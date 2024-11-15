『スタンドマイヒーローズ』特集を4Gamersで掲載！2年後に”結婚″を控えた新形式イベントを紹介！
株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）が運営する『スタンドマイヒーローズ』の特集記事が4Gamersにて掲載されました。
『スタンドマイヒーローズ』では、ブライダルプロジェクトの1つである新形式イベント「Will you…？心重ねるブライダルロード」を2024年11月7日に開始しました。
ブライダルプロジェクトは、1年ごとに「心の逢瀬編」（2024年11月7日～開催中）、「未来への約束編」（2025年秋）、「永遠の誓い編」（2026年秋）というテーマで展開され、2年後の『スタンドマイヒーローズ』10周年で”カレとの結婚”を目指すプロジェクトです。
4Gamersの特集記事では、同イベントの詳しい遊び方の紹介のほか、『スタンドマイヒーローズ』の面白さがあらためて紹介されておりますので、ぜひご覧ください！
URL：https://www.4gamer.net/games/344/G034411/20241108060/
『スタンドマイヒーローズ』基本情報
タイトル : スタンドマイヒーローズ
配信日 : 2016年9月
価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)
公式サイト：https://stand-myheroes.com/
公式X：https://x.com/myhero_info
App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/スタンドマイヒーローズ/id1121898899(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA/id1121898899)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja)
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBZ6KK3
権利表記：(C)︎coly
(https://www.4gamer.net/games/344/G034411/20241108060/)