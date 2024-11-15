¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡ª¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×¤«¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×¤¬Áª¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª

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¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-7b6c074142a59a6c7367-0.jpg ]¢§(1) ¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×or¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×Áª¤Ù¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õ°éÀ®¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-eab124eda2d8c6d0e976-1.jpg ]´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×¤È¸ò´¹¤¬½ÐÍè¤ë¸ò´¹·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×¡¢¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü°éÀ®¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ò´¹½ê¤Ç¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥³¥é¥Ü°éÀ®¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¨¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×¤È¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×¤Ï¥³¥é¥Ü¾¤´¤Ç¤â³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ã¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×or¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×Áª¤Ù¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õ°éÀ®¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(2) ¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Î³«ºÅ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-53c8b49e2e7711e27330-2.jpg ]¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾¤´¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¹ç·×300¸Ä³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ç¤«¤µ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ä°éÀ®¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ) 0:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 23:59¢§(3) ¥³¥é¥Ü¾¤´¤Î³«ºÅ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-31ccb35c3bbdf51cd214-3.jpg ]º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¤´¤Ç¤Ï¡Ö¡ú6 ¥¢ー¥¯¥Óー¥È¥ë¡×¡¢¡Ö¡ú6 ¥¯¥í¥¹¥á¥µ¥¤¥¢¡×¡¢¡Ö¡ú6 ¥´¥·¥Ã¥¯¥á¥¤¥Ä¡×¡¢¡Ö¡ú6 ¥à¥¹¥Ó¥Î¥ß¥³¥È¡×¡¢¡Ö¡ú6 ¥×¥í¥È¥ë¥·¥Õ¥§¥ë¡×¡¢¡Ö¡ú5 ¥á¥¿¥Óー¡×¡¢¡Ö¡ú5 ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡×¡¢¡Ö¡ú5 ¥¬ー¥È¥¢¥ë¥Ñ¥ë¡×¡¢¡Ö¡ú5 ¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥¨ー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¡ú6 ¥à¥¹¥Ó¥Î¥ß¥³¥È¡×¡¢¡Ö¡ú6 ¥×¥í¥È¥ë¥·¥Õ¥§¥ë¡×¤Ï¥¨¥ì¥¹¥È¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥À¥í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-b6dc2db94e9394360af7-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-dbf54470f57bae00678d-5.jpg ]¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¾¤´¤Î½é²ó1²óÊ¬¤ÏÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥³¥é¥Ü¾¤´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã¥³¥é¥Ü¾¤´¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(4) XÏ¢·È¥¹¥¯¥·¥ç¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-465a743444c59698aa89-6.jpg ]XÏ¢·È¥¹¥¯¥·¥ç¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Èー¥êー¸ø¼°X(@elementalstory)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¨¥ì¥¹¥È¡×¤È¡Ö#¥á¥À¥í¥Ã¥È¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥á¥À¥í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£X¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÌ¤½ê»ý¡ú6¾¤´·ô¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´Åê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¡ÖÌ¤½ê»ý¡ú6¾¤´·ô¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡ãXÏ¢·È¥¹¥¯¥·¥ç¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(5) ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-9352fcea60506ae88ba6-7.jpg ]¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥¸¥§¥à¥¹¥Èー¥ó¡×¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥ó¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ç¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤È¡¢¡Ö¥á¥À¥³¥¤¥ó¡×¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¾Î¹æ¤ä¡Ö¡ú6 ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ç¥¦¥¹¡×¡¢¡Ö¡ú6 ¥´¥Ã¥É¥¨¥ó¥Ú¥éー¡×Åù¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(6) ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-65979401dc170c54549d-8.jpg ]¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¡ú6 ¥Á¥¢¥Õ¥ë¥Ð¥Ëー¡×¤È°éÀ®¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥Ù¥êー¡×¡Öµ¡µ±¸¸¾½¡×¤¬1¤Ä¤º¤Ä¤È¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö²óÉüÌô¸ò´¹·ô¡×¤¬2¤Ä³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(7) 1Æü1²ó³ÐÀÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-786d33b362e53953ab33-9.jpg ]1Æü1²ó³ÐÀÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥¨¥ì¥¹¥È¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë°éÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ü´ÖÃæ1Æü1²ó¡¢ºÇÂç5ÂÎ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç³ÐÀÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ã1Æü1²ó³ÐÀÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(8)Ä¶¥é¥¤¥Õ¾ÃÈñÈ¾¸º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-780efa8c0624963ad817-10.jpg ]´ü´ÖÃæ¡¢ÂçÎ¦¡¦»îÎý¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡¦Å·¾å³¦ NORMAL¡¦¸½ÂåÂçÎ¦¿¼ÁØ¡¦¥¢¥êー¥Ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¤¬È¾¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨Ì¤Íè¡¦Êø²õ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¤¬³«ºÅÃæ¤ÎºÝ¡¢¥é¥¤¥Õ¤ÎÈ¾¸º¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ãÄ¶¥é¥¤¥Õ¾ÃÈñÈ¾¸º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(9)ÀÐÈÇ¥É¥í¥Ã¥×Î¨¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-3d713bd3f34d4fc6e151-11.jpg ]ÀÐÈÇ¥É¥í¥Ã¥×Î¨¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÀÐÈÇ¤Î¥É¥í¥Ã¥×Î¨¤¬ 3 ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ãÀÐÈÇ¥É¥í¥Ã¥×Î¨¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢§(10)¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-acd3219055d5a026bad8-12.jpg ]¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢Æ°²èÇÛ¿®»ëÄ°¥¢¥×¥ê¡ÖMirrativ(¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö)¡×¤Ë¤Æ¥¨¥ì¥¹¥È¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¤äÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¸åÆü¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬ºÇÂç228¸Ä¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡ÖMirrativ(¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö)¡×¤Ç¥¨¥ì¥¹¥È¥²ー¥àÇÛ¿®¡¦»ëÄ°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ã¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ) 4:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 3:59¢§(11)Å·¾å³¦¡ÖÈù¿ç¤Î¹ÝÀ±¡×¥ì¥¢¥Ü¥¹½Ð¸½Î¨3ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-bd8852ff8ce14e011660-13.jpg ]Å·¾å³¦¡ÖÈù¿ç¤Î¹ÝÀ±¡×¥ì¥¢¥Ü¥¹½Ð¸½Î¨¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢Å·¾å³¦NORMAL¤ÈHARD¤Î¡ÖÈù¿ç¤Î¹ÝÀ±¡×¥¹¥Æー¥¸¤Î¥ì¥¢¥Ü¥¹½Ð¸½Î¨¤¬3ÇÜ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡ãÅ·¾å³¦¡ÖÈù¿ç¤Î¹ÝÀ±¡×¥ì¥¢¥Ü¥¹½Ð¸½Î¨3ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î25Æü(·î) 18:00 ～ 11·î30Æü(ÅÚ) 17:59¢£¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¤È¤Ï[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-a66f2820959739868eb9-14.png ]¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¥á¥À¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¤ªÍ§Ã£¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥á¥À¥í¥Ã¥È¡×¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¡£³Æ¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¥á¥À¥í¥Ã¥È¤È¤ÎÍ§¾ð¤äÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£(C) Imagineer Co., Ltd.¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.medarotsha.jp/¢£¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ï[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-105fc1159bed73d4f1d8-15.jpg ]7ÉÃ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ôー¥¹¤òÆ°¤«¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¥«¥¿¥Á¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÉ¬»¦µ»¥¹¥¥ë¤òÈ¯Æ°¡¦Íð¼Í¤µ¤»¤ÆÀï¤¦¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Î¥Ñ¥º¥ëRPG¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë¥Ôー¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÉ¬»¦µ»¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬À¤ÈÁÖ²÷´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥²ー¥àÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢1600ËüDL¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£▸¥¨¥ì¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://elementalstory.com▸iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/erementarusutori/id945969215▸Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.crooz.ElementalStory▸AndApp(PCÈÇ) :https://www.andapp.jp/apps/5631362912485376¢£Studio Z¤Ë¤Ä¤¤¤ÆStudio Z¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò½¸·ë¤·¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥ª¥â¥·¥í¥¤¤ò¥Ä¥¯¥ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2016Ç¯11·î¤Ë¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢ã²ñ¼Ò³µÍ×¢ä[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/6324/1158/resize/d6324-1158-3631849ef9507b8d5706-16.png ]¼Ò Ì¾ ¡§Studio Z³ô¼°²ñ¼Ò½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-8-10Àß Î© ¡§2016Ç¯11·î1Æü»ñËÜ¶â ¡§1²¯2,000Ëü±ß»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä