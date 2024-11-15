¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾Æ¤­¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ò»î¿©¡ª¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬É½»²Æ»¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

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https://panasonic.jp/bakery/products/SD-CB1.html


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https://youtu.be/sbvJueD5y7s?si=aIY80WKfWerfVav4


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