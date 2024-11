バンダイ公式の「ガシャポン」大型専門店が登場『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ビッグワンTSUTAYA加須店　2024年11月21日(木)オープン！

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ビッグワンTSUTAYA加須店を、2024年11月21日(木)、「ビッグワンTSUTAYA加須店」(埼玉県加須市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ビッグワンTSUTAYA加須店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ビッグワンTSUTAYA加須店は、300面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、埼玉県加須市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップビッグワンTSUTAYA加須店

[所在地] 埼玉県加須市下高柳1-29 ビバモール加須 1F

[営業時間] 10:00~22:00

[施設面積] 71.0平方メートル (約21.5坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/t_kazo/

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

ウルトラマン 怪獣まちぼうけ3

まちぼうけシリーズ ウルトラ怪獣から第3弾!

人気怪獣4体をラインアップ!

価格:400円/1回(全4種)

(C)円谷プロ

【フラットガシャポン】BATTLE OF TOKYO

クリアファイルコレクションvol.1

LDH JAPANが手掛ける総合エンタメプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」のA4サイズクリアファイルがフラットガシャポンに登場!バンダイ限定のカットを使用しています!

価格:300円/1回(全24種)

(C)︎LDH JAPAN 「BATTLE OF TOKYO」プロジェクト

【フラットガシャポン】コアラのマーチ

クリアラバーコースター

コアラのマーチがかわいいクリア素材のダイカットコースターに!パッケージやコアラのマーチの形をしたデザインなど全5種展開です。

価格:400円/1回(全5種)

(C)LOTTE/コアラのマーチプロジェクト

TOM and JERRY ラバーマグネット2

TOM and JERRY(トムとジェリー)から、ぷっくりかわいい磁石でくっつくラバーマグネットシリーズの第2弾が登場!

価格:300円/1回(全6種)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.WB SHIELD:TM & (C)WBEI. (s24)

お茶犬 めじるしアクセサリー

お茶犬のキャラクターたちが「めじるしアクセサリー」になって登場!傘やペットボトルのめじるしにピッタリ!

価格:300円/1回(全7種)

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO

しゅごキャラ!×サンリオキャラクターズ スペシャルラバーマスコット

しゅごキャラ!×サンリオキャラクターズのコラボアートを使ったラバーマスコットが登場!

全9種のコラボアートを余すことなくお届け!

価格:300円/1回(全9種)

(C) PEACH-PIT・講談社/エンブリオ捜索隊・テレビ東京(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVE NO.L652219

TVアニメ10周年記念『東京喰種トーキョー

グール』 カプセルラバーマスコット

TVアニメ10周年記念で『東京喰種トーキョーグール』のラバーマスコットが登場!

価格:300円/1回(全8種)

(C)石田スイ/集英社・東京喰種製作委員会

カラフルピーチ マスコットチャーム1

マカロンにお座りしたかわいい姿をボールチェーン付きマスコットにしました!第2弾も同時展開!

価格:400円/1回(全6種)

(C) UUUM

きかんしゃトーマス まちぼうけ

大人気きかんしゃトーマスがまちぼうけシリーズに新登場!

価格:400円/1回(全4種)

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited. The Thomas name and character and the Thomas & Friends(TM)

logo are trademarks of Gullane (Thomas) Limited and its affiliates and are registered in many

jurisdictions throughout the world.

This product was produced by BANDAI CO., LTD. and licensed through

Sony Creative Products Inc. by Gullane (Thomas) Limited.

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ビッグワンTSUTAYA加須店

オープン記念キャンペーン開催!

11月15日(金)~11月24日(日)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに、「ガシャポンマシントライ」をプレゼント!

【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップビッグワンTSUTAYA加須店( @GBO_t_kazo )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

11月15日(金)キャンペーンポスト投稿後から11月24日(日)23:59まで

※こちらのデザインは予告なく変更する場合があります。

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント!

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/

