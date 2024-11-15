TVアニメ「ハイガクラ」七話あらすじ＆場面写真公開

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

TOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中のTVアニメ「ハイガクラ」七話のあらすじ＆場面写真が公開されました！

七話「暴龍之舞」あらすじ

暴走する四凶の一柱・比企とそれに応戦する弟・鎧糸。負傷した峰龍井から一体だけ従神を呼べると言われた一葉は、瀕死の滇紅の身を案じて従神・花果を呼び出す。そんななか、はぐれの屍から湧き出た奇妙な物体が、兵士の死体をゾンビ化させていた。花果は兵士の死体を一気に蹴散らすが、兵士の死体は無数に湧き出る始末。一方、白柱殿に忍び込んだウサギ仮面と死闘を繰り広げる孫登は、ウサギ仮面の激しい攻撃を受けて……。

【INTRODUCTION】

俺とお前を捜しに行こう

囚われた家族と失った過去――

大切なものを取り戻すため、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いが始まる！

仙界。

神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。

その鍵を握る凶神・四凶を探し求める歌士・一葉と従神・滇紅。

二人はそれぞれの目的を秘めながら四凶を探していた。

囚われた家族と失った過去。

大切なものを取り戻すため、一葉と滇紅は世界中を駆け巡る――

長きに渡って読まれ続ける高山しのぶの人気コミックをもとに、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いを描くアクションファンタジー！

TVアニメ「ハイガクラ」はTOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中！

■アトレ秋葉原コラボ

11月16日（土）～11月30日（土）の期間にアトレ秋葉原にて館内外の装飾やイラストの展示、グッズの販売を実施いたします。

【実施概要】

名称：アトレ秋葉原コラボ

期間：2024年11月16日（土）～11月30日（土）

場所：アトレ秋葉原店

缶バッジ57mm（ブラインド）（単品／BOX）（画像上段左）

・定価：単品 500円（税抜）／コンプリートBOX 4,000円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX 8種入り

キャラクリアケース（画像上段左から2番目）

・定価：各819円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全2種

BIGアクリルスタンド（画像上段中央）

・定価：各3,250円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全2種

高精細複製原画（額付き）（画像上段右から2番目）

・定価：20,000円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全1種

・受注サイト：eeo Store online

受注期間：10月28日～11月30日

お届け：2月中旬頃

キャンバスボードミニ（ブラインド）（画像上段右）

・定価：単品 819円（税抜）／コンプリートBOX 8,190円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：10種入り

ゴールドアクリルスタンド（画像下段左）

・定価：各2,000円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全10種

アクリルスタンドプレート（画像下段左から2番目）

・定価：各1,650円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全4種

ミニブロマイド（ブラインド）01（画像下段右から2番目）

・定価：単品 455円（税抜）／コンプリートBOX 3,640円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：8種入り

ミニブロマイド（ブラインド）02（画像下段右）

・定価：単品 455円（税抜）／コンプリートBOX 3,640円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：8種入り

缶バッジ57mm（ブラインド）（画像上段左）

・定価：単品 500円（税抜）／コンプリートBOX 3,000円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：6種入り

アクリルカード（ブラインド）（画像上段左から2番目）

・定価：単品 600円（税抜）／コンプリートBOX 3,600円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：6種入り

アクリルスタンド（画像上段中央）

・定価：各1,700円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全3種

アクリルアートボード（画像上段右から2番目）

・定価：2,500円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全1種

キャラクリアケース（画像上段右）

・定価：819円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全1種

アクリルキーホルダー（ブラインド）（画像下段左）

・定価：単品 800円（税抜）／コンプリートBOX 6,400円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：8種入り

コレクションボトル（画像下段左から2番目）

・定価：各1,650円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全5種

アクリルぷちスタンド（ブラインド）（画像下段中央）

・定価：単品 819円（税抜）／コンプリートBOX 4,095円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：ブラインド仕様／1BOX：5種入り

