【デジタルサイネージ】第53回日本プロモーショナル・マーケティングショー2024 販促見本市に出展【プロテラス】

株式会社プロテラス

株式会社プロテラスは、2024年11月27日(水)～2024年11月29日(金)に東京都立産業貿易センター 浜松町館 3階展示室で開催される「第53回日本プロモーショナル・マーケティングショー2024 販促見本市」に出展が決定いたしました。

プロテラスは、屋内・屋外問わず、大型LEDビジョンから小型の液晶ディスプレイまで、約20年に渡って培った35000面以上の実績があります。



最適な設置ロケーションのご提案から映像システムの施工、設置工事、自社開発の配信ソフトから動画や配信コンテンツ制作までワンストップでご提供できるトータルソリューションが「プロテラス」の強みです。



通りがかった人を魅了する、楽しく美しく効果的なコンテンツを創りだすデザイン性の高い空間演出や店舗プロデュースを展開し、あらゆるメディア・コミュニケーションツールを駆使した「ワンストップの集客支援」を実現しています。

■展示会の出展製品・サービス

会場では、プロテラスが提供するデジタルサイネージを体感していただくためのコンテンツをご用意しております。

展示会ブースイメージ

.Teras Vision

・LEDビジョン COB（P0.9375mm、P1.25mm、P1.25mm、P1.56mm、P1.875mm）W600×H337.5mm

・LEDビジョン SMD（P1.875mm）W600×H337.5mm

・LEDビジョン 自立スタンド SMD（P1.953mm、P2.976mm、P3.91mm）W1,000×H2,000mm

製品情報はこちら :https://www.proteras.co.jp/services/terasvision/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes

Cube LED Vision

・480角5面（P2.5mm）W480×H480mm

・512角5面（P4mm）W1,000×H2,000mm

製品情報はこちら :https://www.proteras.co.jp/services/cubeled/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes

See-Through LED Vision

・自立型透過LEDビジョン W480×H480mm

製品情報はこちら :https://www.proteras.co.jp/services/seethrough/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes

LCD 液晶ディスプレイ

・43型 屋内用スタンド横型ディスプレイ W977.7×D400×H1,756mm

・55型 屋内用スタンド縦型ディスプレイ W747×D400×H1,877mm

製品情報はこちら :https://www.proteras.co.jp/services/displaylineup/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes

SiG【サイネージ配信ソフト】

デジタルサイネージソリューション「SiG（シグ）」とは店内に設置された液晶ディスプレイや屋外の広告LEDビジョンなどに表示させる画像や動画といったコンテンツ情報をCMS内で管理し、ネットワーク上で配信設定を一元管理するWEBアプリケーションです。

サービス詳細はこちら :https://www.proteras.co.jp/services/sig/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes

■展示会 出展概要

■第8回 JAPAN BUILD OSAKA／第3回 商業施設・店舗DX展の展示会の様子

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26452/table/21_1_07b47d7da041c4133ab03f964819c5a7.jpg ]

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会社名：株式会社プロテラス

URL：https://www.proteras.co.jp/(https://www.proteras.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes)

代表者：代表取締役 山田 浩司

住所：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

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●デジタルサイネージ全般のお問い合わせはこちら(https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202411_prtimes)から