【ダンヒル】ギフトコレクションの発売を記念して、11月15日にリニューアルオープンするヴァルカナイズ・ロンドン 青山にてポップアップを開催

GIFTING COLLECTION

CELEBRATING DUNHILL AS THE DESTINATION FOR FINE LUXURY GIFTING

英国を代表するラグジュアリーメンズハウスであるダンヒルは、特別なものを作り上げるというハウスのレガシーを探求し、リニューアルしたギフトコレクションを発表します。

パーソナルラグジュアリーの真の高みを目指すこのコレクションは、創業者アルフレッド・ダンヒルの開拓精神、創造性、革新性に敬意を表しています。1930年代初頭、彼は顧客のニーズに応えることに情熱を捧げ、ロンドンのデューク・ストリートで展開していたタバコとパイプのビジネスを、紳士のライフスタイルとノベルティアクセサリーのブランドへと転換し、ダンヒルをラグジュアリーギフトの代名詞へと導きました。

このアプローチを現代向けに進化させた新しいギフトコレクションは、職人のクラフツマンシップとコンテンポラリーデザインの相乗効果で、ダンヒルの享楽主義的な遊び心に溢れています。

ウェルビーイング、デスクアクセサリー、ゲーム、グルーミング、喫煙具など、さまざまなカテゴリーを網羅するユニークなアイテムは、上質な素材で仕上げられ、ハウスの厳格な基準に沿ってデザイン、厳選されています。

この個性的なコレクションの中で注目すべきは、ミニマルにアレンジされたクラシックなチェスセット、開いていくとユニーク ライターが現れる洗練されたネスティングドールのセット、ロンドンの旗艦店であるボードンハウスの住所が刻まれたアイテム(フラスコ、カードケース、ノートブックホルダー)などです。手書きの封筒のように作られたこのアイテムは、ハウスのアーカイブである美しいゴールドのシガレットケースからインスピレーションを得ています。

個性的で卓越したアイテムを取り揃えた、ダンヒルのギフトコレクションは、どんな機会でも思い出に残るひとときを演出する、至高のラグジュアリーをお届けします。

この特別なギフトコレクションの発売を記念して、11月15日にリニューアルオープンするヴァルカナイズ・ロンドン 青山にてポップアップを開催します。卓越した逸品との出会いの場へぜひお越しください。

DUNHILL GIFT COLLECTION POP UP

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山 1F

東京都港区南青山5-8-5

開催期間:2024年11月15日(金)~12月25日(水)

営業時間:11:00 ~ 19:00