Ò ÊÔ½¸Ä¹ °ðÍÕÎ¤»Ò¡ÊSatoko Inaba¡Ë
¡ÖMangas.io¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¡¢¡Ø·¡¤ê½Ð¤·Êª¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÌ¡²è²È¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤ÈºîÉÊ¤ò·Ò¤²¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤òÄ¾¤Á¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¡×
¥íー¥ó¥Á»þÇÛ¿®Í½Äê¤ÎGlenat¼ÒºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÈÇ¡Ë
- ¡Ø°¡¿Í¡Ù
- ¡ØÊõÀÐ¤Î¹ñ¡Ù
- ¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù
- ¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù
- ¡ØBLEACH¡Ù
- ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥Ã¥È¡Ù
- ¡ØHorion¡Ù¡ÊGlenat¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ë
- ¡ØWind Fighters¡Ù¡ÊGlenat¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ë
- ¡ØRedFlower¡Ù¡ÊGlenat¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ë
- ¡ØDiablomachia¡Ù¡ÊGlenat¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ë
Mangas.io¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì·÷¤ÎÌ¡²è½ÐÈÇ¼Ò26¼Ò*¤ÈÄó·È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¡²èºîÉÊ¡ÊÀµµ¬ÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤ò¥µー¥Ó¥¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÇÁü²½¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡Å¸³«¤ò´Þ¤á¤¿ºîÉÊ¾ðÊó¤ä»æÈÇ¹ØÆþ¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊÌ¡²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
- ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à : iOS / Android / Web
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.mangas.io
- ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à : https://www.instagram.com/mangas.io/
- ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://x.com/io_mangas
- ÍøÍÑÎÁ¶â ¡Ê2024Ç¯11·î14Æü¤«¤é¡Ë:
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥×¥é¥ó : ·î³Û6.99¥æー¥í
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥×¥é¥ó : ·î³Û8.99¥æー¥í
*Äó·ÈÀè¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¡²è½ÐÈÇ¼Ò¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë
Akata
Asian District
Chatto Chatto
Crunchyroll
Delcourt Tonkam
Glenat
Hariken
IMHO
Iwa
Kana
Ki-oon
Komogi
Les Humanoïdes Associes
Luna
Mahō
Myria Editions
Naban
Nazca
Nine Editions
Nouvelle Hydre
Panini
Patayo Editions
Reborn
Shiba Edition
Soleil Manga
Vega
Mangas.io
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì·÷¤ÎÌ¡²è½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¡²èºîÉÊ¡ÊÀµµ¬ÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤ò¥µー¥Ó¥¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÇÁü²½¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡Å¸³«¤ò´Þ¤á¤¿ºîÉÊ¾ðÊó¤ä»æÈÇ¹ØÆþ¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊÌ¡²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à : iOS / Android / Web
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.mangas.io
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à : https://www.instagram.com/mangas.io/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://x.com/io_mangas
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©»³¤ê¤ç¤¦¤³¡¡(ryoko@mangas.io)
Ê¿ÌøÎµ¼ù¡¡(tatsuki@mangas.io)