デカキャラミラー（画像下段右から2番目）

・定価：1,100円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全1種

PETANTシール（画像下段右）

・定価：700円（税抜）

・発売元：株式会社A3

・仕様：全1種

■Blu-ray発売決定！

TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 上巻

発売日：2024年12月25日（水）

収録内容：1～６話収録

仕様：Blu-ray Disc1枚組

価格：15,950円（税込）

TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 下巻

発売日：2025年３月26日（水）

収録内容：７～13話収録

仕様：Blu-ray Disc1枚組

価格：15,950円（税込）

発売元：株式会社フロンティアワークス

販売元：株式会社フロンティアワークス

(C)高山しのぶ・一迅社／ハイガクラ製作委員会

各巻共通特典

・原作：高山しのぶ先生描き下ろしイラスト使用アウターケース

・ブックレット（各話あらすじ、「放送直前応援」イラストを掲載）

・映像特典：ノンテロップOP、ED、PV、CM 等

【作品情報】

■タイトル：「ハイガクラ」

■スタッフ

原作：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）

監督：山元隼一

助監督：小林寿徳

シリーズ構成：村井 雄

脚本：村井 雄 百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：佐藤正樹

サブキャラクターデザイン：古川英樹

モンスターデザイン：安藤賢司

プロップデザイン：橘 紀嘉

美術監督 / 美術設定：松本健治

色彩設計：松山愛子

撮影監督：金武慎也

編集：櫻井 崇

音響監督：えびなやすのり

音響制作：グロービジョン

キャスティング協力：アルディ

音楽：栗原悠希

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：颱風グラフィックス

オープニングテーマ：「Chaser」MADKID

エンディングテーマ：「Phoenix」牧島 輝

■キャスト

一葉（いちよう）：大塚剛央

滇紅（てんこう）：石川界人

白珠龍（はくしゅりん）：Lynn

藍采和（らんさいわ）：下野 紘

孫登（そんとう）：日野 聡

花果（かか）：釘宮理恵

流（りゅう）：田村睦心

丙閑（へいかん）：村瀬 歩

峰龍井（ほうりゅうせい）：梶原岳人

比企（ひき）：木村良平

山烏（さんう）：鈴木崚汰

白豪（はくごう）：井上和彦

蒼香茗（そうこうめい）：平川大輔

李鉄拐（りてっかい）：岸尾だいすけ

漢鍾離（かんしょうり）：綿貫竜之介

羅漢（らかん）：立花慎之介

武夷（ぶい）：伊藤健太郎

一葉（いちよう）（少年期）：竹内順子

春睨（しゅんげい）：笹沼 晃

鎧糸（がいし）：橘 龍丸

ガスマスク：田丸篤志

ウサギ仮面：山本和臣

■放送情報

TOKYO MX 毎週月曜日 22:00～／サンテレビ 毎週月曜日 23:30～／BS朝日 毎週月曜日 23:24～

■配信情報

U-NEXT 毎週月曜日 22:00～ ※地上波同時

アニメ放題 毎週月曜日 22:00～ ※地上波同時

dアニメストア 毎週水曜日 22:00～

dアニメストア ニコニコ支店 毎週水曜日 22:00～

dアニメストア for Prime Video 毎週水曜日 22:00～

ABEMA 毎週土曜日 22:00～

DMM TV 毎週土曜日 22:00～

バンダイチャンネル 毎週土曜日 22:00～

hulu 毎週土曜日 22:00～

AnimeFesta 毎週土曜日 22:00～

ビデオマーケット 毎週土曜日 22:00～

music.jp 毎週土曜日 22:00～

カンテレドーガ 毎週土曜日 22:00～

Lemino 毎週土曜日 22:00～

FOD 毎週土曜日 22:00～

FODチャンネル for Prime Video 毎週土曜日 22:00～

ニコニコチャンネル 毎週土曜日 22:00～

Prime Video 毎週土曜日 22:00～

J:COM STREAM 毎週日曜日 0:00～

TELASA 毎週日曜日 0:00～

milplus 毎週日曜日 0:00～

ニコニコ生放送 毎週日曜日 0:00～

HAPPY!動画 毎週火曜日 12:00～

ふらっと動画 毎週木曜日 12:00～

■ティザーPV

https://youtu.be/YlqRk6ErEjs

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YlqRk6ErEjs ]

■本PV

https://youtu.be/TvpN0jh95ys

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TvpN0jh95ys ]

■第2弾本PV

https://youtu.be/U6gSMTDgc2o

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=U6gSMTDgc2o ]

■キャラクターPV【一葉＆滇紅編】

https://youtu.be/rxR5KHx3bAc

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=rxR5KHx3bAc ]

■キャラクターPV【仲間たち編】

https://youtu.be/7Ri2eDO8Kn8

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=7Ri2eDO8Kn8 ]

■キャラクターPV【敵か味方か編】

https://youtu.be/DHa7q46jYmg

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=DHa7q46jYmg ]

■コピーライト表記：(C)高山しのぶ・一迅社／ハイガクラ製作委員会

■公式サイト：https://haigakura.jp

■公式X：https://x.com/haigakura_anime @haigakura_anime #ハイガクラ

■原作情報

著：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）

ゼロサムオンラインにて連載中

連載：https://zerosumonline.com/detail/haigakura

コミックスは第1巻から第17巻まで発売中

通常版：https://amzn.asia/d/94w4hPh

特装版：https://amzn.asia/d/fkHEa6A

(C)高山しのぶ／一迅社