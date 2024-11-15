中学受験専門の「受験Dr.」が、「国語女子のための　直前期 今から伸ばす　桜蔭中学算数戦略セミナー」を11月25日・29日に開催。

株式会社 日本教育指導総合研究所JET国語女子のための直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー

株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「国語女子のための 直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」を、2024年11月25日(月)・29日（金）に開催する。

■「国語女子のための直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」とは

●桜蔭志望の「国語女子」保護者対象のセミナー

●残り二か月で後「5点、10点」を上乗せ

●「国語女子のつまずくポイント」に基づいた「合格戦略」をお伝え

■開催概要

セミナー名： 国語女子のための 直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー

日程 ： 2024年11月25日(月)・2024年11月29日(金)

時間 ： ●午前の部

10：00～13：00

●午後の部

19：00～22：00

※各回の内容は同一です。

【セミナー受講料】

11,000円（税込）

【お申し込み】

電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/ouin-sansu/

【担当講師】

海田 真凜 講師

海田 真凜 講師

クラウンドクター講師 四谷本部校校長 校長総責任者

【セミナー参加特典】

講演資料事前送付

アンケート特典トレーニングブック

【注意事項】

・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可

・同業他社の参加禁止

・セミナー中の撮影・録音・録画禁止

■受験Dr.について

「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。

開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の5年で計51名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています。

■会社概要

商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET

代表取締役： 屋口 京子

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階

設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月

事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.

校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、

成城学園校、白金高輪校、横浜校、京都駅前校

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.chugakujuken.com/