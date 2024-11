FRUITS ZIPPER やSILENT SIRENなど今をときめく18組のアイドルが大集合！『ッスッゴイライブ-SP LIVE-』の17LIVE無料独占ライブ配信が決定！

17LIVE株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/30133/639/resize/d30133-639-5b0db8ab8aa553b8d65f-0.jpg ]『ッスッゴイライブ-SP LIVE-』は、今をときめく18組のアイドルグループが一日限りのスペシャルな共演でお届けするライブです。2024年11月19日(火)に開催される本ライブでは、昨今大変な人気を誇る「FRUITS ZIPPER」や「SILENT SIREN」をはじめ、「ideal peco」「I MY ME MINE 」「Appare! 」「可憐なアイボリー」「CANDY TUNE」「CUTIE STREET」「SWEET STEADY」「SCRAMBLE SMILE」「高嶺のなでしこ」「虹のコンキスタドール」「#ババババンビ」「FES☆TIVE」「 フューチャーサイダー」「 Hey!Mommy!」「MyDearDarlin’」「Ma’Scar’Piece」の総勢18組のアイドルが共演し、対バン形式で8時間にわたってパフォーマンスを披露いたします。「17LIVE」では、話題沸騰中のアイドルが一堂に集結する貴重な本公演の様子を一人でも多くの方々にお届けし、メディアやSNS、動画配信サイトなどで話題となった今年を代表する楽曲の数々を、コメントによるリスナー(ライブ配信視聴者)同士のコミュニケーションといったライブ配信の面白さと併せて楽しんでいただきたいという思いのもと、本公演の無料独占ライブ配信を実施することを決定いたしました。さらに、各グループのファンの方のみならず、多くの方に参加グループの魅力を知っていただくために、公演終了後には期間限定で無料アーカイブ配信の公開も予定しています。人気アイドルグループが絶え間なくステージに登壇し、魅力満載のパフォーマンスをお届けする『ッスッゴイライブ-SP LIVE-』のライブ配信に、ぜひご注目ください。『ッスッゴイライブ-SP LIVE-』のライブ配信概要は、以下の通りです。■ライブ配信概要ッスッゴイライブ 無料独占ライブ配信!■コンサート概要公演名:ッスッゴイライブ-SP LIVE-日時:2024年11月19日(火) 開演 13:00~終演 21:00(予定)出演アイドル(出演順)Ma'Scar'PieceHey!Mommyideal pecoSCRAMBLE SMILEI MY ME MINEフューチャーサイダー可憐なアイボリーMyDearDarlin'高嶺のなでしこ虹のコンキスタドール#ババババンビSWEET STEADYCANDY TUNEFES☆TIVECUTIE STREETAppare!SILENT SIRENFRUITS ZIPPER■17LIVE 配信アカウントッスッゴイライブ_official ( https://17.live/ja/profile/r/28632322 )※配信の日時やスケジュールは変更になる可能性があります。※コンサート配信の詳細は、上記「17LIVE」オフィシャルアカウントのタイムラインや「17LIVE」 X(旧Twitter)@17LiveJP でお知らせいたします。※コンサートライブ配信は、期間限定のアーカイブ配信も実施いたします。「17LIVE」視聴方法以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR[画像2: https://prtimes.jp/i/30133/639/resize/d30133-639-7420d12fdb2e4d26cc07-1.png ] ※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。■『ッスッゴイライブ』について今をときめくッスッゴイグループ達の共演。十数組を集めた対バンや小数組での対バンなどいろいろな形で開催をしております。会場も様々な会場で行なっています。公式HP:http://ssuggoi.net/「17LIVE(イチナナ)」について“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/ X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/ Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw