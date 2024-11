【イベントレポート】「ジャパンわんこフェスタ2024 in お台場」を初開催!

UUUM株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-bbf0a8678d77bd0b1435-0.jpg ]11月1日(金)~4日(月)の4日間、約80店舗が集結し「ペットもヒトも一緒に楽しめる」をコンセプトにFLAFFY × UUUM・タイムチケットの3社が共同開催した「ジャパンわんこフェスタ2024 in お台場」。4日間で来場者数は約2万人を突破し、初開催ながら多くの方々にご来場いただきました。また、会場内では国内最大規模の魚介グルメフェス「魚ジャパンフェス2024 in お台場」が同時開催され、わんちゃんと一緒に食事やお買い物を楽しめる、新たな体験を実現しました。◼︎会場の様子[画像2: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-6069d9fb109228b1a82c-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-9b341c5cd0a3b486a5a6-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-743bb8c9c586f47dd0a6-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-f33be6fb2417f22f70a9-4.jpg ]<イベントコンテンツご紹介> ◼︎UUUM所属クリエイターも出演!ステージコンテンツステージでのトークショーには、「水溜りボンド トミー」「Masuo」「あたろー」「かっつー」の4名がUUUMから出演しました![画像6: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-38f89f2695b36e793c2b-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-8d9a0f697fbf22e86022-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-9e42b151b94085f3a979-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-65e08e4099acc812bf3c-8.jpg ]トークテーマは「愛犬との出会い」や「わんちゃんの日頃のケアに関して」「一緒に生活する上での悩み」など、ジャパンわんこフェスタならではの内容で会場を盛り上げました!観客席と距離感の近いイベントだったこともあり、トーク中には観客の方からのお悩みやおすすめのお店などを聞き、みんなでトークが盛り上がる場面も。普段はなかなか聞けないトークや、動画でしか見ることのできないクリエイターのわんちゃんと一緒にいる姿はよりイベントの特別感を向上させました!◼︎「わんちゃん」×「魚」フォトスポット[画像10: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-a0b2d6f10cf7458a24b9-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-865895ad8dea964536b9-12.jpg ]今回のフォトスポットのテーマは「わんちゃん」×「魚」。隣接会場で同時開催された、国内最大規模の魚介グルメフェス「魚ジャパンフェス2024 in お台場」にちなんだフォトスポットが登場しました。わんちゃんがお寿司になれるフォトスポットでは、お寿司に囲まれながら愛犬がお寿司を背負って撮影しており、沢山の方々に「まるでお寿司?!」なわんちゃんの姿をお楽しみいただきました!◼︎華やかなブースが完成!タイムチケットブースタイムチケットブースでは、著名クリエイターが多数出演し、TikTok LIVE配信やリスナーとの交流を行いました。[画像12: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-f22f565cabc8f7ba32c8-13.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-2af61b205efd3d61168a-14.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-4ec5e322ab509a5cdcdb-15.jpg ]多くのリスナーの皆様によって花束や装飾をご支援いただき、華やかなブースが完成しました。さらにドリンクブースでは、ここでしか手に入らないクリエイターの写真がデザインされた限定ステッカーが人気となりました。今回ご参加いただきましたご出店者様、ご来場者様、誠にありがとうございました。◼︎次回イベント出店に関してわんちゃんイベントへの出店やサンプル配布を実施する企業様を募集しています。ご希望の方は、下記URLより出店者様向け公式LINEの登録をお願いいたします。次回開催日が決まりましたら、公式LINEよりご連絡をいたします。https://lin.ee/QPnl9ss◼︎FLAFFYについて[画像15: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-710daf1fff1f52252155-16.jpg ]<会社概要>代表: 廣田 智沙本社: 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番6号1F設立日:2021年7月15日WEBサイト:https://flaffy.me/FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー15万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。※2024年8月23日時点のフォロワー数<事業内容>1. メディア事業|『FLAFFY.me』(14万フォロワーのInstagramメディア)2. 体験型事業|『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営3. プロダクト事業|全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開4. プロデュース事業|ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援<SNS>Instagram:https://www.instagram.com/flaffy.me/Twitter:https://twitter.com/FLAFFY_meYouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA◼︎タイムチケットについて[画像16: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-30da0f9b4cadb129f8c2-17.png ]<会社概要>代表: 各務 正人本社: 東京都渋谷区神宮前2丁目34番17号 住友不動産原宿ビル19F設立日:2019年4月WEBサイト:https://www.timeticket.co.jp/タイムチケットとは、『個人が活躍できる社会』を目指して、個人の時間やスキルを売買できるシェアリングエコノミーサービス「Time Ticket」、ライブクリエイターをサポートする事務所「Time Ticket Production」、大手事業会社の新規事業を創出・支援する「CRiPT Consulting」を運営しております。<事業内容>1.個人の時間を30分単位で売買できるサービス「TimeTicket」2.フリーランスエンジニア/デザイナー向け案件・仕事サイト「TimeTicket Pro」の開発・運営3.他webサービスの開発・運用など■UUUMについて[画像17: https://prtimes.jp/i/8567/651/resize/d8567-651-ab8b3627886e728d2948-18.jpg ]<会社概要>名称 :UUUM株式会社URL :https://www.uuum.co.jp/ https://www.uuum.jp/設立 :2013年6月代表者 :代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之所在地 :東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階〈事業内容〉UUUMは経営理念「想いの熱量でセカイを切り拓く」のもと、インフルエンサーをはじめ、あらゆるステークホルダーとの共創を生み出し、コンテキストを起点としたエンターテインメントで世界中の笑顔を作り出すクリエイティブ・エージェンシーです。この度、UUUMのイベント協業に関する取り組みが一目でわかるWEBサイトを開設いたしました。集客・収益アップなど課題解決に向けたコンテンツ開発やイベント協業に取り組み、新しい価値を生み出す協業事業を提案します。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。▼ 公式サイトhttps://events.uuum.co.jp/