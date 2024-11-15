「『戦姫絶唱シンフォギアXV』× Chugai Grace Cafe」コラボカフェが渋谷で開催！描き下ろしイラストの新作グッズや「響＆未来　ハートのひびみくビーフカレー」などコラボメニューが登場！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-475e19e35024c23e1cb8-0.jpg ]「『戦姫絶唱シンフォギアXV』×Chugai Grace Cafe」コラボカフェが渋谷で開催！「響＆未来 ハートのひびみくビーフカレー」や「クリス＆翼＆マリア 真っ赤なトマトソースミートボール ブルーライス添え」など様々なフードメニューが登場！"ウェイトレスバニー"がコンセプトのキュートな衣装を着た響たち7人の描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、通販商品の「キャラファイングラフ」など新作オリジナルグッズが多数登場いたします。[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-b46d1769165fd0cfcdee-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-e5d59122df879abaf9ef-1.jpg ]開催情報「『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』× Chugai Grace Cafe」・開催期間 2024年12月13日(金)～2025年1月5日(日)・開催場所 渋谷モディ7F Chugai Grace Cafe・抽選受付期間 2024年11月15日(金)12:00～11月20日(水)23:59迄【当落発表：2024年11月21日(木)12:00以降 順次発表】・先着受付 2024年11月22日(金)17:00～・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/symphogear_xv2024/※ご入場はご予約いただいたお客様優先となります。予約状況により、当日のご案内も可能です。ご来店方法は上記サイトよりご確認ください※当イベントの新型コロナウイルス感染予防対策に関しては上記公式HPをご確認ください※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください※12月31日(火)は４.16:40‐18:00の回までの営業となります。 1月1日(水)、1月2日(木)、1月3日(金)は渋谷モディ休業日につき、当コラボカフェも休業日となります。 1月4日(土)より３.14:50‐16:10の回から営業を再開致します。コラボメニュー[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-b46d1769165fd0cfcdee-2.jpg ]・響＆未来 ハートのひびみくビーフカレー 2,000円(税込 2,200円)[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-e5d59122df879abaf9ef-1.jpg ]・クリス＆翼＆マリア 真っ赤なトマトソースミートボール ブルーライス添え 2,000円(税込 2,200円)[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-ad3aba470e71af86aec2-3.jpg ]・響＆未来＆クリス 3種のフルーツケーキ 1,637円(税込 1,800円)[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-2b373a7c87241760abec-6.jpg ]・翼のチョコミントクリーム 1,182円(税込 1,300円)[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-2e907acb67f2aeb42796-8.jpg ]・マリアの黒ゴマラテ 1,182円(税込 1,300円) [画像9: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-3df297a2d65c68191f33-7.jpg ]・切歌のキウイメロンソーダ 1,182円(税込 1,300円)[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-ce42690ac1c5d5a3d902-8.jpg ]・調のさくらんぼサイダー 1,182円(税込 1,300円)※上記はメニューの一例です。他にも多数のコラボメニューをご用意しております※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございますグッズ情報[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-a248fa5ca68012e80a5f-10.jpg ]■アクリルスタンド ウェイトレスバニー（全7種）販売価格：1,650円(税込)ラインナップ：立花響、風鳴翼、雪音クリス、マリア・カデンツァヴナ・イヴ、月読調、暁切歌、小日向未来（全7種）[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-aa85cd58de0610ee7edc-11.jpg ]■トレーディング缶バッジ ウェイトレスバニー（全14種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[14個入] 6,160円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像13: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-810c8135512b670e770b-12.jpg ]■ポラショットコレクション ウェイトレスバニー（全16種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[16個入] 5,280円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像14: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-ddb7fdd33cb46047ac6e-13.jpg ]■トレーティングアクリルスタンド ウェイトレスバニー ミニキャラ（全7種）販売価格：1個 660円(税込)／1SET[7個入] 4,620円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。※グッズはコラボメニューをご注文いただいたお客様のみお買い上げいただくことができます。グッズのみのご購入はできませんので、予めご了承ください※製品の性質上、稀に1SETで全種類揃わないこともございます※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像15: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-bb362e9c6d39ab443bdb-14.jpg ]■B2タペストリー ウェイトレスバニー販売価格：3,850円(税込)[画像16: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-ff4d1ac02af435dc73a3-17.jpg ]■キャラファイングラフ ウェイトレスバニー販売価格：16,500円(税込)[表: https://prtimes.jp/data/corp/59072/table/596_1_59400b0bec18fbfdab02164dc2a1ecad.jpg ]※製品の性質上、稀に1SETで全種類揃わないこともございます※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます特典情報[画像17: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-0320b5531e025a9bed6f-15.jpg ]＜コラボメニューご注文特典＞コラボメニューご注文1品ごとにコースターをランダムで1枚プレゼント！＜事前WEB予約特典＞事前にWEBでご予約いただき、カフェをご利用いただいたお客様へコースターを1枚(ご利用人数分)プレゼント！[画像18: https://prtimes.jp/i/59072/596/resize/d59072-596-9ccc40f8bffc6d98df34-16.jpg ]＜グッズご購入特典＞グッズご購入3,000円(税込)ごとにポストカードをランダムで1枚プレゼント！※各種特典の詳細・配布条件等はコラボ特設サイト（https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/symphogear_xv2024/）をご覧ください※特典の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます※特典はなくなり次第終了となります※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます権利表記・関連情報【権利表記】(C)Project シンフォギアＸＶ【関連サイト】TVアニメ「戦姫絶唱シンフォギアXV」公式サイトhttps://www.symphogear-xv.com/Chugai Grace Cafe（チュウガイ グレース カフェ）｜中外鉱業株式会社運営https://chugai-grace-cafe.jp/Chugai Grace Cafe 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugai_g_cafeChugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/