【夜景×焚き火×グランピング】最強の“火日常”スポットはここ！冬アウトドアの醍醐味をWILDBEACH木更津で

RECREATIONS株式会社

千葉県木更津市のグランピング&BBQ施設『WILDBEACH(ワイルドビーチ)木更津』では、2024年11月15日より、初心者でも気軽に焚き火の魅力を体感できる『火日常』キャンペーンを実施いたします。

冬の夜空の下で、心温まる「火日常」体験

この冬、WILDBEACH木更津では、焚き火を囲むことで得られる特別な体験を通じて、心温まるひとときをお届けします。

焚き火の魅力がより一層体感いただけるこの季節に、初心者の方でも手軽に焚き火を楽しめるキャンペーンをご用意いたしました。

〈火日常キャンペーンとは?〉

冬の寒さの中で、焚き火がもたらす温もりは格別。炎が揺らめく様子は、心を穏やかにし、身体をじんわりと温め、薪がはぜる音や、煙の香りが漂う中で、自然とリラックスした気持ちに。

そんな焚き火の魅力をまだ知らない方へ、気軽に焚き火を体験いただき、焚き火の存在が“非日常”から日常に変わるきっかけとなりますよう想いを込め、WILDBEACH木更津では「火日常キャンペーン」を実施いたします。

観覧車の美しい夜景を望むWILDBEACH木更津でしか味わえない“非日常”空間の中で、揺らめく炎をぼーっと眺めたり、炎を眺めながら語らうひとときを過ごせば、焚き火が人々を結び付け、心を癒す魔法のような存在であることをきっとご体感いただけます。

寒い季節だからこそ、焚き火の魅力を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。

〈キャンペーン内容〉

1.気軽に体験!焚き火台が無料でレンタル!

通常レンタル料1,650円のところ、「先着1日5組様限定」で焚き火台を無料でご用意いたします。

サイト前での焚き火体験が可能なので、自分たちだけのプライベートな空間でリラックスしながら楽しめるのも嬉しいポイント。

アウトドア初心者の方も安心して楽しめるよう、スタッフがサポートいたしますので、火おこしなどでお困りの際はお気軽にお声がけください。

- 実施期間:

2024年11月15日(金)~2025年3月14日(金)

- 対象:

宿泊者のみ

- 申し込み方法:

チェックイン時にフロントでお申し込みください

- 薪の販売も行っています!

フロントでは、焚き火用の薪も販売しています。

(3kg 1,100円)

2.自分で割った薪で焚き火を楽しもう!薪割り体験イベント開催!

毎週土曜日には、「参加無料」の薪割り体験イベントを実施。

WILDBEACH木更津では、簡単に、安全に薪割りができる「キンドリングクラッカー」を導入しています。小さなお子様や初心者の方も安心してご参加くださいませ。

自分で割った薪で焚き火をした体験は、きっと楽しい思い出となることでしょう。

参加者にはマシュマロをプレゼントいたします。

- 実施日時:

2024年11月16日(土)~2025年3月8日(土)毎週土曜日17:30~18:30

- 場所:

WILDBEACH木更津 ファイヤーピッド

- 対象:

宿泊者のみ

- 参加費:

無料

- 注意事項

※2024年12月28日(土)は薪割り体験イベントはお休みです。

※天候によって、イベントを開催できない日がございます。その場合のマシュマロサービスはございません。

※マシュマロは1名様につき1本までのプレゼントとなります。

冬の大切な思い出作りにWILDBEACH木更津へぜひお越しください。

皆様のご予約を心よりお待ちしております。

◼︎施設概要

店舗名:WILDBEACH木更津

住所 :千葉県木更津市金田東2-10-1

HP :https://wildbeach.jp/kisarazu/

Instagram:https://www.instagram.com/wildbeach.kisarazu/

〈アクセス〉

【自動車でお越しの方】

〈東京・神奈川方面から〉東京湾アクアライン木更津金田ICから5分

〈千葉・館山方面から〉東京湾アクアライン連絡道木更津金田ICから5分

【電車でお越しの方】

JR 内房線 袖ヶ浦駅下車

▶︎ バス約10分 (「三井アウトレットパーク 木更津」 下車) ▶︎ 徒歩5分

JR 内房線 木更津駅下車

▶︎ バス約20分 (「三井アウトレットパーク 木更津」 下車) ▶︎ 徒歩5分

【高速バスでお越しの方】

東京駅から45分 (「三井アウトレットパーク 木更津」下車) ▶︎ 徒歩5分

■会社概要

CHANGING THE WORLD FOR A BETTER FUTURE.

クリエイティブの可能性を信じ、

未来のために世界を変えていく。

RECREATIONS株式会社は「唯一無二の感動」の創造を追求し、遊休地活用やコンテンツ開発における不動産価値のバリューアップ、商業施設や飲食店など、企画・設計からプロモーション・運営までを行います。

社名 :RECREATIONS株式会社

住所 :東京都渋谷区恵比寿西2-2-8 えびす第二ビル8階

代表 :代表取締役 原田康弘

事業内容:不動産コンサルティング、アウトドア事業プロデュース、飲食店

<公式サイト・公式SNS>

「RECREATIONS株式会社」公式サイト:http://re-cr.com

「WILDBEACH」ブランド 公式Instagram:https://www.instagram.com/wildbeach_official/