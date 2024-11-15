ホロライブの″和″ユニット「いろはにほへっと あやふぶみ」×「豊島園 庭の湯」のコラボイベントが開催！扇子や木製のキーホルダーなど″和″な温泉ならではの限定オリジナルグッズが登場！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-117272f2c8597f9417b8-11.jpg ]「和」を感じる日本庭園が自慢の豊島園 庭の湯と、「和」をテーマにしたユニット「いろはにほへっと あやふぶみ」のコラボイベントが開催決定！女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「白上フブキ」「百鬼あやめ」「大神ミオ」の描き下ろしイラストを使用した「扇子」や、木製の「銭湯鍵風キーホルダー」など「和」な温泉ならではの限定オリジナルグッズが登場します。[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-be11d4ca684d747b0dfa-7.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-62ec440e703fae5bd88f-8.jpg ]開催情報「いろはにほへっと あやふぶみ」×「豊島園 庭の湯」コラボイベント "にわのゆほへっと"・開催期間 2024年12月3日(火)～12月29日(日)・開催場所 バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯（東京都練馬区）・イベント特設サイト https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/event/hololive/index.html《開催内容》・描き下ろしイラスト使用のコラボタオル付き入館券販売・3名監修のコラボメニュー販売・オリジナルコラボグッズ販売・館内コラボレーション装飾（入口・フロント・日本庭園）＜庭の湯限定 描き下ろしコラボタオル付き入館券＞[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-5094438f7d27a3334975-0.jpg ]通常の入館券（入館＋レンタルタオル）に、庭の湯限定の描き下ろしイラストをあしらったマイクロファイバータオル（ランダム全4種）が1枚付いた入館券を販売します。※画像・写真は全てイメージです。※ランダム配布のため、種類は選べません。※品切れの場合はご容赦ください。※入館方法などの詳細はイベント特設サイトをご確認ください。製品情報[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-4b2d04a2edcf3d549610-1.jpg ]■等身アクリルスタンド（全3種）販売価格：1,870円(税込)[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-65510f27c1552715db8d-2.jpg ]■トレーディングアクリルスタンド（全6種）販売価格：1個 880円(税込)／コンプリートセット[6個入] 5,280円(税込)※ランダム封入のため、種類は選べません。※コンプリートセットをご購入の場合は、種類の被りはございません。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-a4d10beebb07bab7aa40-3.jpg ]■トレーディング缶バッジ（全9種）販売価格：1個 550円(税込)／コンプリートセット[9個入] 4,950円(税込)※ランダム封入のため、種類は選べません。※コンプリートセットをご購入の場合は、種類の被りはございません。[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-1436a22b9cabd3a8c7e2-4.jpg ]■B2タペストリー販売価格：3,300円(税込)[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-014ad26ae60fbb2c879a-5.jpg ]■牛乳瓶入りキャンディ（全2種）販売価格：1,980円(税込)※瓶（赤青全2種）はランダム封入のため、種類は選べません※オリジナルステッカー(全9種)がランダムで1枚付属します[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-f3ebba95ec143889c732-6.jpg ]■A4クリアファイル（全3種）販売価格：440円(税込)[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-be11d4ca684d747b0dfa-7.jpg ]■扇子販売価格：2,750円(税込)[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-62ec440e703fae5bd88f-8.jpg ]■銭湯鍵風キーホルダー（全9種）販売価格：1個 880円(税込)／コンプリートセット[9個入] 7,920円(税込)※ランダム封入のため、種類は選べません。※コンプリートセットをご購入の場合は、種類の被りはございません。[画像13: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-5ddd946a0d9aede41809-9.jpg ]■ネックウォーマー（全3種）販売価格：2,200円(税込)＜通販限定商品＞[画像14: https://prtimes.jp/i/59072/601/resize/d59072-601-4da44f36f056fefbe913-10.jpg ]■デカアクリルスタンド（全3種）販売価格：3,300円(税込)※通販限定商品 12/30より販売開始▼通販サイトhttps://www.chugai-contents.jp/blog/event/niwanoyuhohetto/ ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。※詳細はイベント特設サイトをご確認ください。権利表記・関連情報【『ホロライブ』とは】「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。【『いろはにほへっと あやふぶみ』とは】「いろはにほへっと あやふぶみ」は、ホロライブのアイドルプロジェクト『hololive IDOL PROJECT』から生まれた白上フブキ・百鬼あやめ・大神ミオの３名による「和」をテーマにしたユニットです。白上フブキ YouTube：https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki X：https://x.com/shirakamifubuki百鬼あやめ YouTube：https://www.youtube.com/@NakiriAyame X：https://x.com/nakiriayame大神ミオ YouTube：https://www.youtube.com/@OokamiMio X：https://x.com/ookamimio【権利表記】(C) 2016 COVER Corp.【関連サイト】ホロライブ公式サイトhttps://hololive.hololivepro.comホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) https://x.com/hololivetvバーデと天然温泉 豊島園 庭の湯https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/index.htmlChugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式Twitterhttps://twitter.com/chugaionline