中島美嘉2025年アジアツアー「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025」開催決定！初のソウル公演を含む、アジア６都市での単独公演を実施！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

来年3月よりアジアツアー「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025」の開催が決定した。

自身初となるソウルワンマン公演を含むアジア6都市で行われる本ツアーでは、アジアでも大人気の「雪の華」や「僕が死のうと思ったのは」などのヒットバラードはもとより、ロックナンバーやアコースティックなど数多くの楽曲を披露予定。各公演でしか見られないステージで現地ファンを魅了すこと必至のツアーとなる。今年2月には初の香港ワンマン公演を成功に収め以降各アジアのフェスイベントに出演するなど精力的に活動を展開し、国内のみならず海外からも注目を集めている。

<<アジアツアー情報>>

タイトル:「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025」

【日程】

2025年3月1日(土) 台北公演

2025年5月10日(土) ソウル公演

深圳公演・仏山公演・杭州公演・蘇州公演 (開催日後日発表)

※会場及びチケット販売情報は後日ご案内いたします。

※ファンクラブでのチケット先行受付は行いません。予めご了承ください。

【公演お問合せ先】

中島美嘉公演事務局 03-5778-9523(平日12:00~15:00)

<<ニューシングル情報>>

タイトル:UNFAIR

タイアップ:TRUMPシリーズTVアニメ『デリコズ・ナーサリー』

発売日:11月6日 (水)

形態/価格:

期間生産限定盤(CD+BD)\2000(税込み) 初回仕様限定盤(CD ONLY) \1,300(税込み)

◆期間生産限盤 <CD+BD>

Disc1<CD>

UNFAIR

2. あまのじゃく

2. UNFAIR <TV Size>

3. UNFAIR <Instrumental>

Disc2<Blu-ray>

1.TRUMPシリーズTVアニメ『デリコズ・ナーサリー』<Non Credit Movie>

2. UNFAIR MUSIC VIDEO &UNFAIR MUSIC VIDEO - MAKING

◆初回仕様限定盤 <CD ONLY>

Disc1<CD>

1.UNFAIR

2あまのじゃく

3.UNFAIR <Instrumental>

4.あまのじゃく<Instrumental>

UNFAIR 先行配信中 https://smar.lnk.to/Y4VqPT

<<MV情報>>

タイトル:UNFAIR MUSIC VIDEO

公開日時:11月7日(木)21時

公開URL https://youtu.be/OlwuBFqCpo0

埋め込みコード

<<LIVE映像商品>>

MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG

発売中

形態/価格:初回盤 Blu-ray \8,800 特典 ライブネックパスレプリカ

通常盤:DVD \5,800

収録内容

AMAZING GRACE

GLAMOROUS SKY

LOVE IS ECSTACY

Ballad medley 愛してる~STARS~初恋~一番綺麗な私を~桜色舞うころ

僕には

A MIRACLE FOR YOU

Love Addict

RESISTANCE

茨の海

声

不協和音

僕が死のうと思ったのは

LIFE

[ I ] medley めんどくさい~CEO~Special Day~HELLO

ALL HANDS TOGETHER

雪の華

FIND THE WAY

<Encore>

ORION

MISSION

GIFT

「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG -Behind the Scenes-」

<W購入者応募企画>

新曲「UNFAIR」とLIVE映像MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG両パッケージを購入いただきご応募いただいた方の中から抽選でスペシャルな賞品をプレゼント

対象商品:

Blu-ray& DVD『MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024「YOU」 IN HONG KONG』

11月6日(水)リリース シングル「UNFAIR」

<店頭特典>

■Amazon:ビジュアルシート3枚

■楽天:アクリルキーホルダー

■セブンネット:トート型エコバック

■Sony Music Shop:オリジナルポストカード

■応援店特典:スマホサイズオリジナルカード

※応援リストは追って発表いたします

<中島美嘉 プロフィール>

2001年ドラマ「傷だらけのラブソング」で主演デビュー。以降「雪の華」など数多くの大ヒット曲を発表し、

9度のNHK紅白歌合戦出場や数々の賞を受賞。近年は様々なジャンルのライブ活動を精力的に展開、アジア各国での単独公演も成功に収める。

<関連リンク>

Official Website: https://www.mikanakashima.com/

YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mikanakashimaSMEJ

Instagram: https://www.instagram.com/mikanakashima_official/

X(旧Twitter): https://twitter.com/nakashima_mika_?lang=ja