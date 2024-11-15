鹿児島県産鰻を全国へお届け！株式会社サトウと立地協定を締結！

鹿児島市■株式会社サトウとの立地協定式 日 時 令和６年１１月１３日（水）１４時００分～１４時２０分 場 所 鹿児島市役所応接室 出 席 者 企 業 … 村上 哲也 株式会社サトウ 代表取締役 鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長 （写真）立地協定式の様子[画像: https://prtimes.jp/i/100148/33/resize/d100148-33-668cdb9e24a48fb2dc46-0.jpg ]■株式会社サトウの概要株式会社サトウは、令和３年５月に鹿児島県産鰻の加工販売及び養殖等を行う株式会社薩摩川内鰻の関連会社として設立されました。「食の力で、家庭に幸せと感動をお届けする」、「九州・薩摩の美味しいを全国の食卓に」という理念のもと、従来の商習慣にとらわれず、革新的なアプローチを追求するため、株式会社薩摩川内鰻の工場内に本社及び自社設備を構え、同社との業務提携を通じ、幅広い小売業者への鰻の卸売やＥＣサイト等による鰻の蒲焼などの加工販売を行っています。今回、薩摩川内市から本市へ本社を移転することにより、急拡大するＥＣサイト等の通販事業の強化に向け、マーケティング調査や企画広報部門を新たに設けるとともに、これまで県外企業へ委託していた自社製品のコールセンター事業を内製化し併設するため、本社機能の拡充を行います。今後、鹿児島市内における雇用の創出や、産業の活性化に大きく貢献するものと期待されます。■新設する「株式会社サトウ 本社」の概要 (1) 所在地：鹿児島市高麗町43番20号 キラメキ南国ビル502 (2) 事業所面積：189.29平方メートル （57.26坪）うち本社機能部分95.88平方メートル （29.00坪） (3) 操業開始（予定）：令和6年11月 (4) 従業員数(計画)：本社機能部門従業員数6人（うち新規雇用者数5人）※1年目 (5) 事業内容：管理業務（マーケティング調査、企画広報、労務管理、経理） ■関連ＵＲＬhttps://company.unagisato.jp/company/鹿児島市は、本社機能の移転、情報通信業関連、デザイン・コンテンツ制作業、事務処理センター・コールセンター、製造業などで進出する企業を全力で支援します！！【お問合せ先】鹿児島市産業創出課企業立地係〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1TEL：099-216-1314FAX：099-216-1303E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jpホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html