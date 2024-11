新感覚のターン制バトルボードゲーム「三國志 HEROES」がApple Arcadeで配信決定！

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:林 隆弘、以下「HEROZ」)は、AI「臥龍(GARYU)」を提供し株式会社コーエーテクモゲームスと共同開発中のターン制バトルボードゲーム『三國志 HEROES』を、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて2025年1月9日(木)に配信することを決定いたしました。

2020年、HEROZとコーエーテクモゲームスとの共同開発により誕生した「三国志ヒーローズ」が、この度Apple Arcadeにて『三國志 HEROES』としてより遊びやすい形でグローバル向けに、生まれ変わります。

本作では、三国志の世界観を存分に楽しめるよう、登場キャラクター数やゲームバランスの調整に力を入れ、部隊編制と駒の動かし方の巧拙を競うゲーム性を実現しています。また、既存のメカニズムの見直しや、新しい「戦法」※1の導入により、分かりやすさと面白さを実現しています。

オリジナル版からさらにパワーアップした「三國志 HEROES」をぜひお楽しみください。

※1バトル中に武将が特定の条件下で自動的に発動する能力

■「三國志 HEROES」とは

プレイヤーの知略が勝利に直結する本格思考のターン制バトルボードゲームです。将棋とチェスの特長である“駒ごとに特長のある動き”や、体力・攻撃力といった数値を使わない“ターン制ルール”などの要素をベースに、「三國志」の武将を模したユニットそれぞれに「戦法」や「計略」といった本作独自の必殺技を加えたことで、シンプルかつ奥深い駆け引きをお楽しみいただけます。

シングルプレイの対戦相手として、天才AI「臥龍(GARYU)」が搭載されています。世界コンピュータ将棋選手権にて2連覇を果たした将棋AI「dlshogi」の開発者を擁するHEROZが、新たに生み出したAIです。「三國志 HEROES」専用にチューンアップされた戦術戦特化型AI「臥龍(GARYU)」を相手に、入門レベルから上級レベルまで、さまざまな難易度でのプレイが可能です。

【製品概要】

商品名 : 三國志 HEROES

ジャンル : ターン制バトルボードゲーム

プラットフォーム : Apple Arcade(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

対応機種 : Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Mac(R), Apple TV(R)

配信時期 : 2025年初頭

対応言語 : 日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

プレイ料金:Apple Arcade利用料(月額900円)

App Store:https://apps.apple.com/us/app/three-kingdoms-heroes/id6448407603

著作権表記 : (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. / HEROZ, Inc. All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。