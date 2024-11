Bugcrowd Inc.

2024年11月15日

クラウドソーシングによるセキュリティのリーダー企業であるバグクラウド(Bugcrowd Inc. 本社:米カリフォルニア州サンフランシスコ)は本日、サイバーセキュリティカンファレンス「CODE BLUE 2024」会場内で国内メディア関係者向けに記者説明会を開催しました。これは、日本市場における新たなチャネルパートナーや顧客の獲得など、バグクラウドの世界規模での持続的な成長を受けての動きです。

バグクラウドは、アジア太平洋および日本(APJ)地域で2桁成長を達成し、本年度第3四半期(本年10月31日末終了)においてグローバル市場で30%の増加を記録しました。70社以上の企業が、自社のセキュリティプログラムを強化するためにハッカーコミュニティの力を活用しており、当社のクラウドソーシングによる積極的なセキュリティ対策へのアプローチへの市場からの強い信頼が示されています。

サービスに対する需要の高まりに対応するため、バグクラウドは今後12か月間でAPJ地域の従業員数を倍増させる予定です。

バグクラウドのCEOであるデイブ・ジェリー(Dave Gerry)は次のように述べています。「当社は、能力を強化し、お客様に現場レベルのサポートを提供するため、一流の人材を積極的に採用しています。アジア太平洋地域の従業員数を倍増させることで、お客様が期待し、また受けるに値する、質の高い、迅速な個別対応を実現することができます」

また、ジェリーは次のように続けます。「当社のチャネルプログラムも継続的に加速しており、第3四半期の当社の収益のほぼ3分の1がチャネルパートナーを通じて生み出されています。この成功は、顧客エンゲージメントの推進と当社のリーチ拡大に向けて、当社のパートナーエコシステムの価値と重要性が高まっていることを示しています」

本日開催された記者説明会では、バグクラウドの最高情報責任者(CIO)兼最高セキュリティ責任者(CSO)であるニック・マッケンジー(Nick McKenzie)がバグクラウドおよび当社サービスの概要を紹介し、当社が発表した最新レポート「Inside the Mind of a Hacker(ハッカーの心理)および「Inside the Mind of a CISO(CISOの心理)」の主な調査結果のレビューを含め、サイバーセキュリティにおける世界的な主要トレンドについて解説しました。

続いて、バグクラウドの新しい国内チャネルパートナーの1社であるPriv Tech株式会社 代表取締役である中道 大輔氏が日本の脅威の現状と、クラウドソーシングによるセキュリティに対する国内市場のニーズの高まりについて自身の見解を述べました。

●バグクラウドについて

バグクラウドは、2012年以来、顧客や信頼できるエリートハッカー集団の創意工夫ならびに専門知識、およびデータとAIを活用した特許取得済みのSecurity Knowledge Platform(TM)を統合することで、企業が統制力を取り戻し、脅威に先んじて対応できるよう支援しています。当社のハッカー・ネットワークは、多様な専門知識を駆使して隠れた弱点を発見し、ゼロデイ・エクスプロイトに対しても、進化する脅威に迅速に対応します。卓越した拡張性と適応性により、当社のプラットフォームにおけるデータとAIを駆使したCrowdMatch(TM)テクノロジーは、顧客自身が展開するサイバー脅威との戦いに最適な人材を見つけます。当社は、脅威行為者を凌駕する最新のクラウドソーシング・セキュリティの新時代を創造することを目指しています。詳細は、当社ウェブサイト(www.bugcrowd.com)、または当社ブログ(https://www.bugcrowd.com/blog/ )をご覧ください。

*Bugcrowd、CrowdMatch、Security Knowledge Platform は、Bugcrowd Inc.およびその子会社の商標です。その他の商標、商号、サービスマーク、ロゴは各社に帰属します。

