「グランクラス（飲料・軽食あり）」でリフレッシュメントの冬メニュー（12月～3月）を提供します！

東日本旅客鉄道株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/17557/998/resize/d17557-998-1881384efba7540e90c6-0.png ][表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/998_1_717a541cca594d048a69d47b2eed18e3.jpg ]１ リフレッシュメント（軽いお食事） ～冬メニュー～■洋食【12月～3月頃】プロデュース：「DEAN & DELUCA」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/998_2_59d826ec8037099b6bb607426335aabe.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/17557/998/resize/d17557-998-476e3eec2bafc0b1ee87-1.jpg ]＜お品書き＞・北海道産南瓜(かぼちゃ)のパングラタン・真鱈(まだら)ブランダードのリゾット・ワインポークのラグー・栗のスフレケーキ■和食【12月～3月頃】監修：和食料理人 野崎 洋光氏[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/998_3_6d6862010d142e75be02992f52466f4d.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/17557/998/resize/d17557-998-eb8bcb94b781282e9150-2.jpg ]＜お品書き＞・勾玉高野(まがたまこうや) ・手毬絞り(てまりしぼり)・キウイ酪寄せ ・切昆布煮 ・切干大根サラダ ・牛肉の八幡巻き(やわたまき)・宮城県産茎わかめ ・印元・帆立南瓜(かぼちゃ)つみれ２ 提供開始日・対象列車（１）提供開始日 2024年12月1日頃～（２）対象列車 東北・北海道新幹線、北陸新幹線のグランクラスアテンダントが乗車する全ての列車 ※アテンダントによる車内サービスがない列車では、上記メニューのご提供はありません。 ※リフレッシュメントの提供数には限りがございますので、予めご了承ください。 ※食品ロス削減や仕入れ状況の理由から、メニューの切り替わり時期などにおいて予定した内容から変更となる場合がございます。