【サブスク解禁第3弾】『クドわふたー』『神様になった日』『かぎなど』に関連するアルバムを11月15日0時より順次ストリーミング配信開始！

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、社内音楽レーベル「Key Sounds Label」から発表している一部楽曲について、2024年11月15日(金)0時より音楽ストリーミングサービスへの配信を開始したことを発表いたします。

第3弾となる今回は『クドわふたー』『神様になった日』『かぎなど』に紐づくアルバムを合計10枚配信いたします。

配信プラットフォーム等の詳細については、以下の特設ページよりご確認ください。

■「Key楽曲サブスク解禁」特設ページ

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/project/subscription.html

■「Key開発室」公式X

https://x.com/key_official

■Key25周年特設サイト

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/

サブスク解禁アルバム一覧

Key公式Discordにて毎月ラジオ放送も実施中!

- one's future- KSL Live World 2010 ~Way to the kud Wafter~- クドわふたー Original SoundTrack- クドわふたーアレンジアルバム Albina -Assorted kudwaf Songs-- 君という神話/Goodbye Seven Seas- 夏凪ぎ/宝物になった日- TVアニメ「神様になった日」 Original Soundtrack- ちいさなキセキ- アニメ『かぎなど』Original SoundTrack- アニメ『かぎなど』Original SoundTrack Vol.2

Key25周年を記念して「Key公式Discordサーバー」を公開しました。

Keyの音楽に関する雑談や交流が楽しめるほか、毎月「VAの給湯室」というラジオ放送を実施中です。

2024年11月29日(金)20時放送の第七回では、ゲストに「都乃河勇人」さん、「藤井知貴」を迎え、『リトルバスターズ!』『Rewrite』に関する開発秘話を伺っていきます。

Discordサーバーへの参加はこちらから▼

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/project/discord.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fhm0yyCA-Ao ]

▲Discordラジオ切り抜き「『AIR』のBGMを語る折戸伸治&戸越まごめ」

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。

数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。

(C)VISUAL ARTS/Key

(C)VISUAL ARTS/Key Sounds Label