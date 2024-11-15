¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ò»î¿©¡ª¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬É½»²Æ»¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎZeroBaseÉ½»²Æ»¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¤Î»î¿©ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£(Æþ¾ìÌµÎÁ)
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ä»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥é¥Ã¥ー¡×¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ä¡¢¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¥³ー¥Òー¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥¹¥Úー¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡24Æü¡ÊÆü¡Ë12:00～19:00¡¡¢¨»î¿©¤ÎÄó¶¡¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ì½ê¡§ZeroBaseÉ½»²Æ»
¡¡¡¡¡¡¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3ÃúÌÜ5-22
¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±ØA3½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
Æ±»þ³«ºÅ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁª¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òInstagram¤ÈX¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§
£±.¡¡Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎAR¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー SD-CB1¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ª¤¼¤Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§00¡¡～¡¡2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
±þÊçÊýË¡¡§
1. @panasonic_cooking ¤ò¥Õ¥©¥íー
2. AR¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁªÂò¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ö»î¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ»£±Æ
3. @panasonic_cooking ¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥êー¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÅê¹Æ
Ãí°Õ»ö¹à
- Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø³«ÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤´±þÊç¤Ë¤Ï¡¢Panasonic Cooking¤ÎInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- ¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¡¢Panasonic Cooking Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¡¡X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êーSD-CB1¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò°úÍÑÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬UP¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë17¡§00¡¡～¡¡2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
±þÊçÊýË¡¡§
1. @ Panasonic_cp ¤ò¥Õ¥©¥íー
2. ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
3. ¡ãÇ¤°Õ¡ä¾¦ÉÊ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òµºÜ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò°úÍÑÅê¹Æ
Ãí°Õ»ö¹à
- Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø³«ÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤´±þÊç¤Ë¤Ï¡¢Panasonic¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- ¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¡¢Panasonic X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¾ðÊó
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー SD-CB1
https://panasonic.jp/bakery/products/SD-CB1.html
¢§¾¦ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è
https://youtu.be/sbvJueD5y7s?si=aIY80WKfWerfVav4
¢§¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó¤Î²Î～¥°ー¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤É¤Ã¤Á¤Î¤ª¤Ê¤«¡©～¡×
https://youtu.be/WQg_WLIDjuo?si=FnlpgG_QPL4bs8vU
¢¨¡¡2024Ç¯11·î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡ÊN=840¡Ë