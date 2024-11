『マイ・スイート・ハニー』DVDが2025年3月5日(水)に発売決定！

株式会社ハピネット

★ユ・ヘジンが挑む初のラブストーリー!

主人公のチホを演じるのは、大ヒットアクション映画「コンフィデンシャル」シリーズのほか、内田けんじ監督の日本映画「鍵泥棒のメソッド」の韓国リメイク版「LUCK‐KEY/ラッキー」(16)、更に23年の韓国国内主要映画賞で25冠を達成し、2024年2月9日に日本公開されたばかりのサスペンススリラー「梟―フクロウ―」(22)などに出演し、名優として名高いユ・ヘジン。本作ではラブストーリーに初挑戦し、初めての恋に戸惑う45歳の男性を初々しくコミカルに演じた。

★物語を彩る豪華キャスト!

共演には、ドラマ「再婚ゲーム」などに出演し“視聴率女王”と称されるキム・ヒソンが、チホに好意を寄せるシングルマザーのイルヨンを演じ、ユ・ヘジンとの抜群の相性を見せた。更に二枚目俳優のチャ・インピョ、「エクストリーム・ジョブ」でお馴染みのチン・ソンギュ、K-POPアイドルグループ出身のハン・ソナなど、実力派俳優が集結し物語を彩る。また、アッと驚くスターがカメオ出演していることにも是非注目して欲しい。

★大ヒットメーカーが結集!

脚本は韓国映画興行収入歴代2位の大ヒット作「エクストリーム・ジョブ」の監督で、「サニー 永遠の仲間たち」(11)では脚色を担当したイ・ビョンホン。メガホンを取ったのは、韓国で観客動員数230万人超えの大ヒットを記録した映画「無垢なる証人」(19)を手掛けたイ・ハン監督で、この映画では脚色も担当している。

▼『マイ・スイート・ハニー』DVD 商品情報

【発売日】

・2025年3月5日(水)

【価格】

・4,620円(税込)

【映像特典】

・予告集

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) MINDMARK Inc. & MOVIEROCK ALL RIGHT RESERVED

▼『マイ・スイート・ハニー』作品情報

【キャスト】

ユ・ヘジン「梟ーフクロウー」「タクシー運転手~約束は海を越えて~」

キム・ヒソン「再婚ゲーム」

チャ・インピョ

チン・ソンギュ

ハン・ソナ

【スタッフ】

監督:イ・ハン「ワンドゥギ」「無垢なる証人」

脚本:イ・ビョンホン「エクストリーム・ジョブ」(監督)「サニー 永遠の仲間たち」(脚色)

---------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳:本田 恵子

【ストーリー】

天才的な味覚を持ち、数々のヒット商品を手掛ける45歳の製菓会社の研究員チホは、家と会社を往復するだけの味気ない生活を送っている。ある日、チホは底抜けに明るく前向きなシングルマザーのイルヨンと出会う。不器用で不愛想なチホだったが、彼の優しさを目にしたイルヨンはチホをすっかり気に入り、半ば強引にチホを食事に誘ったりしながら距離を縮めていく。一方のチホには恋愛経験が全くなく、恋という感情が分からない。イルヨンに会うとドキドキするのは病気なのでは!?と薬局に駆け込む始末。未だ経験したことのない感情に戸惑うチホだったが、イルヨンとの日々が徐々に特別なものに変わっていく。そんな時、ある事件が起こり…。