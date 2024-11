『超探偵事件簿 レインコード』のイベント「『超探偵事件簿 レインコード』POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催が決定！

株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE」を運営する株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度、「『超探偵事件簿 レインコード』POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」を開催いたします。[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-5f204d041c8f581f48b7-0.jpg ]2024年12月6日(金)より「AMNIBUS STORE」にて「『超探偵事件簿 レインコード』POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催が決定いたしました。今回のイベントでは、『超探偵事件簿 レインコード』より「本田ロアロ」さんによる「仮面舞踏会」をコンセプトにした新規描き起こしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、AMNIBUS STORE購入特典の配布を予定しております。ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。「『超探偵事件簿 レインコード』POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」開催期間:2024年12月6日(金)~2024年12月22日(日)開催場所: MAGNET by SHIBUYA109 5F/AMNIBUS STORE〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10営業時間:10:00~21:00https://magnetbyshibuya109.jp/―――――――――――――――【イベント先行販売グッズ情報】[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-7c554ca5b5d86df2f9d4-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-c8d976a389f311468624-2.jpg ]▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)単品:550円(税込)/BOX:4,400円(税込)※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングアクリルカード(全8種)単品:715円(税込)/BOX:5,720円(税込)※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングアクリルネームプレート(全8種)単品:660円(税込)/BOX:5,280円(税込)※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングカードステッカー(全8種)単品:550円(税込)/BOX:4,400円(税込)※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングブロマイド(全18種)単品:275円(税込)/BOX:4,950円(税込)※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. BIGアクリルスタンド(全4種)価格:各1,980円(税込)▼本田ロアロさんイラスト 集合 仮面舞踏会ver. BIGアクリルスタンド(全1種)価格:3,300円(税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. 特大アクリルスタンド(全4種)価格:各3,300円 (税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. A5アクリルパネル(全3種)価格:各3,278円(税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. インスタントカメラ風イラストカード2枚セット(全4種)価格:各385円(税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. A3マット加工ポスター(全5種)価格:各880円 (税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. BIGアクリルキーホルダー(全4種)価格:各1,100円 (税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トラベルステッカー(全4種)価格:各550円 (税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. キャンバスボード(全5種)価格:各5,500円 (税込)▼本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. Tシャツ(全2種)価格:各4,378円 (税込)▼キャラクターモチーフ柄 マグカップ(全1種)価格:1,650円 (税込)▼キャラクターモチーフ柄 1ポケットパスケース(全1種)価格:1,980円 (税込)▼キャラクターモチーフ柄 マルチデスクマット(全1種)価格:3,960円 (税込)※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。 イベント開始日より、ECサイト「AMNIBUS」、「ARMA BIANCA」にて受注販売も開始いたします。 イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。 会場にお越しになれないお客様は、通販の利用もご検討ください。※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、 ご了承いただきますようお願いいたします。※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては特設ページをご確認くださいませ。※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。AMNIBUS STOREで利用可能な決済サービスは下記になります。https://store.amnibus.com/faq―――――――――――――――【イベント限定BOX購入特典】本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。なお、イベント開始日よりECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」とイベント終了翌日よりアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。■本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)1BOX購入で「本田ロアロさんイラスト ヴィヴィア トワイライト 仮面舞踏会ver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-befefc2cfbabd44f8e68-3.jpg ]※ECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」では、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ユーマ&死に神ちゃん 仮面舞踏会ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS&ARMA BIANCA限定特典」を予定しております。※アニメイトでは、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ハララ ナイトメア 仮面舞踏会ver. グリッター缶バッジ アニメイト限定特典」を予定しております。■本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングアクリルカード(全8種)1BOX購入で「本田ロアロさんイラスト 集合 仮面舞踏会ver. アクリルカード イベント限定特典」をプレゼントいたします。[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-d3ca8b2fd1b68093528c-4.jpg ]※ECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」では、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ユーマ&死に神ちゃん 仮面舞踏会ver. アクリルカード AMNIBUS&ARMA BIANCA限定特典」を予定しております。