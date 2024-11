【フラッグシップストア「iFace 原宿店」コラボ企画】ステッカーレーベル「B-SIDE LABEL」とコラボレーション！ポップでアートなデザインのスマホケースとステッカーを展開

Hamee株式会社コラボレーション内容は、『iFace 原宿店』では、『B-SIDE LABEL』の人気のキャラクターを本企画限定でデザインした8種類のオリジナルステッカーを展開します。11月23日(土)から店頭にて販売開始となります。また『B-SIDE LABEL』は、iFaceの代名詞である「First Class(ファーストクラス)」のスマホケースを展開します。デザインは、『B-SIDE LABEL』で人気のキャラクターをあしらった4種類となっています。『B-SIDE LABEL』のWEB shop(https://shop.bside-label.com/)および全国の直営店舗にて11月23日(土)から販売を開始します。[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1348/resize/d9971-1348-d20d375e56eadf80a506-0.jpg ] ■原宿からカルチャーを発信しているブランドのコラボレーションが実現『B-SIDE LABEL』の目指すステッカーは、貼ることでもっとも身近なアートを表現できるものであるということ。だれもが気軽に見て楽しめるものを創作することを第一に製作しています。一方、「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添い、モバイルアクセサリーを通して、あなたらしさを応援するブランド活動を展開しています。本企画は、ユーザーに対して"楽しんでもらう"・"あなたらしさを応援する"という近い価値観を共有し、原宿に店舗を構えて、カルチャーを発信している両ブランドがコラボレーションをすることで、若年層に対して効果的にアプローチできると感じたことで実現に至りました。■製品情報・製品名 :B-SIDE LABEL×iFace 再剥離ステッカー iFace 原宿店限定デザイン・価格 :350円(税込385円)・デザイン:マシュしばくぞホワイト、マシュスベってますペンギンホワイト、 遊おにぎりレッド、遊丸目シューズおばけミント、遊真顔iFaceイエロー、 シウチデフォスケートボーイミント、シウチデフォfollow me 紫、モトボード刺青力士ミント・発売日 :2024年11月23日(土)・販売場所:iFace 原宿店 ※オンライン販売はございません。〇製品特徴 『iFace 原宿店』限定デザインの8種類のオリジナルステッカーを展開します。『B-SIDE LABEL』で根強いファンを持つ人気のキャラクターをシュールかつポップにデザインしました。人と被らない個性的なステッカーを使用したい人には、ピッタリなステッカーになっています。尚、こちらのステッカーは再剥離可能なので、貼る位置を変えたり、いろいろなモバイルデバイスに貼りかえることができます。また、防水、UVプロテクト加工を施したモバイルアイテムカスタム仕様となっています。スマートフォンやタブレットやパソコンなどのいろいろなモバイルデバイスに貼って使用するのにピッタリなアイテムです。[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1348/resize/d9971-1348-975a5cfa2b417eba00c6-0.jpg ]■製品情報・製品名 :B-SIDE LABEL×iFace First Class・価格 :4,500円(税込4,950円)・対応機種:iPhone15、14、13、SE 2022/SE 2020/8/7専用・デザイン:まがお名画、project未完成デザイン、仙台店の壁紙デザイン、まがおじるしのおにぎり屋さん・発売日 :2024年11月23日(土)・販売場所:B-SIDE LABEL WEB shop(https://shop.bside-label.com/)及び全国のB-SIDE LABEL直営店舗〇製品特徴 ステッカー同様、『B-SIDE LABEL』のデザイナーが描いたデザインです。人気のキャラクターを個性的に表現して頂きました。スマホケースは、iFaceでも人気の「First Class」シリーズです。なめらかな曲線の形状と適度な厚みにより、ケースにグリップ感を生み出し、他のケースとは一線を画す持ちやすさが特徴です。また、ポリカーボネートとTPUの2つの素材で、落とした際の衝撃を吸収し、傷や衝撃からスマートフォンを保護します。また、第2弾コラボとして、フラットリングとAirpodsケースを発売予定です。(発売時期未定)[画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1348/resize/d9971-1348-3b75a2a235aac273a62c-0.jpg ]■B-SIDE LABELとは(https://bside-label.com/)ステッカーを媒体にだれもが気軽に見て楽しめるポップアートを表現している集団。現段階ではステッカー屋ですが、将来はステッカー屋に留まらず、多くのアーティストが所属して、音楽業界のように、広い大衆が注目するポップアート業界を作りたい、そういう意味を込めて敢えて音楽業界の所属を現す言葉、labelという言葉を社名の中に用いました。■iFace 原宿店 店舗情報・住所 :東京都渋谷区神宮前4-25-29 JMFビル03・アクセス :東京メトロ明治神宮前駅徒歩3分・表参道駅徒歩7分、JR原宿駅徒歩8分・営業時間 :11:30~20:00・問い合わせ :iface_lab@hamee.co.jp・定休日 :なし[画像4: https://prtimes.jp/i/9971/1348/resize/d9971-1348-abaf15534f508948880e-3.jpg ]■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について[画像5: https://prtimes.jp/i/9971/1348/resize/d9971-1348-0bf9d65a7410db77156d-4.jpg ]「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。世界累計販売個数は2,900万個。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。■iFace 日本公式SNSアカウントX(旧Twitter)(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jpInstagram(@iface_jp) :https://www.instagram.com/iface_jp/Facebook(@iface.jp) :https://www.facebook.com/iface.jp/LINE@(@iface_jp) :https://page.line.me/iface_jpYouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp■オンライン販売店舗iFace公式オンラインストア :https://jp.iface.com/Hamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/Hamee 楽天市場店 :https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/Hamee Amazon店 :https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051他 Hamee運営ECストアにて販売■関連メディアHameefun:https://hameefun.jp/■会社概要会社名 :Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード:3134 )設立 :1998年5月代表者 :代表取締役社長 水島 育大所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL :https://hamee.co.jp