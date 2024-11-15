¡Ú·Ð±Ä¼Ô¡¦ÊªÎ®¸½¾ìÀÕÇ¤¼ÔÉ¬¸«¡Û¡ÖÊªÎ®²þÀµ£²Ë¡¤Î±Æ¶Á¤È¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÊªÎ®´ÉÍý¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¥¯¥é¥¦¥É·¿ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖW3 SIRIUS¡×¡ÖW3 mimosa¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Êý»Ö²Å¹§¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü(¿å)¤ËÁ¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥²¥¹¥È·Þ¤¨¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÊªÎ®²þÀµ2Ë¡¤Î³µÍ×¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÊªÎ®´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ï¡©¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÇØ·Ê
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î¸úÎ¨²½¤È¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê´ÉÍý¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®²þÀµ2Ë¡¤Î±Æ¶Á¤È¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WMS¡ÊÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºß¸Ë´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëÊªÎ®´ÉÍý¤Î¿Ê²½¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Èµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸úÎ¨²½¤Î¼êË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¡¦ÁÒ¸Ë¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.dialog-inc.com/seminar1/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=seminar
³«ºÅ³µÍ×
▶ÆüÄø
2024Ç¯11·î20Æü(¿å) 13:00~14:00
▶²ñ¾ì
Zoom
¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ëÄ°URL¤Ï¡¢¸åÆü¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
▶¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.dialog-inc.com/seminar1/(https://www.dialog-inc.com/seminar1/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=seminar)
▶ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
marketing@dialog-inc.com
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤Æ¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ ¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã³ÎÇ§µÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ¤ËÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡§https://www.dialog-inc.com/company/privacy-policy2/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿ï°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡ÊÉ¬¿Ü²Õ½ê¡Ë¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î¤ª¿½¹þ¼õÉÕ¤¬½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ÎÊÝ¸î¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¡¢¹¹ð¤ÎÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓÅý·×¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢Cookie¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Cookie¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï°ìÀÚ´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¶¦ºÅ´ë¶È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー(¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î´ðËÜÊý¿Ë)µÚ¤Ó¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡ÚÂè»°¼ÔÄó¶¡Àè½ÐÅ¸´ë¶È¡Û
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡§https://www.f-logi.com/privacy-policy/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡ß¡ÖIT¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËÁí¹çÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Êý»Ö ²Å¹§¡Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É·¿ÁÒ¸Ëºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖW3¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤ÆÀïÎ¬´ë²è¡¢¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢WMS¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤Ë¤è¤ëDX²½¤«¤éÁÒ¸Ë±¿ÍÑ¤Þ¤ÇEnd to End¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¸½ºß10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¸ÜµÒ¿ô¤Ï500¼ÒÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥° ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2013Ç¯11·î8Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Êý»Ö²Å¹§
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©141¡¾0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-12-3 Âè°ìÀ¿¼Â¥Ó¥ë8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§WEB¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¦³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê´ë²è¡¦³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊªÎ®¡¦ÈÎÇäÅù¶ÈÌ³´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÍÑµ¡´ïÁªÄê¡¿ÈÎÇä
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://www.dialog-inc.com/
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2000Ç¯5·î10Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©104-0028¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 35³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢ÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊªÎ®´ë¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3PL¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3PL¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÎÇä´ÉÍýÈñ¤òÄã¸º¤¹¤ë¶¦Æ±¹ØÇã¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊªÎ®¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤Ó¥Þ¥Æ¥Ï¥óÀß·×¡¢¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¡¢´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AI¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Û¶EC¡¢±Û¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó³¤³°»Ô¾ìÄ´ºº
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Û¶ECÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ª¤è¤Ó±Û¶ÇÛÁ÷¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://www.f-logi.com/