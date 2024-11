“怪物退治隊”（モンスター・スクワッド）VSモンスター群団！『ドラキュリアン 4K』Blu-ray 2025年3月5日（水）発売！

“怪物退治隊”(モンスター・スクワッド)VSモンスター群団!

現代に蘇ったドラキュラ伯爵、ミイラ男、半魚人、狼男、そしてフランケンシュタインの怪物たちが一堂に会し、秘石を巡って少年達と一大バトル!

★ドラキュラ伯爵を始め、狼男、フランケンシュタインの怪物、ミイラ男、ギルマンなどのモンスター軍団と怪物同好会(モンスター・スクワッド)の少年たちの闘いを描いたホラー・アクション映画。

ピーター・ハイアムズ製作総指揮、特撮はリチャード・エドランド、モンスター造型はスタン・ウィンストンが担当!

★4Kレストアされた本編マスターに加え、新規特典映像も追加した形での2枚組特別版としてBlu-ray化!

既存商品に収録された特典映像の再収録に加え、新規特典映像として主演アンドレ・ゴウアーが監督を務め2018年に製作された、『ドラキュリアン』のドキュメンタリー映画『ウルフマンズ・ゴット・ナーズ』をDISC-2(Blu-ray)に収録!

★今回はTV放送版日本語吹替音声(1997年6月18日初回放送RKB毎日放送「水曜劇場」版)を待望の初ディスク収録!

▽『ドラキュリアン 4K』Blu-ray 発売情報

【発売日】

2025年3月5日(水)

【価格】

7,480円(税込)

【仕様・封入特典】

・初回限定 解説リーフレット(解説:氏家譲寿氏)

■特典(※・・・初収録)

DISC-1 本編+特典(本編82分+特典約105分)

【音声特典】

●音声解説1.

脚本・監督フレッド・デッカー、出演者のアンドレ・ゴウアー、ライアン・ランバート、アシュレイ・バンクによる解説。※

●音声解説2.

脚本・監督フレッド・デッカーと撮影監督ブラッドフォード・メイによる解説。※

【映像特典】

●「モンスター・スクワッド・フォーヴァー」

●フランケンシュタインのインタビュー

●削除されたシーン、別テイク集

●オリジナル・ストーリーボード

●オリジナル予告編&TVスポット ※(TVスポットのみ)

●フォトギャラリー (静止画形式)

DISC-2 特典 89分(予定)

【映像特典】

●『ウルフマンズ・ゴット・ナーズ』(2018)※

映画『ドラキュリアン』の制作、公開後の反響、そしてその後のカルト的地位を得るまでを詳細に検証するドキュメンタリー。関係者へのインタビューや未公開映像を通じて、“モンスター・スクワッド”が30年以上も愛されてきた理由を探る。監督は映画で主人公、ショーン・クレンショー役を演じたアンドレ・ゴウアー。

▽『ドラキュリアン 4K』作品情報

【キャスト(日本語吹替声優)】

●ショーン・・・アンドレ・ゴウアー (亀井芳子)

●パトリック・・・ロビー・カイガー (近藤玲子)

●ホレス(デブチン)・・・ブレント・シャレム (喜田あゆ美)

●デル・・・スティーヴン・マクト (水野龍司)

●ルディ・・・ライアン・ランバート (石田彰)

●フィービー・・・アシュレイ・バンク (増田ゆき)

●エミリー・・・メアリー・エレン・トレイナー (弥永和子)

●ユージーン・・・マイケル・ファウスティーノ (大谷育江)

●ドイツ人のおじさん・・・レオナルド・チミノ (伊井篤史)

●サピア刑事・・・スタン・ショウ (牛山茂)

●パトリックのお姉さん・・・リサ・フラー (岡村明美)

●E・J・・・ジェイソン・ハーヴェイ

●パイロット・・・デヴィッド・プローヴァル (岩田安生)

【スタッフ】

監督:フレッド・デッカー

製作総指揮:ピーター・ハイアムズ

脚本:シェーン・ブラック、フレッド・デッカー

撮影:ブラッドフォード・メイ

特殊効果:リチャード・エドランド

特殊造形:スタン・ウィンストン

音楽:ブルース・ブロートン

【ストーリー】

1987年アメリカ、ドラキュラ伯爵(ダンカン・レガー)は善と悪の世界のバランスをコントロールする秘石を人間から取り戻すべく現世に蘇る。ドラキュラは、フランケンシュタインの怪物(トム・ヌーナン)をはじめ、狼男、半魚人、ミイラ男という昔の仲間たちを復活させ、秘石の在処をある田舎町で探し始める。一方、その町に住む、ホラー映画やモンスターが大好きな少年ショーン(アンドレ・ゴウアー)は毎日のように仲間たちと集まりモンスター談議に花を咲かせていた。そしてある日、ショーンたちの前に本物のモンスターが現われる。ショーンは仲間たちと“モンスター・スクワッド”を結成、その豊富な知識から十字架、木の杭、銀の弾丸などを手にモンスターたちと対決するのだった!

