中島美嘉2025年アジアツアー「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025」開催決定！初のソウル公演を含む、アジア６都市での単独公演を実施！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


来年3月よりアジアツアー「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025」の開催が決定した。


自身初となるソウルワンマン公演を含むアジア6都市で行われる本ツアーでは、アジアでも大人気の「雪の華」や「僕が死のうと思ったのは」などのヒットバラードはもとより、ロックナンバーやアコースティックなど数多くの楽曲を披露予定。各公演でしか見られないステージで現地ファンを魅了すこと必至のツアーとなる。今年2月には初の香港ワンマン公演を成功に収め以降各アジアのフェスイベントに出演するなど精力的に活動を展開し、国内のみならず海外からも注目を集めている。



＜＜アジアツアー情報＞＞


タイトル：「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025」


【日程】


2025年3月1日(土) 台北公演


2025年5月10日(土) ソウル公演


深圳公演・仏山公演・杭州公演・蘇州公演 (開催日後日発表)


※会場及びチケット販売情報は後日ご案内いたします。


※ファンクラブでのチケット先行受付は行いません。予めご了承ください。


【公演お問合せ先】


中島美嘉公演事務局　03-5778-9523（平日12:00～15:00）



＜＜ニューシングル情報＞＞


タイトル：UNFAIR


タイアップ：TRUMPシリーズTVアニメ『デリコズ・ナーサリー』


発売日：11月6日 （水）


形態/価格：


期間生産限定盤（CD＋BD）\2000（税込み）　　初回仕様限定盤（CD ONLY） \1,300（税込み）


◆期間生産限盤　＜CD＋BD＞


Disc1＜CD＞


UNFAIR


2. あまのじゃく


2. UNFAIR ＜TV Size＞


3. UNFAIR ＜Instrumental＞


Disc2＜Blu-ray＞


1.TRUMPシリーズTVアニメ『デリコズ・ナーサリー』＜Non Credit Movie>


2. UNFAIR MUSIC VIDEO ＆UNFAIR MUSIC VIDEO - MAKING


◆初回仕様限定盤　 ＜CD ONLY＞


Disc1＜ＣＤ＞


1.UNFAIR


２あまのじゃく


3.UNFAIR ＜Instrumental＞


4.あまのじゃく＜Instrumental＞


UNFAIR 先行配信中　https://smar.lnk.to/Y4VqPT



＜＜MV情報＞＞


タイトル：UNFAIR MUSIC VIDEO


公開日時：11月7日（木）21時


公開URL https://youtu.be/OlwuBFqCpo0


埋め込みコード　




＜＜LIVE映像商品＞＞


MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG


発売中


形態/価格：初回盤 Blu-ray \8,800　特典 ライブネックパスレプリカ


　　　　　　　　通常盤：DVD \5,800


収録内容



AMAZING GRACE


GLAMOROUS SKY


LOVE IS ECSTACY


Ballad medley　愛してる～STARS～初恋～一番綺麗な私を～桜色舞うころ


僕には


A MIRACLE FOR YOU


Love Addict


RESISTANCE


茨の海



不協和音


僕が死のうと思ったのは


LIFE


[ I ] medley　めんどくさい～CEO～Special Day～HELLO


ALL HANDS TOGETHER


雪の華


FIND THE WAY


＜Encore＞


ORION


MISSION


GIFT



「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG　-Behind the Scenes-」


＜W購入者応募企画＞


新曲「UNFAIR」とLIVE映像MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG両パッケージを購入いただきご応募いただいた方の中から抽選でスペシャルな賞品をプレゼント


対象商品：


Blu-ray& DVD『MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024「YOU」 IN HONG KONG』


11月6日（水）リリース シングル「UNFAIR」


＜店頭特典＞


■Amazon：ビジュアルシート3枚


■楽天：アクリルキーホルダー


■セブンネット：トート型エコバック


■Sony Music Shop：オリジナルポストカード


■応援店特典：スマホサイズオリジナルカード


※応援リストは追って発表いたします



＜中島美嘉　プロフィール＞


2001年ドラマ「傷だらけのラブソング」で主演デビュー。以降「雪の華」など数多くの大ヒット曲を発表し、


9度のNHK紅白歌合戦出場や数々の賞を受賞。近年は様々なジャンルのライブ活動を精力的に展開、アジア各国での単独公演も成功に収める。



＜関連リンク＞


Official Website: https://www.mikanakashima.com/


YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mikanakashimaSMEJ


Instagram: https://www.instagram.com/mikanakashima_official/


X（旧Twitter）: https://twitter.com/nakashima_mika_?lang=ja