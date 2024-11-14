【ウェビナー】12/12（木）IT変革からオペレーションとカルチャーの変革。Salesforceを活用したPANDRAシステムへの挑戦

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3808152?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=salesforce_seminar_2024

日時：2024年12月12日(木) 11:00～11:30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加費：無料

定 員：50名

参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3808152(https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3808152?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=salesforce_seminar_2024)

パナソニックグループではDXへの取り組みを「Panasonic Transformation（PX）」とし、ITシステム面の変革に留まらず、大胆にオペレーション・カルチャーを変革する取組みとして推進しています。



本セッションでは、PXの具体的な実践事例として、パナソニックグループの社会に対する企業責任、「リコール対応」業務をSalesforceで刷新したプロジェクトについてご紹介します。

現場のオペレーションを抜本的に変えることで、そのカルチャーへもよい影響を与えた事例についてお話させて頂きます。

PX実践事例：IT変革からオペレーションとカルチャーの変革 Salesforceを活用したPANDRAシステムへの挑戦

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 ビジネスデザイン本部 藤田桂一

※ 同業他社様のご参加はお断りさせていただいております。また、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。