【Lilas/リラ】この冬のジュエリーラインナップ『HOLIDAY WISH LIST』公開
株式会社ベイクルーズ
特集ページを見る :
https://baycrews.jp/feature/detail/14117
ビーチミルダイヤリング K10 \28,600（税込み）
シャインカットリング K18 \27,500（税込み）
11ピースパールグラデーションピアス K10 \44,000（税込み）
1粒ダイヤクリップチェーンブレスレットK10 \42,900（税込み）
2.5パイプC型チョーカーK10 \77,000（税込み）
ロムバスパヴェダイヤリング K10 \52,800（税込み）
0.38ctサイドダイヤリング K18 \209,000（税込み）
角シャインクリップチェーン50cmネックレスK18 \418,000（税込み）
Lilas Instagram :
https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/?locale=ja_JP
ONLINE STORE :
https://baycrews.jp/brand/detail/lilas
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=2084
■会社概要
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas/リラ】は11月15日(金)に『HOLIDAY WISH LIST』を公開。
特集ページを見る :
https://baycrews.jp/feature/detail/14117
特集ページでは、Lilas（リラ）のジュエリーラインナップを一挙に公開。
新作商品や人気商品を含む、48点のジュエリーを価格帯別に一覧で見ることができる。
ビーチミルダイヤリング K10 \28,600（税込み）
シャインカットリング K18 \27,500（税込み）
11ピースパールグラデーションピアス K10 \44,000（税込み）
1粒ダイヤクリップチェーンブレスレットK10 \42,900（税込み）
2.5パイプC型チョーカーK10 \77,000（税込み）
ロムバスパヴェダイヤリング K10 \52,800（税込み）
0.38ctサイドダイヤリング K18 \209,000（税込み）
角シャインクリップチェーン50cmネックレスK18 \418,000（税込み）
『HOLIDAY WISH LIST』掲載商品は、Lilas各店・オンラインストアにてお取り扱いいたします。
Lilas Instagram :
https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/?locale=ja_JP
ONLINE STORE :
https://baycrews.jp/brand/detail/lilas
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=2084
ATELIER Spick&Span ルミネ池袋店
Spick&Span ルミネ新宿店
Spick&Span ルミネ有楽町店
ATELIER Spick&Span 名古屋ラシック店
ベイクルーズオンラインストア
■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/