※アニメイトでは、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ハララ&ヴィヴィア 仮面舞踏会ver. アクリルカード アニメイト限定特典」を予定しております。■本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングアクリルネームプレート(全8種)1BOX購入で「本田ロアロさんイラスト ヴィヴィア トワイライト 仮面舞踏会ver. アクリルネームプレート イベント限定特典」をプレゼントいたします。[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-a1d5cf24083a216103af-5.jpg ]※ECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」では、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ユーマ&死に神ちゃん 仮面舞踏会ver. アクリルネームプレート AMNIBUS&ARMA BIANCA限定特典」を予定しております。※アニメイトでは、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ハララ ナイトメア 仮面舞踏会ver. アクリルネームプレート アニメイト限定特典」を予定しております。■本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングカードステッカー(全8種)1BOX購入で「本田ロアロさんイラスト 集合 仮面舞踏会ver. カードステッカー イベント限定特典」をプレゼントいたします。[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-4ca1d5f743a3049fae92-6.jpg ]※ECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」では、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ユーマ&死に神ちゃん 仮面舞踏会ver. カードステッカー AMNIBUS&ARMA BIANCA限定特典」を予定しております。※アニメイトでは、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ハララ&ヴィヴィア 仮面舞踏会ver. カードステッカー アニメイト限定特典」を予定しております。■本田ロアロさんイラスト 仮面舞踏会ver. トレーディングブロマイド(全18種)1BOX購入で「本田ロアロさんイラスト ヴィヴィア トワイライト 仮面舞踏会ver. ブロマイド イベント限定特典」をプレゼントいたします。[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-9436f72b617c071fd6f1-7.jpg ]※ECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」では、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ユーマ&死に神ちゃん 仮面舞踏会ver. ブロマイド AMNIBUS&ARMA BIANCA限定特典」を予定しております。※アニメイトでは、BOX購入特典として「本田ロアロさんイラスト ハララ ナイトメア 仮面舞踏会ver. ブロマイド アニメイト限定特典」を予定しております。※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。※イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。―――――――――――――――【購入特典情報】期間中、イベント関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード(全5種)」をランダムで1枚プレゼント![画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-2b4e328510a07f89bd7f-8.jpg ]※レシートの合算は出来かねます。※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。※景品の転売行為は禁止させていただいております。※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。―――――――――――――――【Xキャンペーン情報】「『超探偵事件簿 レインコード』POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントとAMNIBUS STORE 公式アカウントの両アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「イベント特典ポストカード(全5種)コンプリートセット」をプレゼントいたします!「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS_STORE―――――――――――――――【ご入場について】店内混雑緩和のため、シャッフル抽選入場を実施させていただきます。■抽選入場対象日:12月6日(金)■整理券配布集合時間:9:15~9:20■整理券配布時間:9:20~■1枠目ご入場時間:10:15~■入場時間発表:9:50頃、「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント:https://x.com/AMNIBUS_STORE」にてご案内いたします。■整理券配布場所:MAGNET by SHIBUYA109 ハチ公側入り口前[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6807/resize/d16064-6807-fd7dd2554a1b2578d280-9.jpg ]期間中、状況によってはフリー入場への切り替えなどを行う可能性がございます。入場周りのご案内や、その他お知らせに関しては、下記特設サイトや公式Xアカウントなどにてご案内いたします。イベント特設サイト:https://store.amnibus.com/raincode-magnetbyshibuya109/AMNIBUS STORE 公式Xアカウント:https://x.com/AMNIBUS_STORE【ご注意】※整理券でのご入場の場合は1枠15分を予定しております。当日の状況によっては変更する場合がございます、ご了承ください。※整理券配布集合時間を過ぎると整理券配布列へお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。※整理券配布集合時間以降にお並びいただいた方はシャッフル抽選にはご参加いただけません。※先着順の入場ではございません。早く並ばれても、シャッフル抽選ですので同じ条件になります。早く並ぶメリットはございませんのでご了承ください。※整理券配布集合時間前にはお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。※整列後はお連れ様との合流をご遠慮いただいております。必ず事前にお待ち合わせの上、お並び頂きますようお願いいたします。※当日のお並び人数の状況により、はずれ券を入れて抽選を行う場合がございます。※当日のお並び人数の状況により、ご入場いただけない場合がございます。※整理券はお1人様1枚までの配布となります。周回整列はお控えいただくようお願いします。※整理券について、お一人様で複数枚のお受け取りが発覚した場合は整理券入場をお断りさせていただく場合がございます。※整理券を受け取られた方はその場で立ち止まらず、ご移動をお願いいたします。※シャッフル抽選後のご入場案内は状況により遅れる場合がございます。※整理券配布時は、整理券1枚につき1入場1会計のご案内とさせていただきます。お会計後の物販スペースへの再入場はできません。※小学生以下のお客様など付き添いを必要とされるお客様につきましては保護者1名のみご同伴が可能です。※状況によってはフリー入場に切り替えさせて頂く場合もございます。※ご入場の時間帯によっては完売商品が出る場合がございます。※諸般の都合により、開催時間は前後する場合がございます。※フリー入場後も混雑状況によって入場規制や入場整理券の配布を実施する可能性がございます。※諸般の都合により、抽選内容が変更になる場合がございます。―――――――――――――――◆イベントの情報はこちらからhttps://store.amnibus.com/raincode-magnetbyshibuya109/―――――――――――――――▼お客様へのお願い※以下の行為はご遠慮ください。・「MAGNET ▼店舗情報店名:AMNIBUS STORE住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F営業日:月曜日~日曜日営業時間:10:00~21:00https://magnetbyshibuya109.jp/▼AMNIBUS STORE(アムニバスストア)について 