GMO TECHとコレックホールディングス、戦略的業務提携契約を締結

GMOインターネットグループでインターネット上の集客サービスを展開するGMO TECH株式会社(代表取締役社長CEO:鈴木 明人 以下、GMO TECH)と、国内最大級のゲーム攻略サイト「アルテマ」を運営する株式会社コレックホールディングス(代表取締役:栗林 憲介、以下、コレックホールディングス)のグループ会社である株式会社サンジュウナナドは、2024年11月15日(金)に戦略的業務提携を締結しました。この提携を受け、11月27日(水)より、「アルテマ」において『GMOアプリ外課金』※の提供を開始します。

※『GMOアプリ外課金』はGMO TECHが11月27日より提供開始する新たな決済サービスです。

プレスリリース:アプリ決済に新たな選択肢を GMO TECH、『GMOアプリ外課金』をリリース

(https://gmotech.jp/news_release/?p=10936)

■『GMOアプリ外課金』とは

アプリ外課金とは、従来のスマートフォンアプリ内で決済を行う課金方式とは異なり、ゲームのアイテムやポイントなどを外部のWebサイトで購入できる課金方式です。この方式により、アプリ事業者は従来のアプリ内課金よりも手数料を下げることが可能となります。

GMO TECHが11月27日より提供開始する新たな決済サービス『GMOアプリ外課金』は、一般的に約30%かかると言われている決済手数料を最低5%に抑えることができます。

また、アプリユーザーは、アプリ内に限定されない決済方法を利用できるため、クレジットカードなど多様な決済手段を選択できます。この仕組みによって、アプリユーザーはより割安にアイテムやポイントを購入できるメリットがあります。

■課金の仕組み

ゲーム攻略サイト「アルテマ」のユーザーは、課金したいアイテムなどのバナーをクリックすると、GMO TECHが管理する『GMOアプリ外課金』のアイテム販売サイトに遷移し、『GMOアプリ外課金』で決済を行います。これにより、「アルテマ」はゲーム攻略情報の提供に加え、サイト内で紹介するアイテムの販売において、アプリ外課金ならではの限定コンテンツなどの付加価値を提供することが可能となります。

■本提携の背景

2024年6月に施行された「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」により、アプリ課金市場に様々な事業者が参入する道が開かれ、業界全体の競争が期待されています。このような市場環境において、両社は互いのリソースに注目し、『GMOアプリ外課金』及び「アルテマ」におけるベネフィットを最大化するため、本提携を締結しました。

■主な取組内容と展望

本提携を通じて、GMO TECHは、コレックグループの大規模なユーザートラフィックを活用し、サービス導入の早期成果を目指すと共に、ゲーム・エンタメ業界における認知拡大と競争力の強化と利用促進に注力していきます。また、コレックグループは、ゲームのプロモーションからアプリ外課金における決済ソリューションまでを一貫して提供することが可能となり、「アルテマ」の付加価値向上を目指します。

これらの取り組みにより、両社はユーザーに対し、低価格の決済手数料や自由な決済手段などの快適なプラットフォームを提供してまいります。

